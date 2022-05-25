Оккупанты обстреляли Балаклею на Харьковщине, предварительно сообщается о 2 убитых и 7 раненых

Российские оккупационные войска 25 мая обстреляли Балаклею Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашей информации, этот город был обстрелян оккупантами снова", - сказал Синегубов.

Он не уточнил, были ли жертвы и пострадавшие в результате обстрела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе идут тяжелые бои, враг атакует по нескольким направлениям и пытается нарушить систему украинской ПВО, - Мотузяник

В то же время, по предварительной информации советницы главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, в результате обстрела два человека погибли, семь ранены.

"Предварительно: семь человек получили ранения. В частности, один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье. Два человека, к сожалению, погибли", - написала Попова на своей странице в фейсбуке.