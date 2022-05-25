За три месяца войны россияне убили в Украине 29 журналистов. ІНФОГРАФІКА

За три месяца полномасштабной войны Россия совершила 280 преступлений против журналистов и медиа в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, таковы данные мониторинга Института массовой информации.

"По состоянию на 24 мая россияне убили 29 журналистов, из них семь журналистов были убиты во время исполнения профессиональных обязанностей. Девять журналистов были ранены и по меньшей мере 15 журналистов пропали без вести. В частности, журналист Дмитрий Хылюк пропал на Киевщине во время российской оккупации. Хотя эта территория с марта уже освобождена, ИМИ до сих пор не удалось его найти", - сказано в сообщении.

Оккупанты продолжают похищать и брать в плен представителей медиа. Зафиксировано девять случаев захвата и похищения журналистов россиянами. Последний случай произошел во временно оккупированном Херсоне в мае: российские военные похитили из дома инженера "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова, а через шесть дней его отпустили. Он жив и находится дома, во временно оккупированном Херсоне.

По меньшей мере, 113 региональных медиа вынуждены были прекратить работу из-за угроз со стороны российских оккупантов, захвата редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации и печатать газеты и т.д.

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Также растет количество угроз и кибератак, совершенных против журналистов и медиа. В часности, за три месяца полномасштабной войны ИМИ зафиксировал 50 случаев угроз и преследований журналистов и медиа. Если сначала оккупанты физически угрожали (приходили домой к журналистам или к их родителям), то сейчас это переместилось больше в интернет-пространство. В частности, с начала марта наблюдается стабильная тенденция к запугиванию журналистов через рассылку на их почты, личные или редакционные, угроз заключением в Сибири, пытками, допросами. В апреле журналистам стали присылать стихотворные угрозы. Хотя в мае это все продолжилось, но впервые был зафиксирован случай угроз применения ядерного оружия. Угрозы получали как центральные медиа, так и региональные редакции.

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Сайты украинских медиа стабильно подвергаются кибератакам, которые устраивают россияне. За этот период ИМИ зафиксировал 32 таких случая. В результате атак сайты медиа перестают работать на время, вообще или работают частично. Хакеры меняют материалы, размещают русский флаг, свои символы Z и V и т.д.

Кроме того, российские оккупанты продолжают уничтожать украинское вещание на временно захваченных территориях. В часности, в Мариуполе оккупанты распространяют пропаганду, используя название и логотип газеты "Приазовский рабочий", тогда как эта газета из-за оккупации прекратила свою деятельность.

Также среди преступлений россиян обстрелы журналистов, телебашен, офисов медиа, блокирование доступа к сайтам украинских медиа в РФ и оккупированном Крыму.

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