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Глава МИД Австрии Шалленберг о членстве Украины в ЕС: "Нам нужна поэтапная интеграция, а не "все или ничего"

александер,шалленберг

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг высказался за "поэтапную интеграцию" Украины, а также Грузии и стран Западных Балкан в Европейский Союз.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы ожидаем рекомендации Еврокомиссии, которая должна быть в июне. Я полностью понимаю просьбы Президента Украины Зеленского. Мы должны дать Украине четкий сигнал: страна является частью европейского образа жизни и закреплена в нашем сообществе ценностей. Как это будет происходить – увидим. Я сомневаюсь , что статус кандидата является единственным решением для Украины", - заявил Шалленберг, отвечая на вопрос, может ли Украина стать кандидатом на членство в ЕС.

По словам австрийского министра, Евросоюз "должен быть осторожным, чтобы назначение кандидатом на вступление в ЕС не оставалось просто ярлыком, а население годами практически никак это не чувствовало". В этом контексте он указал на то, что странам Западных Балкан "было обещано вступление в 2003 году", и сейчас у жителей региона большое разочарование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обсудил усиление санкционного давления на Россию с руководителем австрийской дипломатии Шалленбергом

"Нам нужно ускориться на Западных Балканах и взяться за дело. Когда мы говорим об Украине, мы должны одновременно говорить и о Западных Балканах", - заявил глава МИД Австрии, отметив также: "Не следует исключать, что путин также попытается дестабилизировать Западные Балканы" .

В этой связи он высказался за необходимость "поэтапной интеграции". "Нам нужна поэтапная интеграция, а не "все или ничего". Мы должны... привлечь страны Западных Балкан к решению фактических вопросов в подсекторах, если будут соблюдены юридические требования. Например, в сфере исследований, в вопросах энергетики, в трансъевропейском транспортном планировании, в политике сплоченности или в определенных секторах внутреннего рынка", – заявил министр.

При этом, по его словам, такая "поэтапная интеграция" не заменяет полноценное членство в ЕС: "Присоединение обязательно".

По убеждению Шалленберга, подобная "поэтапная интеграция" могла бы быть вариантом и для Украины. "27 стран ЕС могли бы консультироваться с представителями Западных Балкан или Украины, Молдовы и Грузии за два-три часа до начала регулярных встреч. Поэтому эти страны могли бы участвовать. Они были бы вовлечены в конкретные вопросы, но решения в конечном итоге принимают страны ЕС", - объяснил министр практическую реализацию своей идеи.

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В то же время на вопрос, должна ли Украина в итоге присоединиться к Евросоюзу как стране Западных Балкан, он ответил: "В случае с Украиной ЕС не обещал вступление. До вступления Украины в Евросоюз – если это вообще произойдет – все равно будет очень и очень далеко" .

Австрия (808) членство в ЕС (1004) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+13
От саме так "все або нчого"! А ти як думав, бюргер??? У нас країни завтра може не бути, а воно шось про поетапність верзе.
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25.05.2022 21:24
+11
Сейчас для Украины вопрос стоит именно так, Победа или смерть. И даже в такой трагический момент, евросуки пытаются торговаться. Только торгуются они отнюдь не с Украиной, а с Путлером и Мордором.
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25.05.2022 21:27
+9
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25.05.2022 21:22
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А що скаже партайгеноссе Мюллер?
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25.05.2022 21:18 Ответить
"Никому верить нельзя"(с).
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25.05.2022 21:24 Ответить
знову той особий статус,то по Донбасу,то по кандидату у ЕС...все зрозуміло.
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25.05.2022 21:19 Ответить
може це знову не для України було сказано?

може це пуйлу "чіткий сигнал"- Австрія хоче особливий статус у відносинах з газом і нафтою рф

