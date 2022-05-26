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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия депортирует детей с целью уничтожения украинской нации, - Украина в Совбезе ООН

оон,радбез

Россия похищает украинских детей и перевозит на свою территорию с целью уничтожения украинской нации.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое в среду зачитал советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник во время открытых дебатов в Совбезе по защите гражданского населения в условиях конфликтов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", - отметил Дворник.

Он отметил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Почти 220 тысяч человек потеряли свои дома.

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Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн. стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн. выехали из Украины как беженцы.

"Мы не сомневаемся, что у российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предусмотрен как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис", - отметил Дворник.

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Однако, по его словам, россия недооценила готовность помогать, гостеприимство и приверженность украинцам наших соседей и других друзей.

"Россия целенаправленно нападает на украинское гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма", – сказал он.

Убийства, пытки, незаконные задержания, насильственная депортация, лишение прав собственности, нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, конфискация зерна у местных фермеров – вот далеко не полный перечень преступлений россии против гражданского населения Украины, напомнил дипломат.

Також читайте: Екскомандувач НАТО Брідлав закликав позбавити Росію прав у Радбезі ООН

геноцид (416) ООН (4165) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+20
Мокшано-удмурто-татари 350 років прагнуть стати слов'янами з краденою українською історією. Без Києва нема "вєлікой россіі".
У московії десятки мільйонів з українськими прізвищами, які звуться "русскімі" але Україна все одно існує і кремлю очі коле.

Х**ло прагне остаточного вирішення українського питання, як 3-й Рейх хотів остаточного вирішення єврейського питання.
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26.05.2022 06:38
+12
Казали старші люди, що Україна буде ще стікати кров'ю..., а потім все раптово закінчиться...Росія розвалиться, і Україна розквітне.....будуть дисятиліття розвитку і процвітання...

А ще читав десь на пабліках русскої лібералоти, таку цікаву думку... Що Путін дуже ******** містику і у своїх діях часто використовує поради всіляких старців та мудреців ..
Так от, до недавнього часу, коли "ПУТІН ВСЄХ ПЄРЄІҐРАЛ" і в нього все справді виходило, він користувався порадами якогось ПРАВОСЛАВНОГО СТАРЦЯ- МОНАХА, але потім, з невідомих причин(можливо з причин природньої смерті цього монаха) він перейшов на ШАМАНІВ(скоріш за все, за порадою дружбана Шойгу, тувинця за національністю)....
А так як ці ШАМАНИ самі за національністю тувинці, буряти чи якути, і бачать як РУССКІ знищують їхні нації, культуру, їхні національні мови, проводять політику сегрегації...то могли свідомо давати Путіну хибні поради, які б працювали на розвал Рахи... Кажуть, як тільки ПУТІН перейшов на цих Шаманів, все почалося у нього валиться з рук ..Приклад..ця невдала "спецоперація" в Україні, купа санкцій на Росію....Несподівана реакція Заходу на витівку Путіна з цим вторгненням, може дійти до ЕМБАРГО та ПОВНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ... В Росії ніхто навіть не думав, що буде така гостра і одностайна реакція у Світі. Всі в Росії вважали, що все знову відбудеться по накатаній схемі Придністров'я, Абхазії, Грузії та Сирії....і що Захід знову це схаває...
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26.05.2022 04:17
+10
Рашисти - фашисти 21 століття.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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26.05.2022 03:17
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашисти - фашисти 21 століття.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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26.05.2022 03:17 Ответить
Мокшано-удмурто-татари 350 років прагнуть стати слов'янами з краденою українською історією. Без Києва нема "вєлікой россіі".
У московії десятки мільйонів з українськими прізвищами, які звуться "русскімі" але Україна все одно існує і кремлю очі коле.

Х**ло прагне остаточного вирішення українського питання, як 3-й Рейх хотів остаточного вирішення єврейського питання.
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26.05.2022 06:38 Ответить
Чим це закінчилось для німців, добре відомо.
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26.05.2022 07:38 Ответить
Казали старші люди, що Україна буде ще стікати кров'ю..., а потім все раптово закінчиться...Росія розвалиться, і Україна розквітне.....будуть дисятиліття розвитку і процвітання...

А ще читав десь на пабліках русскої лібералоти, таку цікаву думку... Що Путін дуже ******** містику і у своїх діях часто використовує поради всіляких старців та мудреців ..
Так от, до недавнього часу, коли "ПУТІН ВСЄХ ПЄРЄІҐРАЛ" і в нього все справді виходило, він користувався порадами якогось ПРАВОСЛАВНОГО СТАРЦЯ- МОНАХА, але потім, з невідомих причин(можливо з причин природньої смерті цього монаха) він перейшов на ШАМАНІВ(скоріш за все, за порадою дружбана Шойгу, тувинця за національністю)....
А так як ці ШАМАНИ самі за національністю тувинці, буряти чи якути, і бачать як РУССКІ знищують їхні нації, культуру, їхні національні мови, проводять політику сегрегації...то могли свідомо давати Путіну хибні поради, які б працювали на розвал Рахи... Кажуть, як тільки ПУТІН перейшов на цих Шаманів, все почалося у нього валиться з рук ..Приклад..ця невдала "спецоперація" в Україні, купа санкцій на Росію....Несподівана реакція Заходу на витівку Путіна з цим вторгненням, може дійти до ЕМБАРГО та ПОВНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ... В Росії ніхто навіть не думав, що буде така гостра і одностайна реакція у Світі. Всі в Росії вважали, що все знову відбудеться по накатаній схемі Придністров'я, Абхазії, Грузії та Сирії....і що Захід знову це схаває...
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26.05.2022 04:17 Ответить
«Россия развалится, Украина расцветёт». Пройдут многие годы, может, столетия…
Жаль, в эту пору прекрасную, жить не тебе и не мне».
Сказки!
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26.05.2022 05:32 Ответить
Не забувайте в який час живемо...ВСЕ ЗНАЧНО ПРИШВИДШЕНО,ВСЕ ЗНАЧНО ЗЖАТЕ У TIMELINE...

