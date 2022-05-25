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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении 25 мая уничтожены 62 оккупанта, 1 БТР, 6 артсистем, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОТГ.

В сообщении отмечается: "25 мая, наши воины уничтожили: личного состава – 62; БТР – 1; артиллерийских систем – 6; минометов – 4; АТТ – 4; БПЛА – 1".

Читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.05.2022

техника (1734) ВСУ (6565)


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Не правда, цифры должны быть намного больше, учитывая какие там зарубы идут. Если кацапы забирают у нас территории то и потери должны нести огромные. Не зря же укрепления в 4 линии создавались 8 лет.
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25.05.2022 20:58 Ответить
Схід в даному випадку - Харківська область. Там не дуже інтенсивні бої.
По Донбасу, де справжнє пекло - окрема статистика буде.
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25.05.2022 21:01 Ответить
Так це Харківська область. Судячи із статистики в основному артилерістська перестрілка. У орків мінус шість артсистем і 4 міномети.
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25.05.2022 21:07 Ответить
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25.05.2022 21:00 Ответить
Старая Европа (Италия ,Франция ФРГ) панически испугалась усиления влияния внутри ЕС и Нато восточной Европы в лице Польши Латвии,Эстонии,Литвы и особенно их союза с со вступившей в эти блоки Украиной(+44млн нас,+1млнВСУ)Именно поэтому они заговорили о 40 годах вступления Украины в ЕС и НАТО.Именно поэтому эти страны практически перестали выделять Украине вооружения(чисто символически выделили)Требуя сдатьсяУкраине кремлю.Налицо работа кремлевских денег в Европе и США.Сговор против Украины.Наши гниды тоже активизировались,ретранслируя кремлевские нарративы и многократно их усиливая подвыванием.
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25.05.2022 21:28 Ответить
 
 