Верю в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины, - Ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что верит в победу Украины и возобновление украинского суверенитета над Крымом и Донбассом.

Об этом бизнесмен сказал в интервью изданию "Новое Время", передает Цензор.НЕТ.

"А во что я верю - это в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины", - заявил Ринат Ахметов.

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По его словам, сейчас на победу Украины работают бок о бок и власть, и бизнес, и гражданское общество.

"Мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно сражается наша украинская армия", – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что общая цель – это чтобы Украина была свободной, демократической европейской страной.

"Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, как и мои взгляды, и ценности. Именно поэтому на протяжении долгих лет я — крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной", - отметил Ринат Ахметов.