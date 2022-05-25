В Германии заявили, что ошеломлены обвинениями Польши в невыполнении обещания по поводу танков

Правительство Германии откинуло заявления президента Польши Анджея Дуды о нарушении обещания отправить танки вместо тех, которые Польша направила в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель правительства Штеффен Гебештрайт во время пресс-конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Федеральное правительство ошеломлено, я бы сказал так", - заявил Гебештрайт, отвечая на вопрос о реакции.

Как сообщалось, вчера президент Польши Дуда обвинил Берлин в нарушении своего обещания по поводу отправки новых танков вместо машин, которые Польша отправила Украине, чтобы помочь стране защитить себя в войне против России.

Но Гебештрайт возразил, заявив, что правительство Германии с самого начала ясно дало понять, что "должно посмотреть, что мы можем сделать".

"От польской стороны поступила четкая просьба передать Польше самые современные основные боевые танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого бундесвера лишь небольшое количество — около 50 — таких танков", — сказал он, добавив, что, хотя "еще больше находятся на стадии производства, они нигде не стоят на стоянке или заводской площадке, они еще должны быть изготовлены".

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Гебештрайт сказал, что об этих обстоятельствах было четко доложено Варшаве.

"На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что была критика якобы несостоявшихся обменов танками, а вчера президент Польши снова повторил это перед камерой. Мы принимаем это во внимание, но это не делает его правильнее", - сказал он. .

На прошлой неделе Германия объявила о так называемом кольцевом обмене с Чехией. Берлин хочет предоставить партнеру по НАТО 15 танков Leopard 2 из промышленных запасов и использовать их для компенсации поставок тяжелого вооружения из Чехии в Украину.

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