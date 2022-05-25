С начала суток на Донбассе отбиты 10 атак врага. Уничтожены 9 единиц техники и 4 беспилотника оккупантов, - пресс-центр ОС
По состоянию на 21:00 25 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага, на 2 локациях еще продолжаются бои с оккупантом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Отмечается, что вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов, в часности 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. Вследствие этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 1 единицу специальной техники, 2 артиллерийские системы, 1 бронетранспортер, 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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И да, 37 единиц Т-62М... тоже сняты с хранения...
Создан на базе танка Т-55.
Производился в СССР с 1962 по 1975 год
О.хренеть.... Прям целый блок союзников: рашка, белорашка, дыныры, лыныры, южная осетия, вагнерсы... трепещи, весь мир
До неї, зокрема, увійдуть 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для розмінування).