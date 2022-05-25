Оккупанты в Крыму призывают отказываться от английского языка: Они с нами воюют тысячу лет, а мы продолжаем изучать их

Российская оккупационная администрация на Крымском полуострове хочет прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах, потому что в этом, мол, нет нужды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает российское государственное информагентство "ТАСС" с комментарием так называемого "спикера государственного совета Крыма" Владимира Константинова.

Константинов заявил: "Языки – спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?

Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем (ребенка. – Ред.) заложником – он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки!

Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время – а потом на историю времени не хватает".

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Константинов не уточнил, имел ли он в виду изучение жителями Крыма крымскотатарского языка в учебных заведениях, ведь это язык коренного народа полуострова.

Также глава оккупационной администрации обошел вниманием, что россияне принуждают людей на захваченных территориях Украины "тупо подражать" российской цивилизации.

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