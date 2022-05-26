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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Россияне бросают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить", - Камышин

рф,солдати,ліквідація,рефрижератори

"Укрзализныця" ежедневно тратит 100 литров топлива на один вагон-рефрижератор, в котором хранятся тела российских военных.

"Укрзализныця" ежедневно тратит 100 литров топлива на один вагон-рефрижератор, в котором хранятся тела российских военных. Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в интервью "Медузу", сообщает Цензор.НЕТ.

Камышин подчеркнул, что в настоящее время в разных городах, где проходили активные боевые действия, в вагонах-рефрижераторах хранятся 270 тел российских солдат.

"Россияне бросают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить – чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру", – заявил глава правления УЗ.

Он также добавил, что даже если россиянам не нужны тела своих солдат, в компании не могут просто взять их и выбросить.

"Мы к россиянам мертвых относимся лучше, чем они к нам живы", - подчеркнул Камышин.

Он также отметил, что компания ждет пока российские власти или их родственники заберут погибших. Кроме того, российским матерям, которые приедут в Украину забирать тела своих сыновей, "Укрзализныця" готова предоставить бесплатные билеты.

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"Сделаем все бесплатно: довезем-увезем, отдадим. Нам чужого не нужно", - сказал председатель правления "Укрзализныци".

Автор: 

армия РФ (19143) ликвидация (3517) Укрзализныця (2745) Камышин Александр (82)


