РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10990 посетителей онлайн
Новости Война
30 369 102

Три страны ЕС выступили за мирные переговоры между Украиной и РФ, – Reuters

єс

По данным Reuters, Италия, Венгрия и Кипр предложили, чтобы ЕС призвал к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В проекте итогового заявления саммита ЕС 30-31 мая, который видели журналисты агентства, говорится, что Евросоюз "непреклонен в своем стремлении помочь Украине в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против российской агрессии". В нем не упоминаются мирные переговоры.

На встрече представителей ЕС в пятницу, 20 мая, посол Италии предложил внести изменения в текст, заявив, что они должны содержать призыв к мирным переговорам и установить немедленное прекращение огня как одну из главных целей ЕС. Об этом Reuters сообщили источники, присутствовавшие на встрече.

Это предложение поддержали Венгрия и Кипр, которые, как отмечает агентство, входят в число государств, наиболее критически настроенных по отношению к новому пакету санкций ЕС против России. Венгрия выступает против нефтяного эмбарго, а Кипр озабочен запретом на продажу недвижимости гражданам РФ.

Читайте: Условия Зеленского по возобновлению мирных переговоров неконструктивны, - МИД РФ

Венгрия (1940) Италия (1641) Кипр (230) Евросоюз (17102) переговоры с Россией (957)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+50
****** розмножуються...
показать весь комментарий
25.05.2022 23:47
+44
І всі три краіни йдуть вслід за кацапським кораблем 😠
показать весь комментарий
25.05.2022 23:48
+34
Мирные переговоры с очередным рейхом фашистов невозможны, у таких режимов отсутствует кнопка "мирные".
показать весь комментарий
25.05.2022 23:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
С террористами не ведут переговоров
Тем более эта помойка постоянно нарушает все договорённости.Зачем снова договариваться,если Кацапия их нарушит?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:28 Ответить
Видно сильно ВСУ загнали в угол этого подонка,раз всех своих прислужников активизировал,вымаливая переговоры
показать весь комментарий
19.10.2022 09:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 