Еврокомиссия предлагает приравнять нарушение санкций стран ЕС против России к уголовному преступлению
В Европейской комиссии разработали предложение о добавлении нарушений санкций ЕС в список уголовных преступлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
В частности, речь идет о санкциях, наложенных Европейским Союзом на Россию.
Комиссия предлагает включить в перечень уголовных преступлений участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или опосредованный обход санкций, в том числе путем сокрытия активов. Также предлагают добавить отказ от заморозки принадлежащих, удерживаемых или контролируемых подсанкционным лицом или организацией активов. Также речь идет о торговле - импорте или экспорте товаров, на которые распространяются торговые запреты.
После того, как страны-члены ЕС согласятся с инициативой Комиссии по расширению перечня преступлений ЕС, Комиссия представит законодательное предложение.
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да посадити вже того орбана