Верю в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины, - Ахметов
Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что верит в победу Украины и возобновление украинского суверенитета над Крымом и Донбассом.
Об этом бизнесмен сказал в интервью изданию "Новое Время", передает Цензор.НЕТ.
"А во что я верю - это в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины", - заявил Ринат Ахметов.
По его словам, сейчас на победу Украины работают бок о бок и власть, и бизнес, и гражданское общество.
"Мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно сражается наша украинская армия", – сказал бизнесмен.
Он подчеркнул, что общая цель – это чтобы Украина была свободной, демократической европейской страной.
"Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, как и мои взгляды, и ценности. Именно поэтому на протяжении долгих лет я — крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной", - отметил Ринат Ахметов.
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Не тільки палки і зброю наркоманам ....його заслуга що гиркин тоді взяв адміністрацію...
Як може світ так перевернутийсь, всі чорти в фаворах і їм вірять...
"Статки Ахметова у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів."
За словами Ахметова, остаточну суму збитків буде визначено в позовній заяві до Росії.Ахметов обіцяє судитися з Росією в усіх міжнародних інстанціях.
Статки Ахметова у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів.
так что спасибо ренатлеонидович ....за нашу тревожную (6 уже за сегодня!!!) старость...
Але кому це цікаво...
Гудок строит яхту на 15 метров длинее чем у Путина.
Немецкая верфь Lürssen в Бремене строит суперяхту для семьи самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом узнали журналисты https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/ukrainian-oligarch-superyacht.html The New York Times , называющие яхту "тайным тщеславным проектом" бизнесмена.
https://ukrrudprom.com/news/U_kogo_dlinee_Rinat_Ahmetov_stroit_yahtu_na_15_metrov_dlinee_che.html
Интересно, сколько за 700 миллионов "Абрамсов" можно для ЗСУ купить у производителя?
Ответ.
По состоянию на 2012 год стоимость танка по контракту для армии США составляет 5,5-6,1 млн дол. Берём по максимуму 6,1. Получаем 115 танков "Абрамс".
Рэкетир.
Бандит.
Все життя просував русскій мір через свої кишенькові партії, а тепер диви який патріот!
Простить что он привёл гиркина - поспосрбствовал...
Но он же купил бронирование, пожервовал....так давайте всех простим и чертей которые с нами воюют....
Млин люди что с вами не так?!
Думаю главное, как ты отреагировал в трудное для страны время, тогда и просчеты в прошлом простят...
Ти на зарплатні у рудої падли?