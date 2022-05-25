Еврокомиссия не исключает создания при поддержке военных коридоров для зерна из украинских портов, - вице-президент Домбровскис

Евросоюз сейчас помогает Украине вывезти зерно, которое Россия заблокировала в украинских портах, на мировой рынок альтернативными путями на суше, хотя не исключает, что экспорт украинского зерна морским путем все еще возможен при определенных условиях безопасности.

Об этом сегодня в Давосе во время дискуссионной панели "Экономика за железным занавесом: сценарии и последствия" заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже началась поставка (украинского зерна. – Ред.) через сухопутные коридоры, через Польшу, Румынию и их порты, мы оцениваем возможности и других портов. Но очевидно, что в краткосрочной перспективе это не может заменить морские пути. Является фактом, что сейчас Россия блокирует украинские порты, и экспорт пшеницы невозможен. Действительно, есть разговоры о том, чтобы создать определенные безопасные коридоры, вероятно, с какой-то военной помощью, которая гарантирует безопасность судов, которые будут пересекать Черное море.Это может быть самый быстрый путь, чтобы разблокировать украинский экспорт", - заметил Домбровскис.

Отвечая на вопрос модератора, он отметил, что в этом контексте не Украина является источником проблемы, а именно Россия, намеренно провоцирующая мировой продовольственный кризис.

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"В этом конфликте мы должны понимать, кто является агрессором, а кто жертвой. Эту проблему создала незаконная и неспровоцированная агрессия России против Украины. Сейчас мы взаимодействуем с Украиной и пытаемся преодолеть эту ситуацию…. Если удастся открыть пути для этих украинских кораблей с зерном через Черное море из украинских портов – прекрасно. Но параллельно мы прорабатываем транспортные пути на суше, упрощаем административные и таможенные процедуры, чтобы ускорить прохождение украинского импорта в ЕС и другие страны", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что речь идет именно о том, чтобы разрешить украинским судам выходить из украинских портов, которые должны быть разблокированы.

"Мы также видим еще одну тенденцию. Россия грабит украинское зерно на оккупированных украинских территориях, она сжигает склады с продовольствием в других регионах Украины и разрушает оборудование. Поэтому мы имеем дело с умышленными действиями России, чтобы создать эту глобальную проблему с продовольственной безопасностью", - подчеркнул Домбровскис.

Он отверг какие-либо предположения, что санкции ЕС, связанные с войной России против Украины, каким-то образом ограничивают возможности России для экспорта собственного зерна.

"Ничего не мешает России экспортировать пшеницу. Россия сама манипулирует с поставками пшеницы, чтобы достичь каких-либо уступок, привлекая на свою сторону в этом конфликте, ставит поставки зерна в зависимость от этого. Но эти манипуляции России не имеют ничего общего с ее способностью поставлять зерно на рынок. Российские поставки продовольствия не являются субъектом ни для каких санкций, поэтому ничего не сдерживает Россию, кроме ее собственных злоумышленных намерений", - подчеркнул исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

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Он посоветовал искать ответ на вопрос, попадет ли российское зерно на мировой рынок в этом году в самой России.

"Трудно делать какие-то предположения по этому поводу. Еще в начале года было невозможно предполагать, что Россия начнет полномасштабную войну, а российская армия будет совершать зверства и военные преступления в Украине", - добавил Домбровскис.