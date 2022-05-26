Россия депортирует детей с целью уничтожения украинской нации, - Украина в Совбезе ООН
Россия похищает украинских детей и перевозит на свою территорию с целью уничтожения украинской нации.
Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое в среду зачитал советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник во время открытых дебатов в Совбезе по защите гражданского населения в условиях конфликтов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", - отметил Дворник.
Он отметил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Почти 220 тысяч человек потеряли свои дома.
Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн. стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн. выехали из Украины как беженцы.
"Мы не сомневаемся, что у российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предусмотрен как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис", - отметил Дворник.
Однако, по его словам, россия недооценила готовность помогать, гостеприимство и приверженность украинцам наших соседей и других друзей.
"Россия целенаправленно нападает на украинское гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма", – сказал он.
Убийства, пытки, незаконные задержания, насильственная депортация, лишение прав собственности, нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, конфискация зерна у местных фермеров – вот далеко не полный перечень преступлений россии против гражданского населения Украины, напомнил дипломат.
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https://youtu.be/lePd8GqcPmU
У московії десятки мільйонів з українськими прізвищами, які звуться "русскімі" але Україна все одно існує і кремлю очі коле.
Х**ло прагне остаточного вирішення українського питання, як 3-й Рейх хотів остаточного вирішення єврейського питання.
А ще читав десь на пабліках русскої лібералоти, таку цікаву думку... Що Путін дуже ******** містику і у своїх діях часто використовує поради всіляких старців та мудреців ..
Так от, до недавнього часу, коли "ПУТІН ВСЄХ ПЄРЄІҐРАЛ" і в нього все справді виходило, він користувався порадами якогось ПРАВОСЛАВНОГО СТАРЦЯ- МОНАХА, але потім, з невідомих причин(можливо з причин природньої смерті цього монаха) він перейшов на ШАМАНІВ(скоріш за все, за порадою дружбана Шойгу, тувинця за національністю)....
А так як ці ШАМАНИ самі за національністю тувинці, буряти чи якути, і бачать як РУССКІ знищують їхні нації, культуру, їхні національні мови, проводять політику сегрегації...то могли свідомо давати Путіну хибні поради, які б працювали на розвал Рахи... Кажуть, як тільки ПУТІН перейшов на цих Шаманів, все почалося у нього валиться з рук ..Приклад..ця невдала "спецоперація" в Україні, купа санкцій на Росію....Несподівана реакція Заходу на витівку Путіна з цим вторгненням, може дійти до ЕМБАРГО та ПОВНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ... В Росії ніхто навіть не думав, що буде така гостра і одностайна реакція у Світі. Всі в Росії вважали, що все знову відбудеться по накатаній схемі Придністров'я, Абхазії, Грузії та Сирії....і що Захід знову це схаває...
Жаль, в эту пору прекрасную, жить не тебе и не мне».
Сказки!
До речі ..В очах ЗАХІДНОГО ОБИВАТЕЛЯ, РОСІЯ ВЖЕ ПОТРОХУ ПЕРЕСТАЄ ІСНУВАТИ...
Росія викинута із 99,9% значущих, спортивних змагань(здається залишили лише теніс, і то через те, що більшість рос.тенісистів місце residance - Монако, інші міста Європи)...
Російський триколор не майорить над більшістю міжнародних установ Європи та Світу, проводиться тотальна висилка росдипломатів, закриття їх дип.установ... Через санкції і економічні заборони, Росія перестає існувати на економічній карті Світу, Росія припиняє брати участь у міжнародному розподілі праці... Її цінні папери стали illegitimated на більшості БІРЖ СВІТУ...
Росія, в очах цього обивателя, зараз нагадує не повноцінну країну... А ДЕЯКУ ТЕРИТОРІЮ, З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ТА НЕЗАКОННИМИ КОРДОНАМИ, ДЕ ПРАВИТЬ MAD VLAD(божевільний Влад)...
Чим Вам не процес розвалу Росії? Хоча й на початковій стадії....
Раніше чи пізніше жоден його старець, шаман чи екстрасенс не зможе перебороти цей потік. Він знесе і його "мудреців", і його, і рашку.
Занадто багато зла.
Вінця переповнилися.
2-3 роки карантину, за які більше українських солдат пройшли натівських інструкторів і вишкіл на Донбасі.... А самому НАТО, підігнати більше контенгенту в Польщу і в Балтійські країни...це не погано...
Зрештою був КИТАЙ, де справді щось коїлося страшне...і китайці би не стали робити таке КОВІДОБІССЯ...
Більше схильний до версії, що КОРОНА - це вірус, який по різному впливає, на різні раси... На кшталт...ВІСПИ, яку завезли європейці в Америку, і вона знищила місцевих індіанців, доречі... расово близьких до азіатів.
Їх сім штук, найменувань вірусів, якщо що -- тих, що вражають людину.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#Infection_in_humans