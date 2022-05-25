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Новости Война
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В непризнанном Приднестровье снизили уровень "террористической угрозы" и отказались от идеи мобилизации, - ОК "Південь"

приднестровье

В непризнанном Приднестровье снизили уровень "террористической угрозы" до желтого и отказались от идеи мобилизации.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Поняв, что нагнетание паники и имитация террористической активности со стороны Украины не дает желаемый результат, в Приднестровье отменен красный уровень террористической угрозы, установлен желтый", - отметили в командовании.

Отмечается также, что в связи с массовым выездом потенциальных призывников из непризнанной республики "власть" Приднестровья отказалась от идеи мобилизации.

Со стороны Украины соответствующий участок границы надежно защищен, осуществляется тщательный и системный мониторинг ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Приднестровье российские военные получили задачу восстановить аэродром и технику в Тирасполе. ВИДЕО

Автор: 

Одесская область (3552) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+7
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25.05.2022 18:40
+5
обісралися коротше кажучи
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25.05.2022 18:36
+5
Тим часом, до Мелітополя прибув ешелон з танками Т-62.

https://t.me/informnapalm/8812

Україні розібрати нафіг у 2021-му році дві колії до Криму? Нє, не чули, всьопадкантролєм.
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25.05.2022 18:53
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обісралися коротше кажучи
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25.05.2022 18:36 Ответить
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25.05.2022 18:40 Ответить
Правильно, все краще ніж здохнути.
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25.05.2022 18:43 Ответить
Цікавий факт: перший президент Придністров'я вважав невизнану країну частину України, там досихпір університети та школи на честь Т.Г.Шевченка
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25.05.2022 18:49 Ответить
Тим часом, до Мелітополя прибув ешелон з танками Т-62.

https://t.me/informnapalm/8812

Україні розібрати нафіг у 2021-му році дві колії до Криму? Нє, не чули, всьопадкантролєм.
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25.05.2022 18:53 Ответить
Саме так,кремль жорстко контролював діяльність зевлади !!))
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25.05.2022 18:56 Ответить
Боневтік зараз херой.
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25.05.2022 19:14 Ответить
Надія на те, що половина з цього ешелону не заведеться. А те, що то т62, то всеодно він лупашить добре. Казати, що то рухлядь ще зарано.
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25.05.2022 19:19 Ответить
Сцять коли лячно,магарі!!!))
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25.05.2022 18:53 Ответить
У Придністров'ї почухали ріпу і вирішили, що вони рота їбали влізати у цей ********.
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25.05.2022 19:01 Ответить
"Не надо, я сам" (с)
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25.05.2022 19:26 Ответить
Спокійніше контрабасом барижити, вино пити і мамалигу жувати
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25.05.2022 20:06 Ответить
там на плакаті не все влізло повністю звучить так:" Приднестровье,основаное чтобы жить! ... в говне!"
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25.05.2022 23:20 Ответить
 
 