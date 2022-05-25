РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11267 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 213 12

Президент Эстонии Карис: Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС

каріс

Украина должна получить статус кандидата на членство в ЕС и Эстония, другие страны Балтии и Польша готовы поддержать Киев на этом пути.

Это во время Всемирного экономического форума в Давосе отметил в среду президент Эстонии Алар Карис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С моими коллегами из Литвы, Латвии и Польши мы предложили Украине нашу помощь. Украина должна стать кандидатом в членство в ЕС",- заявил президент Эстонии.

Карис подчеркнул, что его страна поддерживает политику расширения ЕС. Он отметил, что Эстонии путь к членству в Евросоюзе занял девять лет.

Читайте: У России нет ресурсов, чтобы ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - президент Эстонии Карис

Карис отметил, что война России против Украины значительно изменила безопасность и экономическую ситуацию в регионе. Она показала странам, желающим быть членами ЕС, насколько важно двигаться вперед к этой цели.

"Это также важно для стран ЕС, поскольку мы не хотим иметь серые зоны в нашем соседстве",- констатировал Карис.

По его убеждению, "нельзя упустить этот исторический момент", когда 80-90% людей в этих странах поддерживают членство своих стран в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвия, Эстония и Словакия призывают отдать российские активы на восстановление Украины, - Reuters

Эстония (1420) Алар Карис (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Велике спасибі естонцям і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
показать весь комментарий
25.05.2022 20:21
+3
Штаты ничего не затягивают.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:24
+3
Надо постоянно капать на западную Европу, чтобы не забыли.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эстония может и не говорить. Мы и так все знаем
показать весь комментарий
25.05.2022 20:21 Ответить
Надо постоянно капать на западную Европу, чтобы не забыли.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:37 Ответить
Велике спасибі естонцям і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
показать весь комментарий
25.05.2022 20:21 Ответить
Не смешно. А вот Германия максимально оттягивает передачу нам вооружений. Дело Меркель и Штанмайера живёт.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:24 Ответить
Страны Балтии, Польша, Чехия - помогают нам как могут и даже больше.
Запад-Немцы, Венгры, Французы, Италия и даже Штаты, затягивают по максимуму передачу нам оружия.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:23 Ответить
Штаты ничего не затягивают.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:24 Ответить
ефективнiше було б повернути ядерну зброю,вiд якоi помилково вiдмовились на основi будапештського меморандуму!
показать весь комментарий
25.05.2022 20:25 Ответить
должна,но не получит, из-за корумпированных барыг,которые были при власти 30 лет
показать весь комментарий
25.05.2022 20:30 Ответить
Суньте в жопу вашу ЕС. сейчас срочно нужна оружие. где МЛРС? президент Зеленский вместе того чтобы просит оружие говорит о восстановлению столько денег нужно итд. сунн деньги в рот. оружие просите. извините я зол и так писал. опят на 2 дня заблокирует меня тут.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:30 Ответить
Украина похожа на легкомысленную дурочку, которая "лето красное пропела, оглянутся не успела...", а тут Раша с открытой пастью. А спасительный поезд, с надписью НАТО и ЕС, давно ушёл. Все, у кого была хоть капля ума ещё раньше сели на этот поезд и уехали, и только смотрят на Украину с сочувствием. Но что тут сказать - сама виновата. Я к тому, что за всё происходящее скажите спасибо нашим пенсам, нашим старым кошёлкам, которые голосовали то за комуняк, то социков, что тоже самое, в общем за дружбу и единение с Россией, и против "страшного ужасного НАТО". В то время как умные народы подавали заявки на вступление в ЕС и НАТО. И вступили. и живут хорошо и счастливо. Потому что все народы восточной Европы всегда понимали, что Рашка начнёт опять восстанавливать свою империю.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:53 Ответить
А скільки пилу то підняли. Як виявилося, не всі партнери нам друзі.
показать весь комментарий
25.05.2022 22:14 Ответить
 
 