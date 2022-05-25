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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 10 атак врага. Уничтожены 9 единиц техники и 4 беспилотника оккупантов, - пресс-центр ОС

війна

По состоянию на 21:00 25 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага, на 2 локациях еще продолжаются бои с оккупантом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Отмечается, что вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов, в часности 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. Вследствие этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 1 единицу специальной техники, 2 артиллерийские системы, 1 бронетранспортер, 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Автор: 

Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+6
Среди ББМ (боевых бронированных машин), которые российское командование сегодня снимает с длительного хранения... 60%, это БМП-1, принята на вооружение Советской Армии в 1966 году...

И да, 37 единиц Т-62М... тоже сняты с хранения...

Создан на базе танка Т-55.

Производился в СССР с 1962 по 1975 год
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25.05.2022 22:34
+6
Литва готує нову партію допомоги Україні.

До неї, зокрема, увійдуть 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для розмінування).
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25.05.2022 22:41
+5
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25.05.2022 22:43
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Среди ББМ (боевых бронированных машин), которые российское командование сегодня снимает с длительного хранения... 60%, это БМП-1, принята на вооружение Советской Армии в 1966 году...

И да, 37 единиц Т-62М... тоже сняты с хранения...

Создан на базе танка Т-55.

Производился в СССР с 1962 по 1975 год
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25.05.2022 22:34 Ответить
Русская коалиция???
О.хренеть.... Прям целый блок союзников: рашка, белорашка, дыныры, лыныры, южная осетия, вагнерсы... трепещи, весь мир
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25.05.2022 23:07 Ответить
Вони завжди брешуть.
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25.05.2022 23:20 Ответить
Литва готує нову партію допомоги Україні.

До неї, зокрема, увійдуть 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для розмінування).
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25.05.2022 22:41 Ответить
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25.05.2022 22:43 Ответить
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25.05.2022 22:49 Ответить
Интересно а где сейчас камикадзе которые Америка передала от 300 до500 штук ещё недели три назад , на складе у дерьмака ? Кацапы уже свои начали выпускать усиленно и видео с их применением выкладывать с Донбасса , наших солнцепеками жгут у которых максимум до 5 км.дальность а зебилье прокацапское помощь складирует с надеждой ,что её накроют калибрами
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25.05.2022 22:57 Ответить
Вже накрили багато чого. Завдяки зрадникам-чинушам і коригувальникам,яким ніхто не заважає. Просто не кажуть про це,бо нічим тут хизуватись..Війна.
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25.05.2022 23:30 Ответить
не пейте из копытца - это чревато сами знаете...
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25.05.2022 23:36 Ответить
 
 