головне, щоб потім Австрія років на 100 не отримала особливий статус в ЄС, наприклад, фашистського посіпаки
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25.05.2022 23:10 Ответить
Ще не прилетіло просто
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25.05.2022 21:21 Ответить
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25.05.2022 21:22 Ответить
От саме так "все або нчого"! А ти як думав, бюргер??? У нас країни завтра може не бути, а воно шось про поетапність верзе.
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25.05.2022 21:24 Ответить
Украина должна получить всё,плюс помощ финансовую,плюс освобождение от налогов на экспорт лет на 20.Евросоюз от этого только выиграет.
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25.05.2022 21:24 Ответить
Їм ***** буде поетапно коли суки жерти не будуть мати що!
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25.05.2022 21:24 Ответить
Евросоюз платит фермерам, чтобы они уничтожали излишки товаров. В США половина продуктовых товаров уничтожается.
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25.05.2022 21:27 Ответить
Тебя ******* Ничего подобного нет И никогда небыло Ты наверное в плоскую Землю веришь?
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25.05.2022 21:37 Ответить
Что значит нет. Есть. Проблем с жратвой на Западе и в США нет и близко. Также как и у нас, кстати.
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25.05.2022 21:40 Ответить
Я думаю он хотел сказать что это неначаси. Но слова неверно подобрал.
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25.05.2022 21:26 Ответить
паслать на *** то ес , и закрыть весь экспорт на 3 года , все только для внутреннего рынка, и посмотрим как запоют эти пиджаки хреновы.
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25.05.2022 21:27 Ответить
Где вас таких рожают.
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25.05.2022 21:29 Ответить
Там де й вас.
Це справедливе обурення. Емоції котрі відображають весь розпач від політики ЄС
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25.05.2022 21:33 Ответить
Зеленых идиотов родили в Кремле
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25.05.2022 21:38 Ответить
Я не вижу чем это справедливе обурення отличается от русского "нам не нужны западные товары - мы всё сделаем сами".
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25.05.2022 21:39 Ответить
Какие товары, совсем не понимаете положение дел?
Если Украине США и ЕС не дадут Украине необходимое оружие в скором времени, если и дальше все эти продажные политики будут держать украинцев за дураков, давая надежды на вступление в ЕС а потом обламывая.
Украина может пасть в войне, и тогда они уже будет говорить не о зерне, а о том сколько отдать территории Германии под влияние России.
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25.05.2022 21:48 Ответить
Оттого Европа и ввела санкции. Чтобы убить экономику России.
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25.05.2022 22:06 Ответить
Австрія "необходимое оружие" Україні ще не давала, якщо не вважали "оружием" шоломи і бронежилети.

Вони приймають наших біженців... напевно втомилися...
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25.05.2022 23:18 Ответить
Я согласен- чтобы была моя страна.. не была членом ЕС..не спешите орать!! дослушайте мои аргументы... Новегия не вошла в ЕС хотя два раза проводился референдум.... а нет послали далеко да Норвегия член НАТО..но там скорее ее запросили уж больно выгодное положение у нее... фиорды и прочее положение у Норвегии для ВВС и ВМС США и НАТО в том числе и подводного флота базы спрятанные в горах фиордов.. далее Швейцария отказалась вообще от всего ЕС и НАТО.. заключила со странами договора торговые экономические туристические и прочие .. и смотрите парадокс Швеция вступила в ЕС но не вступилав НАТО теперь она еще бремя финансовое будет тянуть и для НАТО а эконеомически Норвегия выше на порядок шведжы едут в Норвегию подзаработать денюжку хотя вроде как курс крон норвежской и шведской оинаков но по покупательской способности норвежская крона круче шведской.. парадокс или излишки членства в ЕС как знать... ТЕПЕРЬ ПРО УКРАИНУ.. я бы не рвался бы нив ЕС нив НАТОО зачем и та и вторая стурктуры увы увы разочарование у нас аргумент земли тут надо распродажу земли особенно иноземцам закрыть навсегда и заниматься продовольствием и водой строить нам надо хранилища фрукты овощей зерна воды да да подземные крупные чтобы сохранять воду скоро с глобальным потеплением вода под землей будет скорее в сохранности чем на поверхности испарятся.. крупные холодильники и так далее т.е. УКРАИНЕ НАДО СТАТЬ ЕВРОПЕЙСКИМ ИЛИ МИРОВЫМ по содержанию страной кладовкой хранилищем стратегических запасов еды посевного фонда и прочее для Европы и стран мира получать за это деньги и часть натурой и иметь свою армию и иметь Договора о содружестве со странами которые нам выгодны и приятны и немного туризма и да для логистики нам надо построить сеть европейской железной дороги.... а также я бы странам нашим друзьям бы в аренду отдал лет на 30 кусок земли например для Скандинавских стран стран Балтии Европеским некоторпым старнам.. вот вам земля постройте для себя морской порт для своего флота в том числе и военных.. также предложил такое сотрудничество странам- которые не имеют вообще выхода к морям или Черному/ Азовскому морям... Польша Словакия Чехия Британия и так далее...
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25.05.2022 22:00 Ответить
Сейчас для Украины вопрос стоит именно так, Победа или смерть. И даже в такой трагический момент, евросуки пытаются торговаться. Только торгуются они отнюдь не с Украиной, а с Путлером и Мордором.
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25.05.2022 21:27 Ответить
"Поговорить" немцы всегда не против. И даже пообещать готовы. но с оговорками. Оговорки они еще больше любят. Немецкие дипломаты и чиновники - самые говорливые люди в Европе.
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25.05.2022 21:28 Ответить
Знаюпро говорливость немцев. Особенно немецких женщин. Просто слов мало говорят. В основном я-я, дас ист фантастишь.
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25.05.2022 21:43 Ответить
Тааак, ну трошки нас опустили на землю, а так це було давно зрозуміло, доки живе ***** нічого не буде.
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25.05.2022 21:28 Ответить
Австрія корумпована країна. Прхисток мафіозі. Ганьба Європи
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25.05.2022 21:30 Ответить
А Угорщина відстає чи випереджує?
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25.05.2022 21:33 Ответить
Почему то в Европе считают не Австрию корумпированой страной а Украину
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25.05.2022 21:41 Ответить
Это они просто давно в зеркало не смотрели. Наши топ-коррупционеры по сравнению с их политиканами-лоббистами просто дети.
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25.05.2022 22:15 Ответить
Ключове слово - у "ВАШІЙ".
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25.05.2022 21:34 Ответить
Мрію про той час коли Австрія буде ніяково стукати в двері союзу Балтії, включно зі Швецією та Суомі, та Польші з Україною і Британією і США. Можливо ще буде Австралія і Нова Зеландія, але то таке. А, звісно Канада також буде обов'язково.
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25.05.2022 21:41 Ответить
А чому забули за краiни Балтii😏?
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26.05.2022 01:09 Ответить
а что он не так сказал?

