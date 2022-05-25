С начала суток на Донбассе отбиты 10 атак врага. Уничтожены 9 единиц техники и 4 беспилотника оккупантов, - пресс-центр ОС

По состоянию на 21:00 25 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага, на 2 локациях еще продолжаются бои с оккупантом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Отмечается, что вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов, в часности 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. Вследствие этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 1 единицу специальной техники, 2 артиллерийские системы, 1 бронетранспортер, 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".