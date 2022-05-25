Ни один план, означающий замораживание нынешней ситуации, Украина не поддержит, - Кулеба
Ни один план прекращения войны, означающий замораживание нынешней ситуации, Украина не поддержит.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас уже был наш "Минск", у нас уже была контактная линия, у нас уже были бесконечные дискуссии в Трехсторонней контактной группе, и это привело нас к тому, что мы имеем. Мы не будем идти по тому же следу снова. Ни один план, означающий замораживание существующей ситуации, не будет поддержан Украиной", - сказал Кулеба на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Комментируя предложенный Италией план относительно путей прекращения войны России против Украины, министр отметил, что Украина приветствует любые виды планов, которые не подразумевают установление другой контактной линии и любые уступки Украины относительно территориальной целостности и суверенитета определенных территорий.
"Луиджи Ди Майо - друг. Так что в принципе я не могу выступать против чего-то, предложенного другом. Говоря политически, мы приветствуем любые виды планов, которые не подразумевают установление другой контактной линии и какие-либо уступки Украины относительно нашей территориальной целостности и суверенитета определенных территорий. Все остальное мы открыты обсуждать", - рассказал он.
Кулеба добавил, что Украина искренне ценит все усилия, направленные на политическое обретение дипломатического решения. "Но мы видим сейчас на земле и по анализу решений, принимаемых Кремлем, что они сосредоточены на войне, а не на дипломатии", - сказал министр.
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А все "переговоры" до тех пор можно засунуть поглубже в дупу всем их сторонникам.
На Западе прекрасно знают, кто их авторы и на каких зарплатах они сидят у Куйла.
Срочный визит Джонсона в Киев был на 80-90% посвящён именно этому вопросу.
Судя по тому, как рашисты окапываются на юге, игра будет долгой...
Пофакту схід і південь вже рашистський і фуй вони його вже віддадуть. Тепер мета рашистів Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв і Одеса...
Так что про какое то освобождение Херсона и юга ,при такой позиции Запада не будет и речи,скорее всего подобная их позиция закончится кацапскими танками на польской границе рано или поздно ,вместо лелеемой ими буферной зоны из полуразрушенной Украины