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Новости Война
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Оккупанты обстреляли Балаклею на Харьковщине, предварительно сообщается о 2 убитых и 7 раненых

балаклія

Российские оккупационные войска 25 мая обстреляли Балаклею Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашей информации, этот город был обстрелян оккупантами снова", - сказал Синегубов.

Он не уточнил, были ли жертвы и пострадавшие в результате обстрела.

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В то же время, по предварительной информации советницы главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, в результате обстрела два человека погибли, семь ранены.

"Предварительно: семь человек получили ранения. В частности, один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье. Два человека, к сожалению, погибли", - написала Попова на своей странице в фейсбуке.

обстрел (27016) Харьковщина (5577) Балаклея (260) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+4
Уточніть будь ласка, Балаклея начебто була окупована рашистами. Чи вони з відти вже пішли ? Зараз скільки неточної інформації подають.
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25.05.2022 19:12
+2
не понял Балаклея под орками-они что по своим били?
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25.05.2022 18:58
+2
Теж цікавить, це що - пьяні гамселять
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25.05.2022 19:03
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не понял Балаклея под орками-они что по своим били?
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25.05.2022 18:58 Ответить
Теж цікавить, це що - пьяні гамселять
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25.05.2022 19:03 Ответить
По гражданскому населению били ,чтобы представить это как обстрел украинскими войсками
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25.05.2022 19:10 Ответить
Разве что так
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25.05.2022 19:24 Ответить
Для российских захватчиков в Украине "своих" нет. Разве это вам еще не понятно?
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25.05.2022 19:16 Ответить
ЛыДыНыРы и русня из соседних подразделений для них тоже не свои?
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25.05.2022 19:22 Ответить
Абсолютно не "свои". Российско-фашистские захватчики их презирают.
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25.05.2022 20:04 Ответить
Уточніть будь ласка, Балаклея начебто була окупована рашистами. Чи вони з відти вже пішли ? Зараз скільки неточної інформації подають.
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25.05.2022 19:12 Ответить
Балаклея под оккупацией но наши войска там в окрестностях города в Гусаровке стоят
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25.05.2022 19:36 Ответить
Непонятно кто обкурился, рашики или синегубов...
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25.05.2022 19:14 Ответить
Это как говорили что дамбу на речке Ирпень взорвали рашисты, а потом оказалось что наши, что было логично. На войне как на войне. я понимаю что некоторым важно подавать такую информацию. Но адекватные люди понимают что без этого никак.
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25.05.2022 19:19 Ответить
Это обычный метод российско-фашистских захватчиков для запугивания и удержания в покорности жителей оккупированных территорий. То, что 8 лет Луганск и Донецк обстреливали не кто иные. как российские захватчики со своими марионетками в Лугандоне знают даже дети, но сказать это равносильно приговорить себя к "подвалу", откуда многие не возвращаются.
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25.05.2022 19:22 Ответить
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25.05.2022 19:34 Ответить
 
 