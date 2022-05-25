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Новости Санкции против России Война
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Еврокомиссия предлагает приравнять нарушение санкций стран ЕС против России к уголовному преступлению

санкции

В Европейской комиссии разработали предложение о добавлении нарушений санкций ЕС в список уголовных преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В частности, речь идет о санкциях, наложенных Европейским Союзом на Россию.

Комиссия предлагает включить в перечень уголовных преступлений участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или опосредованный обход санкций, в том числе путем сокрытия активов. Также предлагают добавить отказ от заморозки принадлежащих, удерживаемых или контролируемых подсанкционным лицом или организацией активов. Также речь идет о торговле - импорте или экспорте товаров, на которые распространяются торговые запреты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Британии отвергли идею ослабления санкций в обмен на коридор для экспорта урожая из Украины

После того, как страны-члены ЕС согласятся с инициативой Комиссии по расширению перечня преступлений ЕС, Комиссия представит законодательное предложение.

Еврокомиссия (1446) санкции (11268) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+15
Десь у Будапешті нервово пердить один Орбан.
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25.05.2022 18:07
+11
Это правильно, а для усиления эффекта уже давно пора признать рашку террористическим образованием и образованием которое финансирует и вооружает весь мировой терроризм. Безопасность должна быть в приоритете перед энергетическими и финансовыми задачами.
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25.05.2022 18:06
+11
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25.05.2022 18:12
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Правила форума Совет форумчан
Вот це діло!!
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25.05.2022 18:05 Ответить
Это правильно, а для усиления эффекта уже давно пора признать рашку террористическим образованием и образованием которое финансирует и вооружает весь мировой терроризм. Безопасность должна быть в приоритете перед энергетическими и финансовыми задачами.
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25.05.2022 18:06 Ответить
Десь у Будапешті нервово пердить один Орбан.
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25.05.2022 18:07 Ответить
💨💨
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25.05.2022 19:05 Ответить
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25.05.2022 18:12 Ответить
«Жизнь удалась!»
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25.05.2022 19:23 Ответить
"Маршрут длиною в жизнь"...

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26.05.2022 08:31 Ответить
Принимайте этот закон и тогда можно конфисковать арестованное бабло рф.
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25.05.2022 18:29 Ответить
Его можно конфисковать и без єтого закона.
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25.05.2022 18:42 Ответить
Можно но это будет долго☝
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25.05.2022 19:06 Ответить
Нарешті європейці взмозі щось тверезе придумати. Аби усе це ше узаконити та виконувати. А то москалі вже стільки дірок у тих санкціях наробили, шо вже як діряве сито!..
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25.05.2022 19:16 Ответить
Одни французы насрали на санкции в свое время и снабжали мордор высокотехнологичным товарами. Так что они наконец-то поняли как они были слабы и лучше хоть сейчас чем никогда
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25.05.2022 19:40 Ответить
правильно
да посадити вже того орбана
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25.05.2022 20:18 Ответить
Давно пора! У меня давно на Сименс руки чешутся.
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26.05.2022 08:10 Ответить
 
 