Оккупанты в Крыму призывают отказываться от английского языка: Они с нами воюют тысячу лет, а мы продолжаем изучать их
Российская оккупационная администрация на Крымском полуострове хочет прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах, потому что в этом, мол, нет нужды.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает российское государственное информагентство "ТАСС" с комментарием так называемого "спикера государственного совета Крыма" Владимира Константинова.
Константинов заявил: "Языки – спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?
Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем (ребенка. – Ред.) заложником – он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки!
Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время – а потом на историю времени не хватает".
Константинов не уточнил, имел ли он в виду изучение жителями Крыма крымскотатарского языка в учебных заведениях, ведь это язык коренного народа полуострова.
Также глава оккупационной администрации обошел вниманием, что россияне принуждают людей на захваченных территориях Украины "тупо подражать" российской цивилизации.
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1, 2,... (довільний набір матюків)... тища(довільний набір матюків)лєт!
Це просто геніально
По друге, кому ви придурки потрібні, щоб з вами воювати?
а то зразу зрозуміють які вони нещасні у своїй говені...
Тим самим ти автоматично образив японців і південних корейців, які нам допомагають, думай перш ніж писати дурниці
Англійська мова = Англія, ні кагда ніпайєдіш ф Англійю - ні нужон англійскій ізиг
ОНО ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЕТ ,ЧТО БЕЗ ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ,КАК МИНИМУМ НЕЛЬЗЯ СТАТЬ АЙТИШНИКОМ,ДА ПРИ УКРАИНЕ КРЫМ МОГ БЫ СТАТЬ МИРОВЫМ КУРОРТОМ,БЕЗ АГЛИЦКОГО НИКАК....
А СЕЙЧАС ХВАТИТ И МАЦКОВСКОГО.МОЖНО ЕЩЕ ФЕНЮ ПОУЧИТЬ. КОГДА ВСУ ПРИДЕТ В КРЫМ,НЕКОТОРЫМ МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ.
Я посмотрю, как они его выучат!