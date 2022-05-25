Глава МИД Австрии Шалленберг о членстве Украины в ЕС: "Нам нужна поэтапная интеграция, а не "все или ничего"

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг высказался за "поэтапную интеграцию" Украины, а также Грузии и стран Западных Балкан в Европейский Союз.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы ожидаем рекомендации Еврокомиссии, которая должна быть в июне. Я полностью понимаю просьбы Президента Украины Зеленского. Мы должны дать Украине четкий сигнал: страна является частью европейского образа жизни и закреплена в нашем сообществе ценностей. Как это будет происходить – увидим. Я сомневаюсь , что статус кандидата является единственным решением для Украины", - заявил Шалленберг, отвечая на вопрос, может ли Украина стать кандидатом на членство в ЕС.

По словам австрийского министра, Евросоюз "должен быть осторожным, чтобы назначение кандидатом на вступление в ЕС не оставалось просто ярлыком, а население годами практически никак это не чувствовало". В этом контексте он указал на то, что странам Западных Балкан "было обещано вступление в 2003 году", и сейчас у жителей региона большое разочарование.

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"Нам нужно ускориться на Западных Балканах и взяться за дело. Когда мы говорим об Украине, мы должны одновременно говорить и о Западных Балканах", - заявил глава МИД Австрии, отметив также: "Не следует исключать, что путин также попытается дестабилизировать Западные Балканы" .

В этой связи он высказался за необходимость "поэтапной интеграции". "Нам нужна поэтапная интеграция, а не "все или ничего". Мы должны... привлечь страны Западных Балкан к решению фактических вопросов в подсекторах, если будут соблюдены юридические требования. Например, в сфере исследований, в вопросах энергетики, в трансъевропейском транспортном планировании, в политике сплоченности или в определенных секторах внутреннего рынка", – заявил министр.

При этом, по его словам, такая "поэтапная интеграция" не заменяет полноценное членство в ЕС: "Присоединение обязательно".

По убеждению Шалленберга, подобная "поэтапная интеграция" могла бы быть вариантом и для Украины. "27 стран ЕС могли бы консультироваться с представителями Западных Балкан или Украины, Молдовы и Грузии за два-три часа до начала регулярных встреч. Поэтому эти страны могли бы участвовать. Они были бы вовлечены в конкретные вопросы, но решения в конечном итоге принимают страны ЕС", - объяснил министр практическую реализацию своей идеи.

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В то же время на вопрос, должна ли Украина в итоге присоединиться к Евросоюзу как стране Западных Балкан, он ответил: "В случае с Украиной ЕС не обещал вступление. До вступления Украины в Евросоюз – если это вообще произойдет – все равно будет очень и очень далеко" .