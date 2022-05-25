Совет ЕС одобрил новые правила Евроюста, которые позволят агентству хранить доказательства совершенных в Украине военных преступлений

Совет ЕС одобрил предложение расширить полномочия Евроюста, что позволит агентству хранить доказательства военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Чтобы помочь обеспечить ответственность за преступления, совершенные в Украине, сегодня Совет одобрил новые правила, позволяющие Евроюсту сохранять, анализировать и хранить доказательства, касающиеся основных международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид", - сказано в сообщении Совета, распространенном в среду в Брюсселе.

Отмечается, что решение еще должно быть подписано Европейским парламентом и Советом 30 мая, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу на следующий день.

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Новые правила позволят Евроюсту хранить доказательства, связанные с военными преступлениями, включая спутниковые изображения, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, профили ДНК и отпечатки пальцев, обрабатывать и анализировать эти доказательства в тесном сотрудничестве с Европолом и обмениваться информацией с соответствующими национальными и международными судебными органами, включая Международный уголовный суд (МУС).

В пресс-релизе говорится, что "с начала агрессивной войны России против Украины многочисленные сообщения из Украины, к сожалению, указывают на то, что в Украине совершались и совершаются преступления против человечности и военные преступления". "В начале марта все государства-члены ЕС вместе с другими государствами-партнерами приняли решение коллективно передать ситуацию в Украине в Международный уголовный суд. На заседании Совета юстиции и внутренних дел 4 марта министры призвали Евроюст в полной мере выполнять свою координирующую роль и при необходимости предоставлять себя в распоряжение Прокурора Международного уголовного суда", - напомнили в Совете.

Кроме того, в дополнение к расследованию прокурора МУС, Офис генерального прокурора (Украина) начал расследование, как и власти нескольких государств-членов, равно как и была создана Совместная следственная группа Литвы, Польши и Украины при поддержке Евроюста и с участием прокуратуры МУС.

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