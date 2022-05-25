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Новости Война
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Указ Путина об упрощении предоставления паспортов РФ жителям оккупированных Запорожской и Херсонской областей не будет иметь правовых последствий, - МИД Украины

паспорт,рф

В МИД Украины осудили указ президента РФ, предусматривающий "упрощенное" получение гражданства жителями захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД.

"Незаконная паспортизация на Херсонщине и Запорожье, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права.

Указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий.

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Украина призывает международное сообщество остановить Россию, совершающую преступления против Украины и украинцев. Мы требуем немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть. Мы также призываем международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, в первую очередь, реактивных систем залпового огня", - говорится в документе.

Напомним, президент страны-агрессора Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей.

Автор: 

гражданство (1313) путин владимир (31225) россия (95420) Запорожская область (3061) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+7
Т.е. зеленые власти сначала сдают Юг Украины (а в феврале сам фитнесс-тренер Зеленский посещал Херсон) а потом выражают озабоченность.
П.С. В Крыму при крышевании СБУ паспорта раздавались с 90-х годов, так что это даже прогресс. Сначала сдаем, потом раздаем. А не наоборот, как ранее.
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25.05.2022 18:40
+6
Неправильно. Правові наслідки повинні бути. І для тих, хто добровільно візьме кацапський паспорт, і для тих, хто ці паспорти на українській території видає. І це як мінімум - кримінальна відповідальність.
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25.05.2022 18:54
+4
Нам теж вкрай потрібний такий гарний червоний пашпорт:

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25.05.2022 19:55
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отакои!!! с унитазу в теплой комнате....солнечной теплой Украины ехатьв мухозасранск **********...**************. ну уж нет... и на дырку в деревянной будке среди сопок и волков или на морозы минус 40 под йолкой или кустиком волчьи ягоды... Вова ***** вообще е@нулся головкой с рождения...
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25.05.2022 18:30 Ответить
Подоляк ''Призывы Запада к срочному прекращению огня при наличии российских войск на оккупированных украинских территориях выглядят очень странно''
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25.05.2022 18:34 Ответить
иди бастуй, бастувальщик ****.
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25.05.2022 19:19 Ответить
Почему народ не бастует хотя бы? Иначе все закончится, как в Беларуси.
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25.05.2022 18:38 Ответить
Т.е. зеленые власти сначала сдают Юг Украины (а в феврале сам фитнесс-тренер Зеленский посещал Херсон) а потом выражают озабоченность.
П.С. В Крыму при крышевании СБУ паспорта раздавались с 90-х годов, так что это даже прогресс. Сначала сдаем, потом раздаем. А не наоборот, как ранее.
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25.05.2022 18:40 Ответить
СБУ это ОПГ.
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25.05.2022 18:45 Ответить
Не всі. Повірте на слово.
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25.05.2022 18:55 Ответить
Да им наср@ть на правовые последствия.
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25.05.2022 18:43 Ответить
В днр тоже наслідків немае
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25.05.2022 18:46 Ответить
Неправильно. Правові наслідки повинні бути. І для тих, хто добровільно візьме кацапський паспорт, і для тих, хто ці паспорти на українській території видає. І це як мінімум - кримінальна відповідальність.
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25.05.2022 18:54 Ответить
вот это правильно. нужен закон о коллаборцаонизме. лишение гражданства как минимум. хватит быть беззубыми терпилами. герои должны награждатьмя, а подонки наказываться.
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25.05.2022 21:10 Ответить
Таке враження що ******* не так землі потрібні, як люди.
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25.05.2022 18:55 Ответить
Все верно, кацапия вырождается бешеными темпами. Алкоголизм, наркомания, болезни, города все заполнены таджиками, узбеками и дагами. Через несколько лет узкие могут вообще перестать существовать как нация. Поэтому украинцев сейчас и вывозят насильно на ту помойку и паспорта с двух главой курицей направо и налево раздают
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25.05.2022 19:17 Ответить
нам бы тоже такое устроить
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25.05.2022 19:12 Ответить
Нарешті ватникам воля.А чи багато вийшло минулого тижня в рашку через зелений коридор з Запорізької області?
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25.05.2022 19:16 Ответить
Опять блеяние. И никаких мер они принимать не собираются. Может им это наруку? Если они сдали Юг.
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25.05.2022 19:19 Ответить
Матиме наслідки... Ідіотів, які їх візьмуть - без проблем мобілізувати, не порушуючи ні міжнародних норм ні москальських законів... Ласкаво просимо до аду... У ДНР та ЛНР запитайте, - там в курсі...
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25.05.2022 19:45 Ответить
Нам теж вкрай потрібний такий гарний червоний пашпорт:

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25.05.2022 19:55 Ответить
ЗАТЕ МАТИМЕ ФІЗИЧНІ...
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25.05.2022 20:13 Ответить
 
 