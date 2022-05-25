Импорт углеводородов из РФ нужно прекратить, иначе одной рукой мы поддерживаем Украину, а другой – финансируем продолжение войны Путина, – вице-президент Домбровскис
Для того чтобы создать серьезное давление на Россию и заставить Кремль прекратить войну против Украины, Европа должна полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, и работа над этим продолжается.
Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если взглянуть на структуру торговли между ЕС и Россией до войны, то 62% российского импорта составили углеводороды", – отметил представитель Еврокомиссии.
Он напомнил, что Евросоюз уже принял решение о запрете на импорт российского угля, кроме того, центральная часть шестого пакета санкций ЕС против России – это нефтяное эмбарго. В этом контексте Домбровскис выразил надежду, что страны-члены ЕС скоро придут к общему решению по этому вопросу.
Иначе, по его словам, возникает парадокс, "когда одной рукой мы оказываем массовую поддержку Украине, а другой – финансируем продолжение войны Путина".
Поэтому, подчеркнул вице-президент Еврокомиссии, "это, очевидно, нужно прекратить".
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