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Новости Санкции против России
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Импорт углеводородов из РФ нужно прекратить, иначе одной рукой мы поддерживаем Украину, а другой – финансируем продолжение войны Путина, – вице-президент Домбровскис

домбровскіс

Для того чтобы создать серьезное давление на Россию и заставить Кремль прекратить войну против Украины, Европа должна полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, и работа над этим продолжается.

Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если взглянуть на структуру торговли между ЕС и Россией до войны, то 62% российского импорта составили углеводороды", – отметил представитель Еврокомиссии.

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Он напомнил, что Евросоюз уже принял решение о запрете на импорт российского угля, кроме того, центральная часть шестого пакета санкций ЕС против России – это нефтяное эмбарго. В этом контексте Домбровскис выразил надежду, что страны-члены ЕС скоро придут к общему решению по этому вопросу.

Иначе, по его словам, возникает парадокс, "когда одной рукой мы оказываем массовую поддержку Украине, а другой – финансируем продолжение войны Путина".

Поэтому, подчеркнул вице-президент Еврокомиссии, "это, очевидно, нужно прекратить".

Автор: 

Домбровскис Валдис (77) Еврокомиссия (1446) нефть (1917) уголь (1000) Евросоюз (17089) эмбарго (226)


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я б навіть сказав так-Україні дають допомогу двома пальцями,а кацапстану-двома пригоршнями.
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25.05.2022 22:27 Ответить
Вот это в точку сказанно❗👍 Держатся помогают, но для победы явно слабовато❗
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25.05.2022 22:39 Ответить
Люди гинуть, виснажують сили нашіх бійців, а кінця не видно..Як "присосалися", так і не закриють рота ніяк..Така допомога-як Сизифів труд..для нас
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25.05.2022 22:43 Ответить
Это как - ондой рукой дрочить, а второй ковыряться в носу?
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25.05.2022 22:32 Ответить
Три місяці минуло.., а дуркування і досі..
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25.05.2022 22:40 Ответить
Литва готує нову партію допомоги Україні.

До неї, зокрема, увійдуть 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для розмінування).
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25.05.2022 22:40 Ответить
Агент шобла меркель свою задачу выполнила на 146 % как и шредер
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25.05.2022 23:13 Ответить
 
 