За 25 мая на южном направлении уничтожены 20 оккупантов, 2 САУ и 1 зенитная установка, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало оперативную информацию по состоянию на вечер 25 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Силы обороны юга Украины продолжают ведение боевых действий, в условиях системных артиллерийских и воздушных атак врага по нашим позициям и мирным населенным пунктам. Сами же оккупанты продолжают обустраивать и укреплять позиции и отступные рубежи.

Вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине враг совершил 3 налета вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Один приступ вертолета тройки путем обстрела нашими подразделениями сорван: противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции.

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По результатам обстрелов врага, в том числе и "Гиацинтом-Б", в населенных пунктах вдоль линии столкновения обнаружено попадание несдетонировавшего снаряда в жилой дом и одно раненное гражданское лицо. Опасный снаряд, обезвреженный сотрудниками ГСЧС, пострадавшему оказана помощь. О каждом нарушении противником норм международного гуманитарного права проинформированы компетентные органы.

За сутки живая сила врага уменьшена на 20 рашистов, 2 самоходные артустановки и 1 зенитную, а также автомобильную технику.

Враг продолжает воздушную разведку с целью выявления наших позиций и способов противодействия вдоль берегов Одесчины и Николаевщины.

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Корабельная группировка вражеских сил в Черном море почти без изменений продолжает блокировать судоходство и работу портов. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности.

Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный решистами в Бердянске в начале вторжения. По всей вероятности, враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона".