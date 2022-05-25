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Новости Война
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Трактование, что украинская армия якобы отступает абсолютно не верно: на отдельных участках ВСУ ведут маневренную оборону, - Минобороны

зсу

Ситуация на фронте очень динамичная, и информация о том, что украинская армия якобы отступает, не соответствует действительности.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Безусловно, на отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не секрет. Но то, что украинские войска отступают – это абсолютно не верная трактовка этих действий. На отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону, то есть где можно отойти в сторону, изменить позиции, при наступлении благоприятных условий - провести контрнаступательные действия.Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия якобы отступает. Это совершенно не так", - заявил Мотузяник.

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Минобороны (9306) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+30
Армія - одна з небагатьох структур, котрій і в котру необхідно вірити.👍
ПС: є ще Порох, проте зебобікам цього не зрозуміти
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25.05.2022 19:39
+24
Перекажи кошти на підтримку ЗСУ, волонтерам або переселенцям.
Якщо не попустить - перекажи вдвічи більше. Повторювати до зцілення.
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25.05.2022 19:39
+24
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25.05.2022 19:46
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25.05.2022 19:30 Ответить
вірим ЗСУ!
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25.05.2022 19:35 Ответить
Верим❗Но абдрыстовичь и ему подобные сказочники подтачивают даже непоколебимую веру☝
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25.05.2022 19:58 Ответить
Ну меньше смотри или фильтруй его базар.
То, что он балабол секрета тут ни для кого нет.
Орки лезут их ******, а обороне ******* эффективнее, естественно приходится и отступать и маневрировать и менять позиции.
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25.05.2022 20:09 Ответить
всем кто критикует всу с дивана нужно заткнуться или ночевать под военкоматом - жизнь любого солдата на передовой должно быть ценнее "мифической стойкости" или обороне - нам же еще потом освобождать эти территории - так лучше это делать с опытными бойцами ..
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25.05.2022 20:18 Ответить
Ви реально вірите в те що пишете? Армія - це єдиний механізм і коли жизнь какогото генерала солдата командующего труса дорожче життів тисяч солдатів, які можуть загинути внаслідок здачі важливих позицій ворогу ми ніколи не переможемо.
Коли між смертю і ганьбою ми обираємо ганьбу - ми отримаємо і ганьбу і смерть.
Поспілкуйся з тими, хто там воює, поясни ним, чому їм не дають підкріплення, якого у нас в тилу уже дуже багато. Поспілкуйся з тими хлопцями із ЗСУ, які мобілізовані уже 3 місяці, які хочуть допомогти побратимам на сході, але які і досі сидять тут, в Київській області...
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25.05.2022 21:00 Ответить
куча военных шарится в тылу каждый день...на кой они здесь в таком кол-ве????
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25.05.2022 21:59 Ответить
Арестович уже не сказки рассказывает, а начал жуть нагнетать. В минор ушел и злой стал.
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25.05.2022 22:49 Ответить
только ВСУ и верим , но у нас есть арестович , ему верят больше , в основном дегенераты .............
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25.05.2022 20:41 Ответить
Разрешите немного поправить...🙂 Только Господу и ВСУ мы верим!

"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.

2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон." 🙏🙏🙏

Псалтирь 126 Ст.1,2
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25.05.2022 22:16 Ответить
ну так почему нас Господь так не любит и не дает нам сон??! за что?!
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25.05.2022 22:23 Ответить
За поощрение нацизма на госуровне..
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26.05.2022 02:37 Ответить
здравствуй только родившийся лишнехромосомный дебил
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24.06.2022 08:46 Ответить
ДАП тому приклад
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25.05.2022 19:36 Ответить
Воно то так. Але ми знаємо чим це закінчується, тому і сумно
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25.05.2022 19:37 Ответить
Перекажи кошти на підтримку ЗСУ, волонтерам або переселенцям.
Якщо не попустить - перекажи вдвічи більше. Повторювати до зцілення.
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25.05.2022 19:39 Ответить
А вони у нього є? Може у тебе їх бездонна діжка? То переказуй, до зцілення.
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25.05.2022 20:15 Ответить
Краще відступити,аніж потрапити в повне оточення
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25.05.2022 19:37 Ответить
Не відступають, але змушені змінювати позиції, на які вже пристрілявся ворог.
Тому що артилерія ворога працює потужніше.
А ми чекаємо західну..
От перелам настане коли нарешті отримаємо.
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25.05.2022 19:38 Ответить
"...сейчас идут тяжелейшие бои, но акцент следует делать не на том, что наши отступили на сколько-то километров, а на том, сколько на этих километрах осталось трупов и техники врага..."

