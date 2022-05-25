Charlie Hebdo выпустил "украинский" номер – средства от его реализации передадут ВСУ и теробороне Одессы
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo сделал "украинский" номер, разместив в нем работы украинских карикатуристов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Отвечайте на ракеты смехом", - журнал разместил в своем номере от 25 мая около двух десятков работ украинских карикатуристов. В издании отмечают, что на этот шаг они пошли "из солидарности" с украинскими коллегами, которые "продолжают делать свое дело", вопреки российскому вторжению.
Украинские карикатуры "очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не хочет сдаваться перед лицом произвола и террора", объясняет в своем заявлении Charlie Hebdo. Большинство размещенных карикатур были взяты с выставки "Русский военный корабль, иди нах#й", проведенной в Одессе местной ассоциацией карикатуристов.
Издание отмечает: деньги, полученные от реализации этого номера, будут переданы "Вооруженным силам Украины и териториальной обороне Одессы".
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Друкована версія журналу про Маріуполь мала вийти у лютому 2022 року. Ми не змінили жодного слова, щоб вся Україна, а можливо, і світ побачили те, яким був український Маріуполь. Завантажити можна за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1rcqZBgfoK59S3ZYxUl-j4P-2tsyE--t7
Південь України здав, діло за Донбасом, а там перейде чисто на перемовини і трєпотню , почне
ЗСУ штрафувати за відкриття вогню, через рік скаже Україні що мир досягнут і всі окуповані
території тепер автономні під опікою кремля
А ви думали нафіга москва в нього стільки грошей вбухала у свій час і з ніщєбродного КВНщіка
зробила відому на весь світ людину.
Charlie Hebdo, нещодавно опублікував жарт (*****!) де купа москалів гвалтує дівчинку українку.
Чесно, я була в ступорі(((
Французькі підараси.