сначала реформы - потом ЕС. То есть в первую очередь разрабатывается "дорожная карта", где поэтапно расписаны какие именно реформы (в том числе и антикоррупционные) необходимо провести. Это большая и сложная работа, но необходимая в первую очередь для самой Украины.
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25.05.2022 21:45 Ответить
Имнно вот это:
"Водночас на запитання, чи має Україна у підсумку ("поетапної інтеграції") приєднатися до Євросоюзу, як країни Західних Балкан, він відповів: "У випадку з Україною ЄС не обіцяв вступ. До вступу України до Євросоюзу - якщо це взагалі станеться - все одно буде дуже і дуже далеко".

Политическим языком это означает НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. Так понятно? Тут ни причем ни коррупция, ни все остальное. Тем более, как показывают последние события, в ЕС походу ее не сильно меньше. Просто там она завуалирована под видом лобби. В отдельных странах даже на законодательной основе. И еще неизвестно лучше ли она той, что у нас есть.
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26.05.2022 00:28 Ответить
То может и нам не стоит торопиться поставлять зерно в Европу?
Будем поставлять поэтапно. По центнеру. В месяц ))))
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25.05.2022 21:55 Ответить
Поэтапная интеграция было бы самое правильное решение. Украине надо сделать много чего, но надо что бы народ это ощущал.
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25.05.2022 21:55 Ответить
Народ три роки не відчував відповідальності за свій вибір.

І ні, це речення не стосується до кращих представників цього народу.
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25.05.2022 22:01 Ответить
В тебе в Британії проблеми з народом ? ))))
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25.05.2022 22:41 Ответить
Ну ладно, уговорили, не в ЕС так готовы стать стратегическим союзником США или даже первым заморским штатом
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25.05.2022 22:05 Ответить
Зеля відмовився стати союзником США поза НАТО, бо в такому разі треба було здати Беню правосуддю США. Це було в 2021 р.
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25.05.2022 22:32 Ответить
Австрійцю потрібна поетапна євроінтегр.?????Зачекайте,але ПЕРШИЙ ЕТАП ми зробили,вже аж цілих 8 років назад, коли отримали економічну асоціацію з ЄС,та отримали Безвіз!
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25.05.2022 22:11 Ответить
да всі європейці лінуються жопами рухати, аби сідити собі і щоб їх там ніхто не турбував
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25.05.2022 22:40 Ответить
Бреше і не червоніє. В тому то й справа що ЄС ОБІЦЯВ Україні вступ. Він це ОБІЦЯВ.
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25.05.2022 23:14 Ответить
 
 