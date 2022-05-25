Украина сейчас воюет на нашей войне – и если она проиграет, следующая будет у нас, – министр обороны Латвии

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал партнеров увеличить поддержку Украины, чтобы потом не пришлось защищаться самим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

"Украина сейчас воюет на нашей войне – и если она проиграет, следующая будет у нас, за это заплатим мы сами", – заявил Пабрикс. Он добавил, что союзники этого еще не поняли.

Министр поблагодарил страны, которые поддерживают Украину — США, Великобританию, Польшу, Балтийские страны, Чехию и страны Скандинавии. При этом политик отметил, что некоторые страны недостаточно хорошо выполняют свою работу и можно постараться лучше.

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Пабрикс добавил, что время летит быстро, и Латвии, несмотря на щедрую поддержку со стороны стран Запада, требуется еще большая поддержка – особенно США. На этой неделе Пабрикс призвал представителей конгресса США расширить военную поддержку Латвии, усилив присутствие вооруженных сил в регионе.

Как сообщалось, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предупредил, что если Россия победит в войне в Украине, его страна станет следующей.