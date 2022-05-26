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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск, - Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск и массово обстреливают населенные пункты по разным направлениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбук по состоянию на 6:00 26 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались девяносто вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил Республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

Идет ликвидация последствий дислокации на территории Республики Беларусь подразделений вооруженных сил Российской Федерации, привлекавшихся к ведению боевых действий на территории Украины. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями.

На Северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления.

В приграничных районах указанных российских областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года.

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Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.

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На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

В Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.

В Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

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На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа "Орлан-10".

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по позициям противника - уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты", – сообщили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) Изюм (267) Славянск (2571)


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Это будет продолжаться вечно, пока вата внутри Украины не повиснет на столбах.
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26.05.2022 07:38 Ответить
Що цікаво, вата на Донбасі не закінчиться ніколи.
До речі: цікаве повідомлення від "харошого русского" Олексія Андронова: "https://dynamo.kiev.ua/news/389762-aleksej-andronov-dvuh-vospitannikov-shahtyora-zameli-na-ulitsah-donetska-voevat-odin-tyazhelo-ranen-vtoroj-ubit два фуболиста воспитанники донецкого «шахтера».... Александр Воскобойник («играл за Шахтёр») и Вадим Солодкий («Металлург» Донецк) ... Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит "
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26.05.2022 08:28 Ответить
Херню не пиши, причем здесь вата если их сам написал, что замели на улице. Херсонцев точно также заметают как и мелитопольцев. Нехрен было территории с людьми сдавать, а потом их ватой называть
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26.05.2022 08:34 Ответить
За Херсонську область зрозуміло - здали її разом з людьми, погоджуюсь; а от за донбаську вату - не погоджуюсь! Вісім років було часу, щоб втекти звідти!
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26.05.2022 09:18 Ответить
Не хрен бьІло оставаться на окупированной территории и расчитьІвать на авось.
А надо бьІло помочь ЗСУ оборонять Херсон, Бердянск и Мелитополь. А то сидят и думают какую шапку напялить на голову, как в фильме"Свадьба в Малиновке".
Почему то баштанцьІ, воскресенцьІ, киеляне, черниговцьІ и сумчане и харьковчане смогли протистоять врагу.
Назовите сколько бригад создали херсонцьІ из числа тех, которьІе бежали на запад и сколько на Донбассе воюєт бригад теробороньІ из западньІх областей плюс добробатьІ на подобии "Карпатской сечи". Я вам отвечу ни одной. При том что херсноские прокурорьІ, ментьІ и судьи, сидят по Одессах, Франковсках и Кропивницких. Но воевать пошли единицьІ.
Зато через время увидим и ментов и прокуроров в Херсоне и Мелитополе. ГоловьІ админитсраций и мерьІ уже есть.
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26.05.2022 09:18 Ответить
Из Бердянска нацгвардия и погранцы и добровольцы кто успел в Марик уехали сразу. Ну и повоевали на отлично, я считаю, козломордых нормально зажмурили
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26.05.2022 12:32 Ответить
Я, наприклад, розумію, що вата, це всі, хто підтримують владу, яка знала про втручання як мінімум за 2 місяці до війни, і нічого не зробила для оборони країни. Вата - це ті, для кого посадити Порошенка було вирішальною тезою Зе, чому вони його підтримали. Так ось, реально, поки у нас буде ця вата, добра у цій країні не буде. А йти воювати на боці рашистів - це злочин проти своєї країни. Як не крути. Потрібно було не виходити на вулиці, втекти, здатися в полон.
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26.05.2022 12:45 Ответить
это не вата они просто тупые или зомбированные - все зло от тв зобмоящика который продолжает ********* и манипулировать украинцев
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26.05.2022 15:41 Ответить
 
 