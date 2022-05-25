РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9224 посетителя онлайн
Новости Война
3 349 23

Ни один план, означающий замораживание нынешней ситуации, Украина не поддержит, - Кулеба

Ни один план прекращения войны, означающий замораживание нынешней ситуации, Украина не поддержит.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас уже был наш "Минск", у нас уже была контактная линия, у нас уже были бесконечные дискуссии в Трехсторонней контактной группе, и это привело нас к тому, что мы имеем. Мы не будем идти по тому же следу снова. Ни один план, означающий замораживание существующей ситуации, не будет поддержан Украиной", - сказал Кулеба на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Комментируя предложенный Италией план относительно путей прекращения войны России против Украины, министр отметил, что Украина приветствует любые виды планов, которые не подразумевают установление другой контактной линии и любые уступки Украины относительно территориальной целостности и суверенитета определенных территорий.

"Луиджи Ди Майо - друг. Так что в принципе я не могу выступать против чего-то, предложенного другом. Говоря политически, мы приветствуем любые виды планов, которые не подразумевают установление другой контактной линии и какие-либо уступки Украины относительно нашей территориальной целостности и суверенитета определенных территорий. Все остальное мы открыты обсуждать", - рассказал он.

Читайте также: Стратегия уступок Путину провалилась, Запад должен помочь Украине победить, - Кулеба

Кулеба добавил, что Украина искренне ценит все усилия, направленные на политическое обретение дипломатического решения. "Но мы видим сейчас на земле и по анализу решений, принимаемых Кремлем, что они сосредоточены на войне, а не на дипломатии", - сказал министр.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Ви перекручуєте. Він сказав що якщо виведуть війська до станом на 23, то лише тоді почнуться перемовини. Хоча я вважаю що нічого такого не буде, ми будемо відвойовувати Донбас і Крим (парашка ні на які поступки йти не буде).
показать весь комментарий
25.05.2022 23:27
+5
Так Зеленський не хоче звільняти всю країну, а тільки до 24.02.2022, якщо не звільнити всю країну то буде заморожений конфлікт
показать весь комментарий
25.05.2022 23:19
+5
Переговоры предполагают остановку боевых действий по существующим "контактным линиям". Переговоры Кулебой приветствуются, "контактные линии"- нет. Тут надо или трусы надеть, или крестик снять (а лучше и то, и другое). Говорить надо прямо- будем гнать русню до линии гос. границы Украины по состоянию на 1991 год, включая Крым.
А все "переговоры" до тех пор можно засунуть поглубже в дупу всем их сторонникам.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А єрмачіло в курсі цієї концепції?
показать весь комментарий
25.05.2022 23:17 Ответить
Так Зеленський не хоче звільняти всю країну, а тільки до 24.02.2022, якщо не звільнити всю країну то буде заморожений конфлікт
показать весь комментарий
25.05.2022 23:19 Ответить
Ви перекручуєте. Він сказав що якщо виведуть війська до станом на 23, то лише тоді почнуться перемовини. Хоча я вважаю що нічого такого не буде, ми будемо відвойовувати Донбас і Крим (парашка ні на які поступки йти не буде).
показать весь комментарий
25.05.2022 23:27 Ответить
Когда Германия проиграла в Первой Мировой, нога иностранного солдата нигде не ступила на территорию Второго Рейха. И тем не менее, Германия потеряла и "вернувшиеся домой" Эльзас с Лотарингией, и "исконно немецкую" Силезию, и оккупированную Балтику - предварительно устроив в Латвии и Литве Бучу.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:36 Ответить
Рівень аналітики (якщо це так можна назвати) деяких тут коментаторів вражає. Всюди вбачають те чого немає, перекручують все що тільки можна. Сумно на це дивитися. Нам зараз треба єднатися, а не срачі влаштовувати.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:46 Ответить
Не понимаю, в чём проблема. Я привожу исторический прецедент, когда страна-агрессор потеряла территории, при этом не пришлось их отбивать военным путём. В данном случае я не повторяю комментарии в стиле "немцы всегда были фашистами". Тот факт, что этой страной была Германия, к современной Германии и её политике имеет такое же отношение, как Аристотель к Онасису.
показать весь комментарий
26.05.2022 00:23 Ответить
Мій коментар це не до вас критика. Я з вами погоджуюсь.
показать весь комментарий
26.05.2022 01:06 Ответить
сьогодні замість боневтіка кулеба буде срати ротом? чи все таки буде вечерній бенефіс актора розмовного жанру?
показать весь комментарий
25.05.2022 23:22 Ответить
Переговоры предполагают остановку боевых действий по существующим "контактным линиям". Переговоры Кулебой приветствуются, "контактные линии"- нет. Тут надо или трусы надеть, или крестик снять (а лучше и то, и другое). Говорить надо прямо- будем гнать русню до линии гос. границы Украины по состоянию на 1991 год, включая Крым.
А все "переговоры" до тех пор можно засунуть поглубже в дупу всем их сторонникам.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:26 Ответить
Не, все так просто. Для получения помощи от Запада нужно делать определенные заявления и показывать что придерживаеся определенных правил. В дупу все засунула как раз рашка в итоге даже все партнеры по ОДКБ ее нах послали.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:37 Ответить
Эти заявления звучат как "ухи покушать сидя кое на чём".
На Западе прекрасно знают, кто их авторы и на каких зарплатах они сидят у Куйла.
Срочный визит Джонсона в Киев был на 80-90% посвящён именно этому вопросу.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:44 Ответить
Бред сивой кобылы.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:54 Ответить
Твои высеры здесь неуместны. Не можешь общаться как человек- иди НАХ.
показать весь комментарий
26.05.2022 08:24 Ответить
Бодрые слова, увы,- только слова...
Судя по тому, как рашисты окапываются на юге, игра будет долгой...
показать весь комментарий
25.05.2022 23:29 Ответить
Дело в том что там невозможно окопаться. Чистая степь до Херсона, потом Днепр потом опять чистая степь аж до Симферополя. Сложности могут возникнуть только в переправе через Днепр если подорвут мост, еще один мост через Конку и дальше сам перешеек который в принципе особой сложности не представляет. В самом Крыму возможно сопротивление только в Севастополе, Симферополе и Керчи. Остальное захватываться очень быстро. Примерно так как захватывали юг Украины рашисты имея преимущество в технике в живой силе, на море и в воздухе. Через месяц-два преимущества у них не будет ни в чем из перечисленного.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:48 Ответить
Да все верно сказали, но нам не хватает тяжелого наступательного оружия, сотня гаубиц нам не поможет
показать весь комментарий
26.05.2022 05:58 Ответить
Рашисти вже окопалися на півдні і вибити їх звідти буде дуже важко. Луганщині вже контролюється рашистам на 95 % це останьо повідомив голова ОДА...
Пофакту схід і південь вже рашистський і фуй вони його вже віддадуть. Тепер мета рашистів Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв і Одеса...
показать весь комментарий
25.05.2022 23:37 Ответить
Никто не думал в 1990 году, что совок упадет, но у авторитарных преступных режимов один конец.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:52 Ответить
совок не упал,его продали и мягко демонтировали верхушка
показать весь комментарий
25.05.2022 23:56 Ответить
если сейчас глобалисткая банда продавит поставки только оборонительного вооружения ,вместо тяжелого -фронт рано или поздно рухнет -часть сдадутся в плен,часть кинут ту "зброю" на х... и разбегутся по домам.
Так что про какое то освобождение Херсона и юга ,при такой позиции Запада не будет и речи,скорее всего подобная их позиция закончится кацапскими танками на польской границе рано или поздно ,вместо лелеемой ими буферной зоны из полуразрушенной Украины
показать весь комментарий
25.05.2022 23:55 Ответить
Очередной ничем не подтвержденный бред. В сети есть карта с расположением частей и количества войск на каждом направлении. Найти ее не сложно. Какой Кривой Рог и Николаев? Не пишите только ради того чтобы написать.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:57 Ответить
Вся война и захват территорий это искусственное ухудшение жизни местного населения, не будет у кремлядей денег, война быстро закончится и все вернётся.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:54 Ответить
 
 