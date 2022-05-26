Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск и массово обстреливают населенные пункты по разным направлениям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбук по состоянию на 6:00 26 мая по поводу российского вторжения.
Так, начались девяносто вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил Республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.
Идет ликвидация последствий дислокации на территории Республики Беларусь подразделений вооруженных сил Российской Федерации, привлекавшихся к ведению боевых действий на территории Украины. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями.
На Северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления.
В приграничных районах указанных российских областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года.
Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.
На Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.
Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.
На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона.
Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.
На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.
На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.
В Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.
В Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.
На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.
Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа "Орлан-10".
Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по позициям противника - уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты", – сообщили в Генштабе.
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До речі: цікаве повідомлення від "харошого русского" Олексія Андронова: "https://dynamo.kiev.ua/news/389762-aleksej-andronov-dvuh-vospitannikov-shahtyora-zameli-na-ulitsah-donetska-voevat-odin-tyazhelo-ranen-vtoroj-ubit два фуболиста воспитанники донецкого «шахтера».... Александр Воскобойник («играл за Шахтёр») и Вадим Солодкий («Металлург» Донецк) ... Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит "
А надо бьІло помочь ЗСУ оборонять Херсон, Бердянск и Мелитополь. А то сидят и думают какую шапку напялить на голову, как в фильме"Свадьба в Малиновке".
Почему то баштанцьІ, воскресенцьІ, киеляне, черниговцьІ и сумчане и харьковчане смогли протистоять врагу.
Назовите сколько бригад создали херсонцьІ из числа тех, которьІе бежали на запад и сколько на Донбассе воюєт бригад теробороньІ из западньІх областей плюс добробатьІ на подобии "Карпатской сечи". Я вам отвечу ни одной. При том что херсноские прокурорьІ, ментьІ и судьи, сидят по Одессах, Франковсках и Кропивницких. Но воевать пошли единицьІ.
Зато через время увидим и ментов и прокуроров в Херсоне и Мелитополе. ГоловьІ админитсраций и мерьІ уже есть.