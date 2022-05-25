Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 25.05.2022
Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 25.05.2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются 91 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Основные усилия противник сосредотачивается на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Здесь враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях, сравнивая с прошлыми сутками, обстановка без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях планируется проведение практических действий подразделений Вооруженных сил республики Беларусь. По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и совершение маршей.
На Северском направлении противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.
На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах таких населенных пунктов: Краснополье Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Долгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.
Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Долгенького (Харьковская область) и Богородичного (Донецкая область), успеха не имел, с потерями отошел.
На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области. Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.
На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески. Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.
На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.
Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в лечебных учереждениях приграничных с Украиной населенных пунктов.
Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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Знову Залужний з підлеглими не договарюють!
Після такої брехні довіряти зведенням Генштабу більше не можна!
https://vikna.tv/video/********/aktualna-karta-bojovyh-dij-v-********-ta-nebezpechni-napryamky-na-23-travnya/
Ви це серьозно ?!
Від цієї мапи Вам буде легше ?
https://deepstatemap.live/#11/48.8080/38.0923 DeepStateMAP | Мапа війни в Україні
Там є можливість точно рахувати відстані , з чого стане очевидним , що звичайною гаубицеє навіть самий Бахмут й саме Бахмут можливо було обстрілювати середніми гаубицями з 2014 року , й тільки кілька днів тому йще додалась можливість палити по Бахмуту йще з того апендикса який намалювався на мапі ,
Але теперь й самий апендікс стає оточенним з трьої боків й саме його можно довбати з усіх боків не тільки артою , але й польовими мінометами . Покласти міни майже на кожну півсотку метрів цього апендикса .
Так що значення ця траса від Лисичанська до Бахмута мала дуже умовне . Там їжу провести , чи ліки . Але важку зброю , або набої стало по ній смертельно небеспечно возити буквально з 24 лютого .
25.05 Оперативная обстановка. Интернациональный легион. Железный купол. Военный эксперт Олег Жданов - https://www.youtube.com/watch?v=S8FFRh7eERg&t=29s&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2