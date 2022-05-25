Трактование, что украинская армия якобы отступает абсолютно не верно: на отдельных участках ВСУ ведут маневренную оборону, - Минобороны

Ситуация на фронте очень динамичная, и информация о том, что украинская армия якобы отступает, не соответствует действительности.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Безусловно, на отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не секрет. Но то, что украинские войска отступают – это абсолютно не верная трактовка этих действий. На отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону, то есть где можно отойти в сторону, изменить позиции, при наступлении благоприятных условий - провести контрнаступательные действия.Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия якобы отступает. Это совершенно не так", - заявил Мотузяник.

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