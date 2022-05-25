Президент Эстонии Карис: Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС
Украина должна получить статус кандидата на членство в ЕС и Эстония, другие страны Балтии и Польша готовы поддержать Киев на этом пути.
Это во время Всемирного экономического форума в Давосе отметил в среду президент Эстонии Алар Карис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С моими коллегами из Литвы, Латвии и Польши мы предложили Украине нашу помощь. Украина должна стать кандидатом в членство в ЕС",- заявил президент Эстонии.
Карис подчеркнул, что его страна поддерживает политику расширения ЕС. Он отметил, что Эстонии путь к членству в Евросоюзе занял девять лет.
Карис отметил, что война России против Украины значительно изменила безопасность и экономическую ситуацию в регионе. Она показала странам, желающим быть членами ЕС, насколько важно двигаться вперед к этой цели.
"Это также важно для стран ЕС, поскольку мы не хотим иметь серые зоны в нашем соседстве",- констатировал Карис.
По его убеждению, "нельзя упустить этот исторический момент", когда 80-90% людей в этих странах поддерживают членство своих стран в ЕС.
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