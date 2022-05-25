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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты в Крыму призывают отказываться от английского языка: Они с нами воюют тысячу лет, а мы продолжаем изучать их

константинов,аксенов

Российская оккупационная администрация на Крымском полуострове хочет прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах, потому что в этом, мол, нет нужды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает российское государственное информагентство "ТАСС" с комментарием так называемого "спикера государственного совета Крыма" Владимира Константинова.

Константинов заявил: "Языки – спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?

Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем (ребенка. – Ред.) заложником – он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки!

Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время – а потом на историю времени не хватает".

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Константинов не уточнил, имел ли он в виду изучение жителями Крыма крымскотатарского языка в учебных заведениях, ведь это язык коренного народа полуострова.

Также глава оккупационной администрации обошел вниманием, что россияне принуждают людей на захваченных территориях Украины "тупо подражать" российской цивилизации.

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Автор: 

Константинов Владимир (82) Крым (26373) английский язык (94)


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Топ комментарии
+14
Ніби оркостану вже є ті самі 1000 років
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25.05.2022 22:54
+13
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25.05.2022 22:56
+12
"якби ж ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя" (с)
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25.05.2022 22:53
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"якби ж ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя" (с)
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25.05.2022 22:53 Ответить
А то залізите на небо: "І ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, немає й бога, тілько я!"
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25.05.2022 23:12 Ответить
Ніби оркостану вже є ті самі 1000 років
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25.05.2022 22:54 Ответить
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25.05.2022 22:56 Ответить
Перший раз у бойових діях Великобританія і Московія зійшлися в 1853 році До того ніяких конфліктів не було Але це точно не "тисяча років" Іван Грозний навіть до Елизавети І свататься пробував Уявляю - король Англії Шотландії Ірландії та Уельсу Іоанн IV Рюрикович!
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25.05.2022 23:09 Ответить
Хтозна, може за їхньою математикою з 1853 до 2022 якраз "тисяча років" виходить?
1, 2,... (довільний набір матюків)... тища(довільний набір матюків)лєт!
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25.05.2022 23:43 Ответить
Назад в середньовіччя.
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25.05.2022 22:57 Ответить
Вони російську вивчити не можуть. Я краще балакаю російською за московитів
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25.05.2022 22:58 Ответить
"Навіщо вчити те, що не потрібне, якщо людина ніколи не поїде до Лондона? Джерело:

