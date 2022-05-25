На Восточном направлении 25 мая уничтожены 62 оккупанта, 1 БТР, 6 артсистем, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОТГ.
В сообщении отмечается: "25 мая, наши воины уничтожили: личного состава – 62; БТР – 1; артиллерийских систем – 6; минометов – 4; АТТ – 4; БПЛА – 1".
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По Донбасу, де справжнє пекло - окрема статистика буде.