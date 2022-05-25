Американская сеть ветклиник Galaxy Vets запустила платформу телемедицины для помощи владельцам животных в Украине

Galaxy Vets Foundation, некоммерческое подразделение американской сети ветеринарных клиник, запустило инициативу Animal Help Ukraine.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в рамках проекта ветеринары из США, а также Канады, Великобритании и других стран мира будут предоставлять украинским владельцам животных бесплатные консультации онлайн. Поговорить с ветеринаром можно через мессенджеры или на сайте.

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Обратиться за помощью можно через Telegram @AnimaHelpUkraine_Bot або Viber. Консультации будут проходить на сайте – в чате, оснащенном автоматическим переводчиком для преодоления языкового барьера между участниками. У пользователей платформы будет возможность отправить на свой электронный ящик запись чата и вернуться к нему позже.

Украинцы смогут проконсультироваться с профессиональными ветеринарами по любым вопросам, касающимся здоровья домашнего питомца или ухода за найденным животным. В частности:

питание – как найти альтернативы обычному корму в условиях войны и перейти на натуральные продукты;

спокойствие животного – как снизить тревожность и стресс любимца во время взрывов;

первая помощь – спасти животное в экстремальных условиях;

экзотические животные – как помочь тем, за кем требуется особый уход;

медикаменты – что делать при отсутствии необходимого препарата и какие "человеческие" соответствия можно использовать для лечения животных.

Также у сервиса есть собственная библиотека материалов и ресурсов. Там украинцы найдут рекомендации по уходу и советы по сохранению здоровья домашних питомцев.

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Цель фонда – предоставить доступ к ветеринарной медицине тем, кто в этом нуждается; поддержать украинскую экономику и помочь животным, страдающим гуманитарной катастрофой. Galaxy Vets Foundation также оказывает финансовую и материальную помощь приютам для животных, зоопаркам, волонтерским и другим организациям. На средства, собранные благодаря международному сообществу, фонд покупает еду для