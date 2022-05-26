Три страны ЕС выступили за мирные переговоры между Украиной и РФ, – Reuters
По данным Reuters, Италия, Венгрия и Кипр предложили, чтобы ЕС призвал к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В проекте итогового заявления саммита ЕС 30-31 мая, который видели журналисты агентства, говорится, что Евросоюз "непреклонен в своем стремлении помочь Украине в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против российской агрессии". В нем не упоминаются мирные переговоры.
На встрече представителей ЕС в пятницу, 20 мая, посол Италии предложил внести изменения в текст, заявив, что они должны содержать призыв к мирным переговорам и установить немедленное прекращение огня как одну из главных целей ЕС. Об этом Reuters сообщили источники, присутствовавшие на встрече.
Это предложение поддержали Венгрия и Кипр, которые, как отмечает агентство, входят в число государств, наиболее критически настроенных по отношению к новому пакету санкций ЕС против России. Венгрия выступает против нефтяного эмбарго, а Кипр озабочен запретом на продажу недвижимости гражданам РФ.
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Тем более эта помойка постоянно нарушает все договорённости.Зачем снова договариваться,если Кацапия их нарушит?