РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10847 посетителей онлайн
Новости Война
11 032 18

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 25.05.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 25.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 91 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия противник сосредотачивается на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Здесь враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях, сравнивая с прошлыми сутками, обстановка без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях планируется проведение практических действий подразделений Вооруженных сил республики Беларусь. По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и совершение маршей.

На Северском направлении противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах таких населенных пунктов: Краснополье Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Долгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 450 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1305 танков и 3213 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Долгенького (Харьковская область) и Богородичного (Донецкая область), успеха не имел, с потерями отошел.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области. Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески. Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.

Смотрите также: С территории РФ обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: 45 минут били из артиллерии и минометов. ФОТОрепортаж

Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в лечебных учереждениях приграничных с Украиной населенных пунктов.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Автор: 

Генштаб ВС (6234) ВСУ (6565)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
так или иначе под огнём - там всё сложно - не договаривают другое - будем надеяться, что есть решение - тогда недомолвки простительныв
показать весь комментарий
25.05.2022 19:12
+3
В Україні дуже поширена 'фєня' - мова кримінальних елементів Московії. Це лихо прийшло коли московські комуністи захопили Україну в 1918-1919 роках. Дійсно, всі московські комуністи пройшли тюрми де й набралися 'фєні' бо вони по факту всі були бандити. В нашу мову те все увійшло під видом якихось слово-зливів слово-скорочень. Такого ніде немає в цивілізованих країнах Єврпи. Такими недословами є: нардеп, держдеп, генсек, нацрада, нацполіція, Генштаб, Генпрокуратура і генпрокурор, Мінюст, Мінфін, Кабмін та подібна фігня. Найцікавіше, що Міністерство юстиції так прямо і пише на своїх офіційних паперах: Мін'юст - неймовірно! Просто самі вказують, що вони цілком в криміналі...
показать весь комментарий
25.05.2022 20:05
+2
Так пряма траса Лисичанськ-Бахмут перерізана, чи ні?

Знову Залужний з підлеглими не договарюють!
показать весь комментарий
25.05.2022 19:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так пряма траса Лисичанськ-Бахмут перерізана, чи ні?

Знову Залужний з підлеглими не договарюють!
показать весь комментарий
25.05.2022 19:08 Ответить
так или иначе под огнём - там всё сложно - не договаривают другое - будем надеяться, что есть решение - тогда недомолвки простительныв
показать весь комментарий
25.05.2022 19:12 Ответить
а ці недомовки, навмисні неточності - це є один із способів брехні!
Після такої брехні довіряти зведенням Генштабу більше не можна!
показать весь комментарий
25.05.2022 19:21 Ответить
до сраки доверяешь ты или не доверяешь - ты же балабол лично ничего не делаешь что бы этого не случилось
показать весь комментарий
25.05.2022 20:55 Ответить
Судячи по цій карті перерізона.
https://vikna.tv/video/********/aktualna-karta-bojovyh-dij-v-********-ta-nebezpechni-napryamky-na-23-travnya/
показать весь комментарий
25.05.2022 20:07 Ответить
А вони Вам особисто забов"язанні звітувати кожен день про успіхи й що планують робити ?!

Ви це серьозно ?!

Від цієї мапи Вам буде легше ?

https://deepstatemap.live/#11/48.8080/38.0923 DeepStateMAP | Мапа війни в Україні

Там є можливість точно рахувати відстані , з чого стане очевидним , що звичайною гаубицеє навіть самий Бахмут й саме Бахмут можливо було обстрілювати середніми гаубицями з 2014 року , й тільки кілька днів тому йще додалась можливість палити по Бахмуту йще з того апендикса який намалювався на мапі ,
Але теперь й самий апендікс стає оточенним з трьої боків й саме його можно довбати з усіх боків не тільки артою , але й польовими мінометами . Покласти міни майже на кожну півсотку метрів цього апендикса .

Так що значення ця траса від Лисичанська до Бахмута мала дуже умовне . Там їжу провести , чи ліки . Але важку зброю , або набої стало по ній смертельно небеспечно возити буквально з 24 лютого .
показать весь комментарий
25.05.2022 20:40 Ответить
Зараз важливіше те, що у ВСУ "раптово" закінчилися майже снаряди. На один наш гарматний постріл - не менше 20 кацапських. Плюс ракети, літаки, різні солнцепеки (цього всього в нас взагалі немає). Те, що мова зараз йде про ці траси, а не про, наприклад, Павлоград чи навіть Дніпро, - виключна заслуга воїнів ЗСУ. В цей час керівництво займається звичайними понтами... Чому нахто про ті снаряди не кричить у голос?! Будемо трансляціями бескінечних спічей Зєлі видбиватись?
показать весь комментарий
25.05.2022 20:55 Ответить
Без карты плохо
показать весь комментарий
25.05.2022 19:09 Ответить
битва за Донбас дійшла кульмінації

25.05 Оперативная обстановка. Интернациональный легион. Железный купол. Военный эксперт Олег Жданов - https://www.youtube.com/watch?v=S8FFRh7eERg&t=29s&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
показать весь комментарий
25.05.2022 19:11 Ответить
Наверно лучший военный аналитик, говорит как есть, дай Бог нашим выстоять там
показать весь комментарий
25.05.2022 20:13 Ответить
Так а что с трасой Бахмут-Северодонецк? Перерезали орки или нет?
показать весь комментарий
25.05.2022 19:12 Ответить
об'їзна - ніби ще діє...
показать весь комментарий
25.05.2022 19:18 Ответить
Берестове стоїть прямо на трасі Бахмут Сєвєродонецьк,але є обїзд чарез Сіверськ
показать весь комментарий
25.05.2022 19:36 Ответить
В Україні дуже поширена 'фєня' - мова кримінальних елементів Московії. Це лихо прийшло коли московські комуністи захопили Україну в 1918-1919 роках. Дійсно, всі московські комуністи пройшли тюрми де й набралися 'фєні' бо вони по факту всі були бандити. В нашу мову те все увійшло під видом якихось слово-зливів слово-скорочень. Такого ніде немає в цивілізованих країнах Єврпи. Такими недословами є: нардеп, держдеп, генсек, нацрада, нацполіція, Генштаб, Генпрокуратура і генпрокурор, Мінюст, Мінфін, Кабмін та подібна фігня. Найцікавіше, що Міністерство юстиції так прямо і пише на своїх офіційних паперах: Мін'юст - неймовірно! Просто самі вказують, що вони цілком в криміналі...
показать весь комментарий
25.05.2022 20:05 Ответить
ты ошибаешься во всем мире идет упрощения языка - как пример доллар-бакс, наличные - кэш, полицейский - коп! так что не тужся
показать весь комментарий
25.05.2022 20:58 Ответить
Невелике уточнення: не "спрощення", а "примітивізація"
показать весь комментарий
25.05.2022 21:41 Ответить
Цікавий момент: в умовах повномасштабної агресії рашистської орди проти України, українські військові формування різного підпорядкування мають єдине командування лише в "угрупованні Об'єднаних сил"... І не мають єдиного командування в масштабі всієї держави... Немає ставки верховного головнокомандувача... А може роль ставки відіграє Офіс Президента, яким керує Єрмак?... Може тому Зеленський так часто дивує українців своїми контраверсійними заявами?...
показать весь комментарий
25.05.2022 21:36 Ответить
 
 