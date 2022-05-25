Оккупанты обстреляли Балаклею на Харьковщине, предварительно сообщается о 2 убитых и 7 раненых
Российские оккупационные войска 25 мая обстреляли Балаклею Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По нашей информации, этот город был обстрелян оккупантами снова", - сказал Синегубов.
Он не уточнил, были ли жертвы и пострадавшие в результате обстрела.
В то же время, по предварительной информации советницы главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, в результате обстрела два человека погибли, семь ранены.
"Предварительно: семь человек получили ранения. В частности, один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье. Два человека, к сожалению, погибли", - написала Попова на своей странице в фейсбуке.
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