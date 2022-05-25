Международное сообщество должно быть очень осторожным с давлением на Украину: нельзя извне советовать Киеву, каким должно быть мирное соглашение, - министр финансов Швеции Дамберг

Нельзя извне советовать, каким должно быть мирное соглашение, стране, на которую напали и которая защищается в тяжелых боях.

Об этом сказал министр финансов Швеции Микаэль Дамберг в ходе дискуссии в рамках Давосского экономического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Международное сообщество должно быть очень осторожным с давлением на Украину", - убежден политик.

Когда-то, отметил Дамберг, украинское руководство примет решение о мирных переговорах, но Запад должен поддерживать и быть солидарным с украинцами все время, "потому что Украина защищается, она имеет право на свою территорию по международному праву".

Министр признал, что именно нападение РФ на Украину вынудило его государство отказаться от 200-летней политики нейтралитета. Последняя война, в которой участвовала Швеция, была с Наполеоном.

Политику нейтралитета, внеблоковости многие поколения шведов считали прагматичной, но сейчас ситуация изменилась. "Мы бы не приняли это решение, если бы РФ не напала на Украину. Это реакция на российские действия в Европе. Они сделали свой выбор, и мы как суверенные государства принимаем собственные решения безопасности", - сказал Дамберг.

В Стокгольме считают, что речь идет о долгосрочных изменениях, о "новой России, новом окружении". Большинство шведов поняли, что будут в большей безопасности в НАТО, чем вне его, отметил глава Минфина.

Он подчеркнул, что Швеция будет двигаться по этому пути бок о бок с Финляндией.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто говорил в таком же ключе. "Мы решили вступить в НАТО, когда увидели, как Россия пытается сменить власть в 40-миллионной соседней стране. Это стало тем, что побудило нас", - сказал он.

Министр отметил, что в отличие от 2008 и 2014 годов сейчас наблюдается другой уровень насилия, другое измерение поведения России, что "выглядит очень страшно", ведь Россия готова тратить людей и ресурсы, готова к огромным потерям в войне против Украины и даже обсуждает использование ядерного оружия. В Хельсинки удивляются, почему Путин пошел на такие риски, дал загнать себя в угол, когда "почти весь мир против него", угол, из которого очень сложно выйти.

Политик напомнил, что у финнов есть опыт советской агрессии и они не забывают о 1300 км границы с РФ. Урок, который финны извлекли из войны 1939-1940 годов, – нужно защищаться. "Пока россияне говорят, что украинцы только затягивают войну. Наша рекомендация украинцам: защищайтесь. Мы можем помочь, но это ваша ответственность", - заявил глава МИД Финляндии.

"Когда мы смотрим в будущее, мы не знаем, что будет после Путина: что-то лучшее, более демократическое или что-то хужее. Мы должны быть подготовлены к разным сценариям будущей России", - сказал Хаависто.

Он заверил, что его страна не провоцирует Кремль, но всегда готова к военным действиям, нарушению своей границы на земле и в небе, применению кибер- и гибридных угроз. "Это в нашем ДНК", - добавил он и предупредил, что все, кто попытаются напасть на Финляндию, будут иметь последствия.

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Комментируя отключение Россией газоснабжения Финляндии, он заверил, что это не нанесет ущерба его стране, а также предупредил, что "отключить газ можно, но только один раз, потому что потом отключится доверие, что Россия может быть надежным поставщиком в будущем".