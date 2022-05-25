В Германии заявили, что ошеломлены обвинениями Польши в невыполнении обещания по поводу танков
Правительство Германии откинуло заявления президента Польши Анджея Дуды о нарушении обещания отправить танки вместо тех, которые Польша направила в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель правительства Штеффен Гебештрайт во время пресс-конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Федеральное правительство ошеломлено, я бы сказал так", - заявил Гебештрайт, отвечая на вопрос о реакции.
Как сообщалось, вчера президент Польши Дуда обвинил Берлин в нарушении своего обещания по поводу отправки новых танков вместо машин, которые Польша отправила Украине, чтобы помочь стране защитить себя в войне против России.
Но Гебештрайт возразил, заявив, что правительство Германии с самого начала ясно дало понять, что "должно посмотреть, что мы можем сделать".
"От польской стороны поступила четкая просьба передать Польше самые современные основные боевые танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого бундесвера лишь небольшое количество — около 50 — таких танков", — сказал он, добавив, что, хотя "еще больше находятся на стадии производства, они нигде не стоят на стоянке или заводской площадке, они еще должны быть изготовлены".
Гебештрайт сказал, что об этих обстоятельствах было четко доложено Варшаве.
"На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что была критика якобы несостоявшихся обменов танками, а вчера президент Польши снова повторил это перед камерой. Мы принимаем это во внимание, но это не делает его правильнее", - сказал он. .
На прошлой неделе Германия объявила о так называемом кольцевом обмене с Чехией. Берлин хочет предоставить партнеру по НАТО 15 танков Leopard 2 из промышленных запасов и использовать их для компенсации поставок тяжелого вооружения из Чехии в Украину.
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Германские политики главные шлюхи Евросоюза. После них идут французы. Затем итальянцы. Об этом пишут даже их соседи, датчане, нидерландцы и другие, когда передают оружие "Мы не Германия".
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Некий союз с отдельными странами был бы предпочтительнее, штаты, англичане, поляки, там , шведы может и т.д.
Якщо наші союзники, в силу своїх меркантильних і зрадницьких позицій, не поставлять необхідної зброю. Якщо раша завоює Україну.
Насильно мобілізоване Путіним, усе чоловіче населення України, за скільки днів дійде до Німеччині?
Еще и обижаются...
Все детали давно обговорены...
Странно другое...Риббентроп прилетел в Москву как шестерка Гитлера...текст братского Договора был состряпан в Москве задолго до прилёта Риббеннтропа 23 августа 1939 г...
а те шо обещали их еще сделать надо... хотя обещали мы уже готовые отдать...
так что ваще не понятны предъявы... про какие-то там танки шо мы им якобы уже наобещали...
А виявилося, - обіцянка цяцянка.
Поляки звинуватили німців у відвертій брехні.
А німці приголомшені, що їм сказали правду в очі.
Дружба з расєєй це ж нафто і газові доляри які масква засовує як стриптизерці
політикам Німеччини і Франції. А тут якась Україна, Тьхфу, неподобство якесь
ніщєбродне, але ж сказати так не можуть, а от кинути партнерів можуть.
Краще це зрозуміти остаточно і в очі їх називати людьми кремля і ліліпутіна.
а то получается польша скинула старьё Украине получила или получат новые танки от немцев а немцы конченые не помогают и раненых не забирают и беженцам не помогают.
да и вообще вы забыли какая у вас карупция и кто в ней виновата
и кто даст гарантию что вы это всё не разбазарите
виликие диванные воины