Указ Путина об упрощении предоставления паспортов РФ жителям оккупированных Запорожской и Херсонской областей не будет иметь правовых последствий, - МИД Украины
В МИД Украины осудили указ президента РФ, предусматривающий "упрощенное" получение гражданства жителями захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД.
"Незаконная паспортизация на Херсонщине и Запорожье, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права.
Указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий.
Украина призывает международное сообщество остановить Россию, совершающую преступления против Украины и украинцев. Мы требуем немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть. Мы также призываем международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, в первую очередь, реактивных систем залпового огня", - говорится в документе.
Напомним, президент страны-агрессора Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей.
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П.С. В Крыму при крышевании СБУ паспорта раздавались с 90-х годов, так что это даже прогресс. Сначала сдаем, потом раздаем. А не наоборот, как ранее.