https://defence-line.org/2022/05/o-tochkax-opory-chast-4/
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25.05.2022 20:51 Ответить
сколько на километрах на дузі Світлодарськ-Луганське-Миронівський осталось трупов и техники врага? 1000? Нє? 100? тоже нє? Може хоч 10 трупів кацапів?
Скільки трупів у Каховці, Енергодарі, Бердянську, Херсоні? ЩО, нема?
А скільки тисяч кацапів знищили наші герої в Маріуполі, Сєвєродоцецьку? Розумієте різницю?
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25.05.2022 21:08 Ответить
Армія - одна з небагатьох структур, котрій і в котру необхідно вірити.👍
ПС: є ще Порох, проте зебобікам цього не зрозуміти
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25.05.2022 19:39 Ответить
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25.05.2022 19:46 Ответить
Вілкулоїд зараз нові кросівки вбув.
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25.05.2022 20:06 Ответить
Ну вообще-то он царева послал по направлению военного раша коробля,
когда тот предлагал Вилкулу сдать город...
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25.05.2022 22:20 Ответить
В польоті
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25.05.2022 22:39 Ответить
Никогда не поверю, что эти слова сказал вилка - однопартиец и ближайший друг беженца. Нет им ни какой веры за то,что привели во все силовые структуры в 2012-2013 году росийских генералов фсб. Которые уничтожали ЗСУ - только с военного аэродрома в Николаеве разобрали и отправили, якобы на ремонт, в рф 30 мигов и 20 сушек в 2013.
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25.05.2022 20:17 Ответить
Якщо б наші політики не були ворюгами й не служили би ворюгам олігархам, то "армія, мова, віра" пішло би незрівнянно легше.
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25.05.2022 23:36 Ответить
А панікери все одно не заспокояться ... вони знов будуть згадувати Арестовича й забувати , про те , що це не Арестович , а офіційний представник МО .
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25.05.2022 19:39 Ответить
А хто такий арістович щоб його згадувати? Ви мали на увазі Люську Обдрестовича? Та то нице, не переймайтесь)
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25.05.2022 19:43 Ответить
Арестович це як порівнювати 95 квартал з 95 бригадою.
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25.05.2022 20:02 Ответить
арестович от этого не перестает быть гандоном
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25.05.2022 20:21 Ответить
Ти не бачиш тому, що надто далеко. Підійди ближче.
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25.05.2022 19:47 Ответить
Вірю в українські збройні сили та наш народ але хочеться допомоги всього світу включно з людським чинником. Бо інакше ... Навіть не хочеться говорити про результат. Війна вже має всі ознаки світової але на спротиві московській потворі тільки українці.
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25.05.2022 19:42 Ответить
А чого не замінували знову ?
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25.05.2022 19:46 Ответить
По состоянию на 15 января 2022 года, минные поля Чонгара, Перекопа и Стрелкового были активны. 24 февраля, уже нет.
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25.05.2022 19:46 Ответить
А звідки дані за 15 січня?
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25.05.2022 20:14 Ответить
😥😠
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25.05.2022 22:23 Ответить
В переводе на ватный: наша стратегия - нанести неприемлимый ущерб противнику. Наша тактика - маневр. И это работает.
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25.05.2022 19:52 Ответить
Вірші з окопу

Як пояснити вам,
Що у нас - різні батько і мати,
Як довести рабам,
Що нас не потрібно звільняти!!!

Кара не обмине,
Ні душу вашу, ні тіло,
Все огидне й страшне,
Ви вже, на жаль, зробили…

Вже не врятує час,
Те, що не можна зшити,
Знайте, ненавидять вас,
навіть маленькі діти!

Їх побажання в дім,
досі приносять феї,
А ви поясніть своїм,
звідки у вас «трофеї»!

