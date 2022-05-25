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Новости
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Швейцария начинает процедуру конфискации $104 млн активов соратника Януковича Юры Енакиевского

иванющенко,енакиевский,юрий

Швейцария намерена конфисковать активы соратника Виктора Януковича Юрия Иванющенко (Енакиевского) на сумму свыше 100 миллионов швейцарских франков (около $104 млн).

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На заседании 25 мая 2022 года Федеральный совет принял решение о возбуждении дела об административной конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 года. Таким образом, Швейцария поддерживает Украину, которая сталкивается с определенными трудностями в своих усилиях относительно конфискации этих активов. Эти трудности усугубились с началом войны в Украине", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сегодняшнее решение швейцарского правительства не связано с санкциями, введенными против России в 2022 году.

Федеральный совет поручил Министерству финансов возбудить дело о конфискации в Федеральном административном суде (FAC), говорится в заявлении.

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"Судебное рассмотрение касается активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков. FAC определит, соблюдены ли условия конфискации. Если после окончания судебного рассмотрения активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены Украине", - отмечается в пресс-релизе.

Процедура конфискации основана на законе об иностранных незаконных активах (FIAA), применяемом только в исключительных случаях. Он разрешает конфискацию активов иностранных политически важных лиц, но с соблюдением определенных условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.

Как сообщал Укринформ, в декабре 2021 года Федеральный совет Швейцарии продлил замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения до февраля 2023 года.

Автор: 

конфискация (599) Швейцария (612) Юра Енакиевский (379) актив (92)


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Топ комментарии
+12
Може скоро почуємо заяву, що цей бандюган потрібен як посередник на чергових "перемовинах"?
Вже абрамовичу подарували індульгенцію, можуть і цьому бандиту!
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25.05.2022 22:11
+12
Неначаси. Это наши люди. Это Порошенко пытается поссорить братские народы. И Байден.
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25.05.2022 22:21
+8
Цікаво почути коментарі від Подоляки про утиски попереднього господаря.
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25.05.2022 22:09
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Цікаво почути коментарі від Подоляки про утиски попереднього господаря.
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25.05.2022 22:09 Ответить
Только хотел написать что как же так. Хорошего человека по словам Подоляка обижают.
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25.05.2022 22:11 Ответить
Може скоро почуємо заяву, що цей бандюган потрібен як посередник на чергових "перемовинах"?
Вже абрамовичу подарували індульгенцію, можуть і цьому бандиту!
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25.05.2022 22:11 Ответить
А ж надто цікаво. Ця новина заскочила Подоляку зненацька. Зелені ж все розчистили для Єнакієвського. Суди все позакривали а тут на тобі. Видно, недопрацювали, однако.
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25.05.2022 22:12 Ответить
Коли наша влада почне реальну конфіскацію у агентури?
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25.05.2022 22:15 Ответить
Неначаси. Это наши люди. Это Порошенко пытается поссорить братские народы. И Байден.
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25.05.2022 22:21 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет..
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25.05.2022 22:21 Ответить
ета швеція чи швейцарія хуже скабеевой
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25.05.2022 22:36 Ответить
***** а ще 30 років не можна було почекати? Потрібна війна?
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25.05.2022 22:57 Ответить
Надо же, не прошло и 10 лет!!!
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26.05.2022 05:52 Ответить
Ничего не произойдёт. Да и сумма сама, даже если, утонет в бюджете за день, ведь в стране война. Все слишком поздно.
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26.05.2022 06:21 Ответить
Добре що Зеля не встиг Юрі дати Героя України.
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26.05.2022 09:38 Ответить
 
 