Це просто геніально
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25.05.2022 22:58 Ответить
Ну, ваапщета, можно было бы перенимать опыт западных коллег. К счастью для Украины, большинство раисских инженеров не только не знает английского, но ещё и гордится этим.
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25.05.2022 23:10 Ответить
правильно! вчіть китайску!
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25.05.2022 22:59 Ответить
Не в коня корм.
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25.05.2022 23:15 Ответить
По перше, яка тисяча років: перші згадки про вашу помийку, років пятсот з'явилися.
По друге, кому ви придурки потрібні, щоб з вами воювати?
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25.05.2022 23:01 Ответить
Кто там рассказывает что нужно согласиться на *мирный договор* и отдать окупированные территории и людей рузким нацистам. Представляете каких зомби и уродов они вырастят и потом пустят на нас же
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25.05.2022 23:04 Ответить
Нащо взагалі щось вивчати?
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25.05.2022 23:05 Ответить
От дибіл! Із Англією Росія воювала тільки під час Кримської війни на протязі пару місяців. Із ким москва воювала століть десь пять так це із татарама. Ось цьому дибілові дійсно не помішало би повчити історію.
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25.05.2022 23:06 Ответить
то нікуди не годиться...отак вивчать якусь мову, злізуть з дерева, залізуть в інтернет і дізнаються шо поза межами оркостану існує життя... і таке дивне - ходять на вибори, пересуваються на двох кінцівках і ще й мають спеціальні інструменти для гоління!
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25.05.2022 23:06 Ответить
Так вони було союзниками! За англійські гроші московити врятувалися в 1612 р. Дійсно, конфліктів між ними не бувало. Навіть в обох світових війнах - союзники...
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26.05.2022 00:09 Ответить
Угу, пусть ещё на росии запретят математику и письменности.
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25.05.2022 23:08 Ответить
Не підказуйте. Там і так арифметику розуміють на рівні підраховування грошей у руці. Нехай самі дійдуть до думки, що і цьому навчати не треба - так грошей буде здаватися більше.
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25.05.2022 23:19 Ответить
учица вапче вредна па та муш-та нидай путен ишо думоть ноучищца.
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25.05.2022 23:08 Ответить
Сказочный
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25.05.2022 23:09 Ответить
Иллюстрация к слову "пи.данул"..
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25.05.2022 23:10 Ответить
бидлу і рабам не потрібні інші мови і інші світи...
а то зразу зрозуміють які вони нещасні у своїй говені...
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25.05.2022 23:12 Ответить
Замініть на уроки фєні. Ще можна вивчати мови "народав лнр і днр".
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25.05.2022 23:13 Ответить
кєсарю в кєсарєво,оркам оркове...
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25.05.2022 23:14 Ответить
Нехай вивчають китайські каракулі.
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25.05.2022 23:18 Ответить
"Каракулі"
Тим самим ти автоматично образив японців і південних корейців, які нам допомагають, думай перш ніж писати дурниці
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26.05.2022 10:29 Ответить
Зайвощелепная хромосома, як вона є.
Англійська мова = Англія, ні кагда ніпайєдіш ф Англійю - ні нужон англійскій ізиг
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25.05.2022 23:29 Ответить
І до школи не потрібно ходити. Ще зненацька логіки навчать, а це небезпечно -- думкозлочин за Орвелом.
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25.05.2022 23:29 Ответить
ну орки ж
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25.05.2022 23:37 Ответить
Вырождение орков оставила след даже в способности сообразить аритметику 4 классса. Россия с англичанами воевали только в Кримской войне 1853-56. Это тысячелетие? Вся новая международная научная и инженерная литература на английском. Они там даже спереть что-то готовое не сможет. Единственная понятная цель этого высера - клёпать биороботов, которые ничего не понимает. Даже хуже как было в СССР.
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25.05.2022 23:46 Ответить
Державна москальска мова бурятскій та чеченскій а рузькай усі прикметники спалить нах
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25.05.2022 23:49 Ответить
Ага, і яшчэ адмоўцеся ад матэматыкі, фізікі і хіміі.
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26.05.2022 00:14 Ответить
Та учите сразу монгольский. Он вам ордынца всегда в пригоде будет….
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26.05.2022 00:15 Ответить
и от математики откажитесь. да што там - долой мыло и туалетную бумагу! .. lk
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26.05.2022 01:44 Ответить
тупий дибіл знайшов відмазку
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26.05.2022 01:53 Ответить
ОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО. НАЧАЛЬСТВО СЧИТАЕТ ,ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫДЛО БЫТЬ УМНЕЕ БАНДЮКОВ 90Х.
ОНО ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЕТ ,ЧТО БЕЗ ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ,КАК МИНИМУМ НЕЛЬЗЯ СТАТЬ АЙТИШНИКОМ,ДА ПРИ УКРАИНЕ КРЫМ МОГ БЫ СТАТЬ МИРОВЫМ КУРОРТОМ,БЕЗ АГЛИЦКОГО НИКАК....
А СЕЙЧАС ХВАТИТ И МАЦКОВСКОГО.МОЖНО ЕЩЕ ФЕНЮ ПОУЧИТЬ. КОГДА ВСУ ПРИДЕТ В КРЫМ,НЕКОТОРЫМ МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ.
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26.05.2022 02:12 Ответить
Учите якутский, вам скоро туда ехать
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26.05.2022 06:18 Ответить
То як би не англічани з американцями то можливо не було б а ні того аксьонова гопника а ні константинова придурка.
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26.05.2022 07:12 Ответить
Пусть учат китайский!
Я посмотрю, как они его выучат!
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26.05.2022 10:23 Ответить
 
 