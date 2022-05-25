В непризнанном Приднестровье снизили уровень "террористической угрозы" и отказались от идеи мобилизации, - ОК "Південь"

В непризнанном Приднестровье снизили уровень "террористической угрозы" до желтого и отказались от идеи мобилизации.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Поняв, что нагнетание паники и имитация террористической активности со стороны Украины не дает желаемый результат, в Приднестровье отменен красный уровень террористической угрозы, установлен желтый", - отметили в командовании.

Отмечается также, что в связи с массовым выездом потенциальных призывников из непризнанной республики "власть" Приднестровья отказалась от идеи мобилизации.

Со стороны Украины соответствующий участок границы надежно защищен, осуществляется тщательный и системный мониторинг ситуации.

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