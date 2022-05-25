Еврокомиссия предлагает приравнять нарушение санкций стран ЕС против России к уголовному преступлению

В Европейской комиссии разработали предложение о добавлении нарушений санкций ЕС в список уголовных преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В частности, речь идет о санкциях, наложенных Европейским Союзом на Россию.

Комиссия предлагает включить в перечень уголовных преступлений участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или опосредованный обход санкций, в том числе путем сокрытия активов. Также предлагают добавить отказ от заморозки принадлежащих, удерживаемых или контролируемых подсанкционным лицом или организацией активов. Также речь идет о торговле - импорте или экспорте товаров, на которые распространяются торговые запреты.

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После того, как страны-члены ЕС согласятся с инициативой Комиссии по расширению перечня преступлений ЕС, Комиссия представит законодательное предложение.