Дайте їм ніби любов,
ніби батьківські цілунки,
Тільки змивайте кров,
з крадених подарунків!

Вчіть вклонятись царькам,
з люльки і до могили,
Бридко вогким слимакам,
навіть бачити крила!

Там, де ви звикли повзти,
Ми важко вчились летіти,
А слово ПЕРЕМОГТИ,
для нас означає - ЖИТИ!

П. Мага.
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25.05.2022 19:53 Ответить
мы наверное на разные карты смотрим, Минобороны...
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25.05.2022 19:59 Ответить
Дай Боже бійцям сил вистояти!
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25.05.2022 20:00 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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25.05.2022 20:07 Ответить
Боже, бережи наших хлопців!
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25.05.2022 20:09 Ответить
якщо відступаємо, значить, так треба. люди дорожчі, ніж розтрощені розвалини. прийде важка зброя, все відвоюємо.
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25.05.2022 20:14 Ответить
Якщо там маневрова війна, то не бачу повідомлень, що якийсь населений пункт зайнятий ЗСУ.
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25.05.2022 20:18 Ответить
а кто ты такой кацап что-бы перед тобой отчитывались о захвате городов?
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25.05.2022 20:23 Ответить
Що ти там тявкаєш, дупоголове, москальською?
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25.05.2022 20:41 Ответить
Збройні сили України за три місяці війни звільнили від російських окупантів більше 1 тис. населених пунктів.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.
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25.05.2022 20:53 Ответить
ЗСУ звільнили на Харківщині вже 24 населені пунктиУ Кутузівці місцеві мешканці понад два місяці жили у підвалі
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25.05.2022 20:54 Ответить
Только, что видел красоту под Николаевом - наше ППО сбила сушку рашистов - искал где стоит ППО - нашёл. И, ****, упал прям на поле с пшеницей - горит.
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25.05.2022 20:33 Ответить
было дело..........
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25.05.2022 20:44 Ответить
Сподіваюсь, що "космонавти", катапультувалися прямо на той світ!
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25.05.2022 21:13 Ответить
Непонятна позиция Минобороны. Какого ... перед кем-то оправдываться? Накуя эта словесная эквилибристика - "маневренная оборона"?
Отступаем - значит так надо! Кто-то хочет знать в деталях: Почему именно отступаем? Спросите у ваших президентов, которые 8 лет делали 10% от того что необходимо для обороны от Мордора. Мы должны были стать Израилем, а стали коррупционным дном.
Придет время - будем наступать.
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25.05.2022 21:18 Ответить
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25.05.2022 21:53 Ответить
"Мы должны были стать Израилем" ----- невже ж "ми" не з того почали, коли обирали президента???

в цілому не надто біла й пухнаста істота Дима Корчинський у чомусь має рацію, коли каже, що під Бандеру, Шухевича та навіть під Порошенка умовний Захід не дав нам жодного набою, зате під зєлєбобика - аж кількадесят гавбиць і 200 М113 гатунку 60-х років (і це не рахуючи 300 дробовиків і багато різного ручного заліза) ---- прогрес кидається в очі, аж сльози заважають ясно бачити, наскільки нам щастя привалило

отже, за негідників дають більше, а Ви кажете Ізраїль-Ізраїль )

(правда, Ізраїль таки ніц не дав, мабуть вважає образливим для гебреїв сам факт існування зєлєбобика)
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25.05.2022 21:53 Ответить
Дають не під приЗЕдента, а під країну. 1) люди бачать, що українці (не преЗЕдент) героїчно б'ються з ворогом; 2) розуміють, що як ми не здужаємо то вони наступні, і тоді - зовсім по кепські...
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25.05.2022 22:07 Ответить
а когда придет это время?
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25.05.2022 21:57 Ответить
Команда президента успішно освоює новояз Путіна : "здача в полон" - евакуація , " відступ " - маневрена оборона.
Десь вже чули подібні речі, Здається за поребриком.
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25.05.2022 22:48 Ответить
Якщо війська відходять назад від займаних позицій то це і є відступ. Петляти словоблудством тут не має сенсу.
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26.05.2022 08:01 Ответить
 
 