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Топ комментарии
+51
А зачем это делать? Посбрасывать в котлован, потом разберемся!
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26.05.2022 07:44
+49
ви шо мазахісти це за згвалтування тортури катування наших людей ви під час війни спалюете соляру на трупи орків ? хто буде відповідати за це, і що це показати шо ви такі благородні чи ви думєте їх родичи віддячать вам все рівно ще більше ненавидять нас і готові вбивати за те що вбили їх катів і посміли оборонятися
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26.05.2022 07:50
+40
я бы за сжигание солярки расстреливал
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26.05.2022 07:43
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я бы за сжигание солярки расстреливал
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26.05.2022 07:43 Ответить
Тем более расход , что то завышен . Я помню в далёкие времена этот дизель двухцилиндровый с вагона ставили на запорожец ,на две лошади мощнее и расход был мизерный
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26.05.2022 10:39 Ответить
У нас для этого нет солярки, все базы и хранилища ГСМ уничтожили кацапы.
Весь этот биомусор прикопать и залить бетоном.
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26.05.2022 11:32 Ответить
краще сам застрелись
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26.05.2022 12:39 Ответить
А зачем это делать? Посбрасывать в котлован, потом разберемся!
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26.05.2022 07:44 Ответить
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26.05.2022 08:13 Ответить
"ни одного фото-видео с массовым оставлением погибших ВС РФ нам не покажут"
куму это нам? тебе козломордое там ***** показуют, вот и дрочи там не отвлекайся лапоть
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26.05.2022 08:19 Ответить
Не отвечайте каZZапу- сразу в спам. Админ проснётся- его дезактивирует.
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26.05.2022 08:20 Ответить
Пізно він спохватився! У нас на Чернігівщині люди вже позакопували при дорозі в лісосмугах те, що від "асвабадітєлєй" залишилося Бо їх собаки і дикі звірі гризли Та й смерділи сильно А кацапам вони були без потреби Люди казали їм, щоб забрали "своїх", а у відповідь чули: "А ***** оно нам нужно?!" Хоча частину все-таки вони "утилізовували": в Седнєві та Городні спалювали в крематоріях, а також засипали у ярах бульдозерами (робили своєрідні "братські могили" - бо крематорії не справлялися !
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26.05.2022 08:50 Ответить
алень, показывают не показывают, я не об этом, зачем на таких как ты тратить деньги?!
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26.05.2022 08:23 Ответить
навіщо нам цей скотомогильник? треба спалювати і все, або вапном негашеним.
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26.05.2022 10:56 Ответить
закопать тварей и воткнуть палку, что бы отметить место, кацапам понадобится пусть раскапывают
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26.05.2022 07:47 Ответить
треба спалювати, закопувати собі дорожче, це лайно потім грунтовими водами заразою рознесеться і по річках теж.
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26.05.2022 10:57 Ответить
Ни кто этого не оценит, даже родные, они ждут бабки ...
Есть вариант, отправить все это, друзьям путлера, на пример в Германию, Италию, Венгрию, пусть они передадут сами, ну или содержат из своих карманов
Ну или хотя бы батьке, зачем сжигать такой ценный ресурс, в военное время, 100л на вагон/в день, а сколько таких вагонов по стране ...
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26.05.2022 07:49 Ответить
Спаліть краще той вагон
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26.05.2022 07:50 Ответить
ви шо мазахісти це за згвалтування тортури катування наших людей ви під час війни спалюете соляру на трупи орків ? хто буде відповідати за це, і що це показати шо ви такі благородні чи ви думєте їх родичи віддячать вам все рівно ще більше ненавидять нас і готові вбивати за те що вбили їх катів і посміли оборонятися
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26.05.2022 07:50 Ответить
тут не в шляхетності справа, а щоб не допустити епідеміологічної катастрофи, та ліпше спалити к чортам на ту ж соляру.
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26.05.2022 10:58 Ответить
віддайте Лукашенку, просто проштовхнути через кордон і подарувати... можна стрічкою перевязати
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26.05.2022 07:53 Ответить
Коларадською!!))
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26.05.2022 07:59 Ответить
Точно что мазохисты , ещё и билеты им в Украину и обратно давать безплатно чтобы они забрали своё лайно? Это вообще выше моего понимания.
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26.05.2022 07:53 Ответить
В жомову яму,шарами,хлоркою пересипати та танками ущільнювати,щоб більше влізло!!!)))
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26.05.2022 08:02 Ответить
Опять унижаться приползло?Опять будешь послан на ***)))
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26.05.2022 08:15 Ответить
Кацапсбкий біомусор довжен був переробленний в біотопливо для наших танків, а не для зберігання відходів солярку спалювати.
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26.05.2022 07:59 Ответить
Який в цьому резон? Свинособакам плювати скільки там їх і що з ними.
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26.05.2022 08:03 Ответить
і *****??
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26.05.2022 08:06 Ответить
В одну могилу и табличку "Неизвестный оккупант". Рабсияне любят могилы неизвестных солдат.
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26.05.2022 08:06 Ответить
Одни дыбилы в руководстве на каждом уровне! Фермерам заправляться нечем,чтоб потом кормить наш народ,а они убийц сберегают!
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26.05.2022 08:06 Ответить
отберите пробы и в яму ... кто то еще верит что в орков есть душа и совесть?
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26.05.2022 08:08 Ответить
Один раз потратиться на солярку в крематории и пепел развеять над свалкой. Нафига эти игрища в правила ведения войны когда орда творит страшные преступления?
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26.05.2022 08:10 Ответить
В крематоріях газ використовують!
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26.05.2022 08:36 Ответить
Краще переробили б уже цю біомасу на біогаз та і все
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26.05.2022 08:11 Ответить
Кто вам доктор , так хоронити их в братских могилах , пра бы уже снять белые перчатки. Это война на выживание
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26.05.2022 08:11 Ответить
Ідіоти.
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26.05.2022 08:16 Ответить
Отдайте органу!
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26.05.2022 08:21 Ответить
простой вопрос, зачем? или и тут украсть хотят
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26.05.2022 08:21 Ответить
Спустите их по крымскому каналу пусть плывут своим ходом.
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26.05.2022 08:22 Ответить
сначала канал надо отбить...
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26.05.2022 08:26 Ответить
І що потім робити з цими рефрижераторами?
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26.05.2022 08:27 Ответить
Відмиють і продовжать возить м"ясо Можна подумать - сукровиця з свинячої туші в біологічному плані сильно відрізняється від сукровиці з тіла людини Те ж саме! Дружина казала (вона в мене технікум закінчувала саме по спеціальності "технік промислових холодильних установок") "Час від часу такі вагони ставлять на "профілактику" - миють, знезаражують І знову в рейс
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26.05.2022 08:35 Ответить
🤮 сподіваюсь ви пожартували. Це всеодно що ганчіркою для туалету мити посуд. Мене це питання дуже турбує.
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26.05.2022 09:16 Ответить
Пригласите ООН И КРАСНЫЙ КРЕСТ И СМИ - пусть фиксируют и навесь мир сообщают про этот кошмар ‼️‼️‼️
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26.05.2022 08:27 Ответить
Спалити непотреб,й забути. Дорогоінність
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26.05.2022 08:29 Ответить
Это какой-то полный нонсенс! Нахера это делать?? Зарыть в канаву и забыть. Они же никому не нужны, ни их фюреру, ни их самкам.
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26.05.2022 08:30 Ответить
Армии солярки не хватает, в стране дефицит дизеля, а они спаливают топливо, чтобы не испортились трупы орков. Нахрена нам эти орки? Это же диверсия против Украины чистой воды.
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26.05.2022 08:36 Ответить
Ідіоти в правлінні УЗ. Рідкісні.
АМОРАЛЬНО робити такі витрати палива в умовах тотального дефіцита такого ресурсу як дизельне пальне!
Якби УЗ була ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ, - можна було б просто покрутити пальцем біля скроні, але ж це ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО, яке функціонує, зокрема, за МОЇ ГРОШІ!!!
Я просто й безкомпромісно ЗАБОРОНЯЮ у такий спосіб марнувати МОЇ ГРОШІ.
Зі своєї зарплати витрачай гроші на солярку, "гуманіст" хєров, Олександр Камишин.
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26.05.2022 08:37 Ответить
мого зятя тіло теж кинули 25 бригада десь під Донецьком, непохований, не відспіваний. Серце і душу рве на шматки. Розпач і біль
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26.05.2022 08:39 Ответить
хто вас про це просить ?!!
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26.05.2022 08:40 Ответить
Укрзализныця, ваши действия враг не оценит. Тем более, что трупы украинских защитников никто вам не передаёт. Поэтому, не надо хранить трупы рашистских ублюдков в рефрежираторах и тратить на них солярку, достаточно погрузить их в самосвалы, подвезти на границу и высыпать мёртвых орков на погранпункте - если хотят, пусть забирают.
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26.05.2022 08:41 Ответить
цей камишин. він хворий ?!!
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26.05.2022 08:41 Ответить
Викопати котлован і засипати хлоркою. Якщо родаки захочуть забрвати - лопату в руки і фпірьод.
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26.05.2022 08:44 Ответить
Три тонни пального на вагон за місяць на кожен вагон.... а волонтери у той самий час бігають, по копійці збирають на те пальне, ще й в чергах кілометрових стоять.
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26.05.2022 08:45 Ответить
некуда деньги тратить? биобыдло в скотомогильник
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26.05.2022 08:46 Ответить
Лох ти а не голова правління!!!! Як і твій хазяїн лошара Зеленський! А що тобі тупе заважає запросити пресу, зробити заяву і поставити ультиматум, або за 24 години Москва забирає своїх рашистів, або закопуємо в яму! І приправити цю заяву посмачніше для рашистських свіноматок!
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26.05.2022 08:48 Ответить
чию вказівку виконує камишин ? Всі витрати стягнути з його захмарної зарплати та доходів !!!
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26.05.2022 08:48 Ответить
зняти камишина з посади терміново !
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26.05.2022 08:51 Ответить
А на хера це робити? Хто наказав - найвеличніший?
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26.05.2022 08:56 Ответить
А можна з кацапів робить собачий корм?
ну наприклад " бурятський супчик для вівчарок"...

