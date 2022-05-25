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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина сейчас воюет на нашей войне – и если она проиграет, следующая будет у нас, – министр обороны Латвии

латвія

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал партнеров увеличить поддержку Украины, чтобы потом не пришлось защищаться самим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

"Украина сейчас воюет на нашей войне – и если она проиграет, следующая будет у нас, за это заплатим мы сами", – заявил Пабрикс. Он добавил, что союзники этого еще не поняли.

Министр поблагодарил страны, которые поддерживают Украину — США, Великобританию, Польшу, Балтийские страны, Чехию и страны Скандинавии. При этом политик отметил, что некоторые страны недостаточно хорошо выполняют свою работу и можно постараться лучше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвия, Эстония и Словакия призывают отдать российские активы на восстановление Украины, - Reuters

Пабрикс добавил, что время летит быстро, и Латвии, несмотря на щедрую поддержку со стороны стран Запада, требуется еще большая поддержка – особенно США. На этой неделе Пабрикс призвал представителей конгресса США расширить военную поддержку Латвии, усилив присутствие вооруженных сил в регионе.

Как сообщалось, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предупредил, что если Россия победит в войне в Украине, его страна станет следующей.

Латвия (1331) помощь и поддержка (867) Пабрикс Артис (9)


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Топ комментарии
+8
Пeрзидент Роисси @KermlinRussia

https://twitter.com/KermlinRussia/status/1529447121841168385 4 ч

Говорят, в Москве повезли оперировать Путина.
У врачей есть шанс провести успешную «спецоперацию» и стать героями, которых будет с благодарностью вспоминать весь мир.
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25.05.2022 20:57
+6
Не нагнетайте, Италия Венгрия и Кипр вас защитят ценой вашей независимости
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25.05.2022 20:58
+6
Ну не знаю, голосують колективно. Орбан каже вето і гудбай. Але нам треба в НАТО, це краще ніж самі по собі.
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25.05.2022 21:02
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Украина проиграет тогда,когда солнце взойдёт с запада.
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25.05.2022 20:52 Ответить
На вас пятая статья НАТО припадает, вы можете спать спокойно. А вот мы расплачиваемся за то, что в свое время туда не вступили, и больше всех как раз за это сейчас расплачивается Восток с Югом, где большинство было против вступления в НАТО. Я вот думаю, а может нашему президенту обратиться к братьям полякам, чтобы они ввели войска свои в Украину, на те места где нет боевых действий, хотя бы в те области где граничим с бульболяндией, от Волыни до Киевщины, ну а че, я бы посмотрел на путлера потом)
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25.05.2022 20:56 Ответить
Или оон на освобожденные
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25.05.2022 21:00 Ответить
Ну не знаю, голосують колективно. Орбан каже вето і гудбай. Але нам треба в НАТО, це краще ніж самі по собі.
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25.05.2022 21:02 Ответить
Вы наверное не читали 5 статью НАТО. По большому счету она не отличается от нашего будапештского меморандума.
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25.05.2022 21:24 Ответить
Да неужели? Может всё таки сравним?

Статья 5

Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех Договаривающихся Сторон, и вследствие этого они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района.

О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.

Текст меморандума

1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.

4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.

6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
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25.05.2022 21:51 Ответить
"такого действия, какое она сочтет необходимым"
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25.05.2022 22:19 Ответить
Латвія
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25.05.2022 20:56 Ответить
Пeрзидент Роисси @KermlinRussia

https://twitter.com/KermlinRussia/status/1529447121841168385 4 ч

Говорят, в Москве повезли оперировать Путина.
У врачей есть шанс провести успешную «спецоперацию» и стать героями, которых будет с благодарностью вспоминать весь мир.
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25.05.2022 20:57 Ответить
Зараз в куйла слушна нагода "померти" під час операції (старий, серце не витримало), зробити собі пластику, та дошкуляти світові з власного острівця десь на Карибах і далі...
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25.05.2022 21:08 Ответить
Це тільки в тому випадку, якби у нього був мозок, а не ботокс замість нього.
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25.05.2022 21:54 Ответить
А в нього є інстинкт самозбереження. Цей варіант -- найкращий для нього, бо не має честі і совісті повіситись, або пустити собі кулю в лоба після всього скоєного...
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25.05.2022 22:02 Ответить
Хіба що так. Тваринних інстинктів у нього справді надміру.
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25.05.2022 22:20 Ответить
...Сьогодні оголосити, що путін помер - і завтра касабські еліти перестріляють одне одного

https://www.youtube.com/watch?v=_c2S-O375es&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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25.05.2022 22:14 Ответить
Там по ходу нужно прооперировать ещё 70% всего населения.
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25.05.2022 22:21 Ответить
Курва... А в нас аж 73...
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25.05.2022 22:26 Ответить
Можуть зробити пластичну операцію і потім сказати шо здох
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25.05.2022 22:32 Ответить
Не нагнетайте, Италия Венгрия и Кипр вас защитят ценой вашей независимости
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25.05.2022 20:58 Ответить
Когда росия закончит оккупацию Латвии (не дай Бог), консультации в НАТО по вопросу обороны Латвии только начнутся.
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25.05.2022 21:10 Ответить
Отож Захід має все зробити, щоб москальня не перемогла. Навіть, якщо знадобиться ввести війська Заходу в Україну.

