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Новости Агрессия России против Украины Война
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За 25 мая на южном направлении уничтожены 20 оккупантов, 2 САУ и 1 зенитная установка, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало оперативную информацию по состоянию на вечер 25 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Силы обороны юга Украины продолжают ведение боевых действий, в условиях системных артиллерийских и воздушных атак врага по нашим позициям и мирным населенным пунктам. Сами же оккупанты продолжают обустраивать и укреплять позиции и отступные рубежи.

Вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине враг совершил 3 налета вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Один приступ вертолета тройки путем обстрела нашими подразделениями сорван: противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции.

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По результатам обстрелов врага, в том числе и "Гиацинтом-Б", в населенных пунктах вдоль линии столкновения обнаружено попадание несдетонировавшего снаряда в жилой дом и одно раненное гражданское лицо. Опасный снаряд, обезвреженный сотрудниками ГСЧС, пострадавшему оказана помощь. О каждом нарушении противником норм международного гуманитарного права проинформированы компетентные органы.

За сутки живая сила врага уменьшена на 20 рашистов, 2 самоходные артустановки и 1 зенитную, а также автомобильную технику.

Враг продолжает воздушную разведку с целью выявления наших позиций и способов противодействия вдоль берегов Одесчины и Николаевщины.

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Корабельная группировка вражеских сил в Черном море почти без изменений продолжает блокировать судоходство и работу портов. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности.

Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный решистами в Бердянске в начале вторжения. По всей вероятности, враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона".

Автор: 

Николаевская область (2116) Одесская область (3554) Херсонская область (4740)


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Молодці наші Воіни 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.05.2022 03:02 Ответить
Азербайджанський експерт на Ютюбі казав - перелам у війні наступить тоді, коли наші будуть знищувати по 1000 в день.
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26.05.2022 05:24 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.05.2022 08:59 Ответить
Если каждая новая гаубица 155мм сделает хотябы по 5 эффективных выстрела в день снарядами эскалибур и одна зажмурит 5 орков в день (это минималистичный и вполне реальный план) то чтоб зажмурить 100,000 орков за 60 дней нам для победы нужно 336 гаубиц что в принципе не так уж и много особенно учитывая остальные Свитчблейды, Джавелины и другие прибамбасы. Также конечно нужно порядка 100,800 снарядов эскалибур (нам только Канада 150,000 вроде передает) и порядка 2-3 тысяч мотивированных и хорошо обученных бойцов-артилеристов. Конечно могут быть и потери и поломки, поэтому в общем нужно порядка 400 гаубиц и 300,000 снарядов (на всякий случай).
Я думаю что эти все расчеты уже давно есть в Пентагоне и план должен быть в действии. Так что не сцыте зрадоботы, прорвемся.
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26.05.2022 09:28 Ответить
ты дурочек, о таких цифрах про Эскалибур и речи нет. Такие умножители как ты, создают только ложные надежды которые потом превращаются в разочарования. Хорошо если бы 200шт было этих эскалибуров на самом деле, но же, ты о фантастических 150 000! написал. Смешно и грустно
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26.05.2022 09:41 Ответить
Ну запоребриком тебе точно должно быть грустно )))
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26.05.2022 09:44 Ответить
 
 