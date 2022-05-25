Украинские истребители 25 мая сбили в небе две ракеты россиян, - Воздушные силы
Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной. 25 мая оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "Около 20:00 с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления.
Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Ударная авиация Воздушных сил в очередной раз наносит удар по позициям оккупационных войск. На этот раз – поражена ротно-тактическая группа! Уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники.
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили 5 БПЛА типа "Орлан-10".
За сутки уничтожено: 5 БПЛА ("Орлан-10"), 2 крылатые ракеты, 10 ед. легкой бронированной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по религиозным соображениям?