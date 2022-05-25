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Charlie Hebdo выпустил "украинский" номер – средства от его реализации передадут ВСУ и теробороне Одессы

charlie,hebdo

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo сделал "украинский" номер, разместив в нем работы украинских карикатуристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Отвечайте на ракеты смехом", - журнал разместил в своем номере от 25 мая около двух десятков работ украинских карикатуристов. В издании отмечают, что на этот шаг они пошли "из солидарности" с украинскими коллегами, которые "продолжают делать свое дело", вопреки российскому вторжению.

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Украинские карикатуры "очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не хочет сдаваться перед лицом произвола и террора", объясняет в своем заявлении Charlie Hebdo. Большинство размещенных карикатур были взяты с выставки "Русский военный корабль, иди нах#й", проведенной в Одессе местной ассоциацией карикатуристов.

Издание отмечает: деньги, полученные от реализации этого номера, будут переданы "Вооруженным силам Украины и териториальной обороне Одессы".

Автор: 

помощь (7784) СМИ (3834) Франция (3500) ВСУ (6565) Charlie Hebdo (2)


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@sergeeva_ansta

Друкована версія журналу про Маріуполь мала вийти у лютому 2022 року. Ми не змінили жодного слова, щоб вся Україна, а можливо, і світ побачили те, яким був український Маріуполь. Завантажити можна за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1rcqZBgfoK59S3ZYxUl-j4P-2tsyE--t7
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25.05.2022 23:37 Ответить
Підтверджую. (Хоча мої слова нічого не означають...) Файл великий, але він вартий того, щоб його переглянути.
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25.05.2022 23:44 Ответить
Вот если бы правительство Франции было таким же правильным как Charlie Hebdo...
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25.05.2022 23:37 Ответить
А ЛЮДИ ПОТРОХУ ПРОЗРІВАЮТЬ - Зе НЕСЕ З СОБОЮ РУСКІЙ МІР, ТІЛЬКИ В ЄВРООБГОРТЦІ.
Південь України здав, діло за Донбасом, а там перейде чисто на перемовини і трєпотню , почне
ЗСУ штрафувати за відкриття вогню, через рік скаже Україні що мир досягнут і всі окуповані
території тепер автономні під опікою кремля
А ви думали нафіга москва в нього стільки грошей вбухала у свій час і з ніщєбродного КВНщіка
зробила відому на весь світ людину.
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25.05.2022 23:44 Ответить
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25.05.2022 23:51 Ответить
Merci !
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26.05.2022 01:35 Ответить
Зараз в мене полетять тапки, сіль і помідори, але!

Charlie Hebdo, нещодавно опублікував жарт (*****!) де купа москалів гвалтує дівчинку українку.

Чесно, я була в ступорі(((

Французькі підараси.
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26.05.2022 08:52 Ответить
В них такий стиль, що їх і відзначає: гумор "за межею". За це вони платять навіть своїми життями.
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26.05.2022 10:36 Ответить
 
 