Якщо москальня завоює Україну, то вона дуже зміцніє, як вона зміцніла в 1654 році. І вона буде цим користуватись і йти далі.

До речі, з 1654 року, втративши Україну, Польша дуже ослабла й дійшла до того що перестала існувати як держава.

Нехай Захід робить правильні висновки. Москальня має потерпіти поразку й Україна має бути в НАТО.
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25.05.2022 21:37 Ответить
Не давая необходимую помощь в нужном объеме и вовремя запад тянет волынку, доиграются... рашисты выводы сделали, а вот запад - нихера
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25.05.2022 21:39 Ответить
Если бы Вайра-Вике Фрейберга, бывший президент Латвии, буквально не втащила нас в НАТО, то у нас своя махровая Лугандония от Резекне до Даугавпилса, где дебилы в трениках Адидас с надписью РАССЕЯ на всю спину бегают, давно была бы! И это в лучшем случае, потому что тогда всю Латвию реально можно было голыми руками за 24 часа взять! Слишком маленькая территория, 300 км от России до моря где сдохший Жириновский так и не пополоскал свои вонючие портянки. А вот теперь они знают что такое Джавелины и чем отличается НАТовская подготовка и контрактная армия от армии бомжей с вороватым офицерьём - ШАКАЛАМИ, как мы их звали в советской армии в КТуркВО!
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25.05.2022 22:18 Ответить
Даугавпилс точно махровый Луганск. С ватным Резекне впридачу. Живой пример что российских ватников не в коем случае нельзя запустить на постоянную жизнь в территориях, когда то оккупированных СССР. И тех, кто там понаехали ещё при совке, надо выгнать нахрен. У них сразу появляется мания величия и начинает расти скрепы. Если Латвия уже бы не была в НАТО, они точно бы начинали вставать с колен и просить Путина чего то ввести.
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25.05.2022 22:31 Ответить
Жаль не вижу какого ватного выродка, явно из НАШИХ - латвийских ГНИД уже нейтрализовали... Что хотело ничтожество? Визжало из Резекне или Даугавпилса? Так граница Фашистской ********* рядом, *опу подняли и пошли накуй от мучений в Евросоюзе и НАТО!
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25.05.2022 23:29 Ответить
"Нашим" пока повезло. Никто их не трогает. Даже г-жу Жданок из каталажки выпустили. Ждём продолжения 😕
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25.05.2022 23:38 Ответить
Даугавпилс многонациональный город, поляки 13%, белорусы 7%, украинцы 2%, (сейчас больше). 100 лет назад город был на половину еврейским, 46%.
Русский язык является разговорным для всех представителей наций.
А вот Рига как раз махровая, 9 мая показали себя.
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25.05.2022 23:50 Ответить
Я может редко бываю на Маскачке (для украинцев - Московский район, исторически в основном из понаехавших и понастроивших выродков), но в Риге долбо*бов в куртками РОSSИЯ в таком количестве как в Даугавпилсе или Резекне НЕТ!
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26.05.2022 00:08 Ответить
Всё таки в Риге ватных русскоговорящих по статистике только 26% и общий уровень образования выше. В Даугавпилс их в разы больше и они сами тупее.
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26.05.2022 09:16 Ответить
В Риге наибольшее количество понаехавших во время СССР. И почти вся у нас живущая отставная советская армейщина, ГРУ-щина и КГБ-щина. И капище смерти в Пардаугаве (надеюсь что до зимы наконец то сносит). Прямо коктейль для шабашей 9 мая для поклонения русскому миру.
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26.05.2022 09:13 Ответить
Слава Фрейберге.
Поэтому ЕС и США в первую очередь должны прислушиваться к прибалтийским странам.
Кто как мы знаем агрессивного соседа.
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25.05.2022 23:54 Ответить
Это да - черговый респект Вайре, что надавила на вступление у нас в Латвии и в европарламенте. И смогла уговорить еврокомиссаров, которые думали что у нас русских прищемляет (был такой старикан Макс ван дер Стул, с которым она пару лет нянчилась, пока добила).
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26.05.2022 09:20 Ответить
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25.05.2022 23:31 Ответить
От країни Балтії і Польша з Чехієй і Болгарієй розуміють що це реальність, тільки Угорщина
тупить постійно.
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26.05.2022 00:42 Ответить
Если Россия поглотит Украину, то сто процентов пойдёт дальше на Европу. Они, в том числе, задействуют местных русских, которые с иконками в руках будут останавливать танки НАТО. Вот зря все страны пускали их к себе, очень зря. Россияне- это троянский конь. Надо их всех депортировать в Рашу, пока не поздно, иначе будет беда.
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26.05.2022 00:53 Ответить
 
 