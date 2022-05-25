РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8104 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 590 12

Украинские истребители 25 мая сбили в небе две ракеты россиян, - Воздушные силы

ракета

Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной. 25 мая оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Около 20:00 с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления.

Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ударная авиация Воздушных сил в очередной раз наносит удар по позициям оккупационных войск. На этот раз – поражена ротно-тактическая группа! Уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили 5 БПЛА типа "Орлан-10".

За сутки уничтожено: 5 БПЛА ("Орлан-10"), 2 крылатые ракеты, 10 ед. легкой бронированной техники.

Читайте также: За 23 мая поражены 6 беспилотников и 1 крылатая ракета. Враг наращивает авиационное присутствие у наших границ, - Воздушные силы

Автор: 

авиация (2822) беспилотник (3565) крылатые ракеты (879) Воздушные силы (2276)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
дякуємо ! бережіть себе, соколи !!
показать весь комментарий
25.05.2022 23:30
+5
Боже! Бережи наших захисників, як на землі так і у небі. 🙏💙💛
показать весь комментарий
25.05.2022 23:41
+2
Расскажите,в целях повышения информированности, чем ВСУ могут "заземлить" Ту 22 М 3,делающие пуски КР с территории империи или Черного моря. Кароче, по-возможности).
показать весь комментарий
25.05.2022 23:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякуємо ! бережіть себе, соколи !!
показать весь комментарий
25.05.2022 23:30 Ответить
кароче офис бубы пока не готов заземлить Ту-22М3...
по религиозным соображениям?
показать весь комментарий
25.05.2022 23:31 Ответить
Расскажите,в целях повышения информированности, чем ВСУ могут "заземлить" Ту 22 М 3,делающие пуски КР с территории империи или Черного моря. Кароче, по-возможности).
показать весь комментарий
25.05.2022 23:36 Ответить
в грузии Ту-ку подобную легко заземлили из Осы или Бука.
показать весь комментарий
26.05.2022 00:00 Ответить
Из Бука , Ту-22М3 атаковал тбилисский аэропорт( экипаж в плен попал). Внимание,еще раз, "над территорией империи или с акватории Черного моря". Ничем.
показать весь комментарий
26.05.2022 00:12 Ответить
По соображениям здравого смысла. Залетать глубоко на территорию противника, откуда эти ТУ-шки пускают ракеты, значит быстро потратить и так не многочисленные украинские ВВС.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:40 Ответить
А вдарити по запаребріку клоуну слабо?
показать весь комментарий
25.05.2022 23:32 Ответить
Чому б вам не позичити Україні власного "Томагавка", який припадає пилом у вашому сараї?

показать весь комментарий
25.05.2022 23:56 Ответить
МіГами збили?
показать весь комментарий
25.05.2022 23:39 Ответить
или Су-27.
показать весь комментарий
25.05.2022 23:48 Ответить
Боже! Бережи наших захисників, як на землі так і у небі. 🙏💙💛
показать весь комментарий
25.05.2022 23:41 Ответить
 
 