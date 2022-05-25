Правительство Нидерландов выделило 1 млн евро в поддержку украинских беженцев – представителей творческих профессий

Кабинет министров Нидерландов принял решение выделить 1 млн евро в рамках программы поддержки представителей творческих профессий, вынужденных покинуть Украину вследствие российской военной агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

"Искусство и культура образуют мост между людьми и между странами. В трудные времена особенно важно сохранить этот мост в целости, насколько это возможно. Мы хотим использовать эти деньги, чтобы помочь свободным, творческим умам, бежавшим в Нидерланды в результате войны между Россией и Украиной, продолжить свою важную работу", - заявила государственный секретарь по культуре и СМИ Министерства образования, культуры и науки Нидерландов Гюнай Услу.

Отмечается, что сумма будет выделена из бюджетов Министерства образования, культуры и науки и Министерства иностранных дел.

Программа предназначена для предоставления временной поддержки беженцам, занимающимся культурой и творчеством, во всех секторах: изобразительное искусство, творческая индустрия, кино, литература и исполнительское искусство. Каждый проект или беженец, занятый в творческой сфере, смогут получить субсидию в размере до 10 тыс. евро. Эти средства смогут быть использованы для аренды жилья или студии и приобретение необходимого оборудования, инструментов или материалов, необходимых для продолжения работы.

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