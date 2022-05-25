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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война России против Украины разрушила более 200 предприятий и 12 аэропортов, - Шмыгаль

шмигаль

Украина должна пройти несколько этапов для строительства нового европейского будущего, на первом – восстановить более 200 предприятий, 12 аэропортов и более 1 тыс. учебных заведений, а также других разрушенных объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Первый (из четырех этапов – ИФ) - восстановить более 200 заводов и крупных предприятий, 12 аэропортов и более 1000 учебных заведений, а также почти 300 мостов и путепроводов, поврежденных, разрушенных или захваченных в результате боевых действий из-за войны России против Украины", – сказал он во время дискуссии в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шмыгаль добавил, что в ходе боевых действий повреждено около 25 тыс. км дорог, разрушено 40 млн кв. м жилого фонда. В то же время ущерб не окончательный, их размеры растут с каждым днем войны, которую развязала Россия, подчеркнул премьер.

По его словам, ущерб экономике Украины от российской войны достиг $600 млрд. Шмыгаль призвал международных партнеров финансово поддержать восстановление Украины через фонд United24, а главное – способствовать конфискации замороженных российских активов, чтобы они могли быть использованы в пользу Украины.

Украина создала фонд United24 для восстановления страны после военной агрессии России и оценивает его необходимые объемы в $600 млрд.

Читайте: Украина начнет строительство евроколеи, – Шмыгаль

аэропорт (1509) предприятие (229) Шмыгаль Денис (2680) разрушение (161)


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Топ комментарии
+11
Арсен@ZekirovArs

В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
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25.05.2022 22:05
+6
І жодна ***** не пішла у відставку. Просто *******.
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25.05.2022 22:11
+6
Квартал-95.
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25.05.2022 22:13
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неуважаємий задорнов з того світу прочитав про тих хто напав на кого >>>>
https://m.youtube.com/watch?v=WnAfNM01FBQ
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25.05.2022 21:59 Ответить
Не подобається Задорнов, особливо після його "літак впав, бо був важкішим за повітря". Але вірші Філатова були дуже влучними. І такими ж залишаються.
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25.05.2022 22:28 Ответить
Треба розпочинати велике відбуднівництво
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25.05.2022 22:00 Ответить
Підараси??,Відновлять??,що,вони,в чому розуміють???
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25.05.2022 22:09 Ответить
Та треба, але вже від Бориса Джонсона цього разу...
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25.05.2022 22:23 Ответить
Арсен@ZekirovArs

В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
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25.05.2022 22:05 Ответить
Підкажіть, хто призначив і хто зняв Марченко? Це важливий момент.
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25.05.2022 22:09 Ответить
Ваша корумпована держава,нікому не потрібна,крім торговців зброєю.
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25.05.2022 22:06 Ответить
а вам? чи ви торгівець зброєю?
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25.05.2022 22:16 Ответить
Ще забув додати дегенератів.
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25.05.2022 22:37 Ответить
Окрім незлодійської влади. Потрібно відновлювати-створювати міста,села. Місто не спальний район. Хтоз нікчем здатен спроектувати функціональний профіль міста??? Кретини,що вони здатні створити????
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25.05.2022 22:06 Ответить
Квартал-95.
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25.05.2022 22:13 Ответить
У дев'яносто п'ятому кварталі наступного року, і ще не забувайте, що кожного дня є ПОТОЧНИЙ рік і НАСТУПНИЙ рік.
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25.05.2022 22:37 Ответить
Вибачте, щось не збагну до чого це Ви.
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25.05.2022 23:07 Ответить
І жодна ***** не пішла у відставку. Просто *******.
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25.05.2022 22:11 Ответить
Піти у відставку можна лише маючи совість, шановний...
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25.05.2022 22:15 Ответить
Та вони її мають. Кожного дня мають. Як тільки можуть.

Вибачте, терпець урвався.
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25.05.2022 23:08 Ответить
Кретини,дали перетворити країну на пустелю,й марять,що хтось,на них працюватиме...
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25.05.2022 22:13 Ответить
Де Зеленський, там Пустеля
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25.05.2022 22:15 Ответить
...там Пустомеля...
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25.05.2022 22:18 Ответить
Воно,все нищить,підарня
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25.05.2022 22:30 Ответить
Гірш за все, як на мене, то ще й намагається вдавати, що щось створює. І поки що виходить, на жаль.
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25.05.2022 23:46 Ответить
Маю надію, що цю весну назвуть: "СВИНОПСИНА ВЕСНА"!!!
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25.05.2022 22:25 Ответить
Міста створювалися Століттями
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25.05.2022 22:29 Ответить
зате ордою руйнуються за дні або тижні...
та й людське життя - павутиння на вітру віків... ніщо...
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25.05.2022 22:39 Ответить
Що,цікончені востановлять? Створять наукові школи, унікальні виробнцтва,культурні центри??? Дебіли блд
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25.05.2022 22:54 Ответить
Хероший заголовок, позиватись теж будемо до війни Росії, а не до Росії?
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25.05.2022 23:00 Ответить
 
 