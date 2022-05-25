Война России против Украины разрушила более 200 предприятий и 12 аэропортов, - Шмыгаль
Украина должна пройти несколько этапов для строительства нового европейского будущего, на первом – восстановить более 200 предприятий, 12 аэропортов и более 1 тыс. учебных заведений, а также других разрушенных объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Первый (из четырех этапов – ИФ) - восстановить более 200 заводов и крупных предприятий, 12 аэропортов и более 1000 учебных заведений, а также почти 300 мостов и путепроводов, поврежденных, разрушенных или захваченных в результате боевых действий из-за войны России против Украины", – сказал он во время дискуссии в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Шмыгаль добавил, что в ходе боевых действий повреждено около 25 тыс. км дорог, разрушено 40 млн кв. м жилого фонда. В то же время ущерб не окончательный, их размеры растут с каждым днем войны, которую развязала Россия, подчеркнул премьер.
По его словам, ущерб экономике Украины от российской войны достиг $600 млрд. Шмыгаль призвал международных партнеров финансово поддержать восстановление Украины через фонд United24, а главное – способствовать конфискации замороженных российских активов, чтобы они могли быть использованы в пользу Украины.
Украина создала фонд United24 для восстановления страны после военной агрессии России и оценивает его необходимые объемы в $600 млрд.
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В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
Вибачте, терпець урвався.
та й людське життя - павутиння на вітру віків... ніщо...