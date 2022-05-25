Charlie Hebdo выпустил "украинский" номер – средства от его реализации передадут ВСУ и теробороне Одессы

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo сделал "украинский" номер, разместив в нем работы украинских карикатуристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Отвечайте на ракеты смехом", - журнал разместил в своем номере от 25 мая около двух десятков работ украинских карикатуристов. В издании отмечают, что на этот шаг они пошли "из солидарности" с украинскими коллегами, которые "продолжают делать свое дело", вопреки российскому вторжению.

Читайте также: "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo. ВИДЕО+ФОТО

Украинские карикатуры "очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не хочет сдаваться перед лицом произвола и террора", объясняет в своем заявлении Charlie Hebdo. Большинство размещенных карикатур были взяты с выставки "Русский военный корабль, иди нах#й", проведенной в Одессе местной ассоциацией карикатуристов.

Издание отмечает: деньги, полученные от реализации этого номера, будут переданы "Вооруженным силам Украины и териториальной обороне Одессы".