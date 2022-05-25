Международное сообщество должно быть очень осторожным с давлением на Украину: нельзя извне советовать Киеву, каким должно быть мирное соглашение, - министр финансов Швеции Дамберг
Нельзя извне советовать, каким должно быть мирное соглашение, стране, на которую напали и которая защищается в тяжелых боях.
Об этом сказал министр финансов Швеции Микаэль Дамберг в ходе дискуссии в рамках Давосского экономического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Международное сообщество должно быть очень осторожным с давлением на Украину", - убежден политик.
Когда-то, отметил Дамберг, украинское руководство примет решение о мирных переговорах, но Запад должен поддерживать и быть солидарным с украинцами все время, "потому что Украина защищается, она имеет право на свою территорию по международному праву".
Министр признал, что именно нападение РФ на Украину вынудило его государство отказаться от 200-летней политики нейтралитета. Последняя война, в которой участвовала Швеция, была с Наполеоном.
Политику нейтралитета, внеблоковости многие поколения шведов считали прагматичной, но сейчас ситуация изменилась. "Мы бы не приняли это решение, если бы РФ не напала на Украину. Это реакция на российские действия в Европе. Они сделали свой выбор, и мы как суверенные государства принимаем собственные решения безопасности", - сказал Дамберг.
В Стокгольме считают, что речь идет о долгосрочных изменениях, о "новой России, новом окружении". Большинство шведов поняли, что будут в большей безопасности в НАТО, чем вне его, отметил глава Минфина.
Он подчеркнул, что Швеция будет двигаться по этому пути бок о бок с Финляндией.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто говорил в таком же ключе. "Мы решили вступить в НАТО, когда увидели, как Россия пытается сменить власть в 40-миллионной соседней стране. Это стало тем, что побудило нас", - сказал он.
Министр отметил, что в отличие от 2008 и 2014 годов сейчас наблюдается другой уровень насилия, другое измерение поведения России, что "выглядит очень страшно", ведь Россия готова тратить людей и ресурсы, готова к огромным потерям в войне против Украины и даже обсуждает использование ядерного оружия. В Хельсинки удивляются, почему Путин пошел на такие риски, дал загнать себя в угол, когда "почти весь мир против него", угол, из которого очень сложно выйти.
Политик напомнил, что у финнов есть опыт советской агрессии и они не забывают о 1300 км границы с РФ. Урок, который финны извлекли из войны 1939-1940 годов, – нужно защищаться. "Пока россияне говорят, что украинцы только затягивают войну. Наша рекомендация украинцам: защищайтесь. Мы можем помочь, но это ваша ответственность", - заявил глава МИД Финляндии.
"Когда мы смотрим в будущее, мы не знаем, что будет после Путина: что-то лучшее, более демократическое или что-то хужее. Мы должны быть подготовлены к разным сценариям будущей России", - сказал Хаависто.
Он заверил, что его страна не провоцирует Кремль, но всегда готова к военным действиям, нарушению своей границы на земле и в небе, применению кибер- и гибридных угроз. "Это в нашем ДНК", - добавил он и предупредил, что все, кто попытаются напасть на Финляндию, будут иметь последствия.
Комментируя отключение Россией газоснабжения Финляндии, он заверил, что это не нанесет ущерба его стране, а также предупредил, что "отключить газ можно, но только один раз, потому что потом отключится доверие, что Россия может быть надежным поставщиком в будущем".
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Нам нужно их оружие.
Им -- наше зерно.
Условия просты: мы получили партию оружия, сразу отправили партию зерна. Если с поставкой оружия "возникли непредвиденные сложности", то и с нашими поставками сразу возникли сложности!!!!
Як євробюрократи до цього поставляться?)
Що взагалі собі думає Европа.
США неизбежно уступит лидерство Китаю, а дальше пойдет все по накатанной...
И тогда коллективному Западу придется бороться с коалицией Китай-РФ-только чем они там смогут бороться?
Міф про потенціал Китаю занадто перебільшений.
Радянський Союз вклав у Китайську промисловість, у тому числі військову, міліарди, але це не допомогло йому вискочити з категоріі «краін які розвиваються» до «високо розвинених» краін, допоки західні корпораціі у погоні за наживою не передали ім своі технологіі, без яких Китай і зараз - ніхто.
Якщо відлучити зараз Китай від західноі науки і техніки, він залишиться з застарілими технологіями, в той час як Захід піде далі, у 3-тє тисячеліття.
Допоки Китай залишається комуністичним - ніколи він не пережене США.
Догонит.Любая держава с тоталитарным правлением отличается жесткостью правления и легко мобилизует в нужные отрасли любые ресурсы.
Ну а насчет отсталости -то ее скоро не будет по основным передовым отраслям-прогресс там налицо ,на патенты они ложить хотели .
Отлучить от каких западных технологий?Что особо передового может предложить запад на данный момент?Пока только по электронным технологиям идет отставание-но рывок китая заметен,особенно в попытке закрыть и зациклить ключевые технологии
Конгресс США это уже понял,но я думаю глобалистская банда,контролирующая Госдеп этому противится .
Если реальной помощи не будет-не будет никакого буфера между РФ и Европой ,фронт рано или поздно обвалится,население устанет от европейской брехни (в принципе уже все подустали от подобной "помощи") и кончится это Русскими танками под польской границей в лучшем случае.
Кроме того ,если РФ не поставить в "стойло" по ее рангу ,то налицо уже прямое сколачивание антизападной коалиции из по крайней мере РФ и Китая,с добавкой добрых 50-60 стран "любителей запада" и глобалистов.
Ой, аж страшно стало від «антизападной коаліціі». Цілих шістдесят?
Це ж хто: Кіпр, Сірія, Куба, Нікарагуа, Сенегал?
І про банду, що контролює госдеп, можно детальніше; це хто - євреі?🥸
Міровая закуліса -> банда->госдеп->Блінкен->Байден
Ой!🥱🤫🤭
Реально если смотреть еще есть довольно большая потеря контроля в банковской сфере ,изза формирования финансовых узлов в Азии.,не совсем контролируемых западной финансовой системой.
Наверное всего этого нет -все идет своим чередом
При таком наступлении все джавелины ,нлавы -можна засунуть в одно место дядюшке Сэму
Ні, ну чому усе - в зад дяді Сему? NLAW потрібно за вашою логікою тоді засунути Борі Джонсону. Хоча на міг погляд, обидва все таки краще було би засунути в зад владіміру путіну, перед тим зарядивши, ну і звичайно, натиснувши на курок.
Взагалі-то красиво работаете, товарищ... лейтенант? Или уже старший?
Передайте привет от меня товарищу майору.😎😺👮♂️
Тут нужно ставить вопрос ребром.
І які ж це настроі у суспільстві? «Нет НАТО!»?
Или думаете ,сейчас будет много желающих воевать с голой задницей против сильного противника-так роликов по пленным куча ,особенно из ТРО ,и пока еще все ждут западного "чуда" процесс не принял массовый характер ,но сколько еще этого чуда будут ждать?
Оце і все, що украінцям потрібно знати про будь-які перемовини!👍
Главное в танке: не бздеть!
Шкода, що через украінських гнид-зрадників не вдалося направити нашу історію у інше русло.
Или никому не известно какой национальности почти весь наш политикум и олигархат?