До речі ..В очах ЗАХІДНОГО ОБИВАТЕЛЯ, РОСІЯ ВЖЕ ПОТРОХУ ПЕРЕСТАЄ ІСНУВАТИ...
Росія викинута із 99,9% значущих, спортивних змагань(здається залишили лише теніс, і то через те, що більшість рос.тенісистів місце residance - Монако, інші міста Європи)...
Російський триколор не майорить над більшістю міжнародних установ Європи та Світу, проводиться тотальна висилка росдипломатів, закриття їх дип.установ... Через санкції і економічні заборони, Росія перестає існувати на економічній карті Світу, Росія припиняє брати участь у міжнародному розподілі праці... Її цінні папери стали illegitimated на більшості БІРЖ СВІТУ...

Росія, в очах цього обивателя, зараз нагадує не повноцінну країну... А ДЕЯКУ ТЕРИТОРІЮ, З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ТА НЕЗАКОННИМИ КОРДОНАМИ, ДЕ ПРАВИТЬ MAD VLAD(божевільний Влад)...
Чим Вам не процес розвалу Росії? Хоча й на початковій стадії....
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26.05.2022 10:11 Ответить
Ми всі вже стільки молитв, думок, побажань склали цьому виродку і москалям загалом, стільки виплакали сліз ... і кров ніколи не ллється просто так ...

Раніше чи пізніше жоден його старець, шаман чи екстрасенс не зможе перебороти цей потік. Він знесе і його "мудреців", і його, і рашку.

Занадто багато зла.
Вінця переповнилися.
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26.05.2022 06:36 Ответить
В цих відлюдниках-мудрецях та ІЄРОМОНАХАХ нічого немає містичного... Особливо у МОНАХАХ. .Які необтяжені побутовими проблемами звичайних людей, не шукають щоденної поживи, не зайняті сімейними проблемами.... При інтернеті і ********* доступі до інформації, мають час АНАЛІЗУВАТИ, шукати аналогії в минулому і як наслідок ПЕРЕДБАЧАТи, ЯКІСЬ ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ у майбутньому....А якщо ще у людини високий IQ та значне володіння історичним фактажем, то такі люди можуть бути достатньо точними у своїх прогнозах...
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26.05.2022 09:05 Ответить
зізнайся, в якому віці ти в місто переїхав?
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26.05.2022 15:34 Ответить
"Так вот оно чеееее"
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26.05.2022 07:03 Ответить
Два роки до війни Україну та її громадян( і не тільки Україну) знищували ковідобіссям яке раптом зникло під час війни. Наразі Укриїну та її громадян знищують війною. Яким би чином не закінчилась віна на мою думку спокійно працювати і жити людям вже не дадуть. Людей як і під час виборів ставлять перед питанням вибору з двух зол (Порошенко чи зеленський). По закінченні війни людей все рівно будуть обмежувати в їх правах (звичайно краще якщо це будуть робити "свої" аніж россіяни і я це кажу без іронії).
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26.05.2022 08:06 Ответить
А можливо якраз КОВІД відтягнув цю війну ... Дав змогу і Україні, і Заходу підготовитися краще до неї....По цих довгих столах Путіна і по тому, як він заставляв усіх проходити 2тижневий карантин, було помітно, що тема КОВІДА його займала більше ніж тема війни з Україною....

2-3 роки карантину, за які більше українських солдат пройшли натівських інструкторів і вишкіл на Донбасі.... А самому НАТО, підігнати більше контенгенту в Польщу і в Балтійські країни...це не погано...

Зрештою був КИТАЙ, де справді щось коїлося страшне...і китайці би не стали робити таке КОВІДОБІССЯ...
Більше схильний до версії, що КОРОНА - це вірус, який по різному впливає, на різні раси... На кшталт...ВІСПИ, яку завезли європейці в Америку, і вона знищила місцевих індіанців, доречі... расово близьких до азіатів.
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26.05.2022 09:21 Ответить
Яка "КОРОНА"?

Їх сім штук, найменувань вірусів, якщо що -- тих, що вражають людину.

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#Infection_in_humans
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26.05.2022 13:14 Ответить
ФСБ в методичках учило российских солдат облапошивать население на оккупированных территориях.
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26.05.2022 04:37 Ответить
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26.05.2022 04:38 Ответить
Так об этом же давно заявила госдура публично!
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26.05.2022 06:31 Ответить
И что это, как не геноцид?
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26.05.2022 07:10 Ответить
толку-то закликати до Радбезу ООН якщо там досі править Росія з правом вето.
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26.05.2022 07:17 Ответить
Да всем пох, это же не их дети.
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26.05.2022 07:40 Ответить
А що заважало зеленим виродкам спокійно евакуювати дітей хоча б з 50км зони ймовірної атаки, тобто з усіх кордонів??? І не треба воняти тепер на весь оон , лох своїх дітей і жінку давно вивіз! І всі його слуги також!
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26.05.2022 08:42 Ответить
Кавычки лишние
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26.05.2022 16:10 Ответить
Своих детей они эвакуировали, и гораздо дольше чем за 50 км
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26.05.2022 16:07 Ответить
Це крадівництво генофонду, свої "ваньки" виродилися, а крім цього орки заселяють вкрадені теріторії руснею, яку треба знищувати, бо вони як таргани, прогавищ - потім важко вивести.
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26.05.2022 11:21 Ответить
 
 