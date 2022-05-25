Швейцария начинает процедуру конфискации $104 млн активов соратника Януковича Юры Енакиевского

Швейцария намерена конфисковать активы соратника Виктора Януковича Юрия Иванющенко (Енакиевского) на сумму свыше 100 миллионов швейцарских франков (около $104 млн).

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На заседании 25 мая 2022 года Федеральный совет принял решение о возбуждении дела об административной конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 года. Таким образом, Швейцария поддерживает Украину, которая сталкивается с определенными трудностями в своих усилиях относительно конфискации этих активов. Эти трудности усугубились с началом войны в Украине", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сегодняшнее решение швейцарского правительства не связано с санкциями, введенными против России в 2022 году.

Федеральный совет поручил Министерству финансов возбудить дело о конфискации в Федеральном административном суде (FAC), говорится в заявлении.

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"Судебное рассмотрение касается активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков. FAC определит, соблюдены ли условия конфискации. Если после окончания судебного рассмотрения активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены Украине", - отмечается в пресс-релизе.

Процедура конфискации основана на законе об иностранных незаконных активах (FIAA), применяемом только в исключительных случаях. Он разрешает конфискацию активов иностранных политически важных лиц, но с соблюдением определенных условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.

Как сообщал Укринформ, в декабре 2021 года Федеральный совет Швейцарии продлил замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения до февраля 2023 года.