Або "підмосковний фарш для пікінесів"...
А шо, хоч якийсь толк буде з уродов...
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26.05.2022 09:06 Ответить
Тіла закопати в канаві, а соляру можна й так списати і не тільки 100 л беручи до уваги масштаби уз
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26.05.2022 09:07 Ответить
ИДИОТЫ - не проще ли взять с каждого трупа биопробу, а сами трупы кремировать нахер???
Тогда все ДОХЛЫЕ КАЦАПЫ в один холодильник INDESIT влезут.
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26.05.2022 09:17 Ответить
Дебильней власти ще не було😢.
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26.05.2022 09:17 Ответить
Поступают по людски не для того что бы оценил враг или кто либо другой, как пишут в комментах, а потому что мы Люди. Когда нам станет плевать на все людское - мы превратимся в тех же самых свинособак, только с другим флагом. Надо всегда оставаться людьми, и не смотреть на мерзких москалей - их нация уже обречена, и не только в военном смысле.
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26.05.2022 09:36 Ответить
В них немає націі, щоб вона була "приречена" , це агресивне територіальне об'єднання ,що живе навколо ідей кремля аба царя
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26.05.2022 09:49 Ответить
Это все равно что больной раком будет заботится о том, чтобы выглядеть человеком, а не лечиться.
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26.05.2022 10:03 Ответить
ботоксом лікуватись, приклад уже є
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26.05.2022 10:18 Ответить
укрзалізниці нєхрєн дєлать це мабуть подяка кацапам за розбиті силові підстанції та мости
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26.05.2022 09:39 Ответить
Так війну не виграти , толерувати все впідряд під час війни то є злочин
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26.05.2022 09:45 Ответить
Потому что вы тупые идиоты.
500 литров это оху#енный котлован вырыть можно и засыпать этот скотомогильник.
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26.05.2022 09:47 Ответить
На Х.я????????????
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26.05.2022 09:59 Ответить
У нас солярки на танки и трактора не хватает, выкиньте это говно нахер!
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26.05.2022 10:02 Ответить
Соотношение сил 1 к 20 не в нашу пользу , никаким оружием и не пахнет . 3 месяца пустых базаров о том что вот вот ! Коррупция процветает от низа до верха . Ну в Днепре тьфу, тьфу ,тьфу все норм . Сегодня пошёл новостной фон что Запорожье возьмут , он уже указ подписал жителям Херсонской и Запорожской обл , выдавать в упрощенной форме их паспорта . Ну ничего хорошего и в хорошее уже никто не верит . Куда бабки идут , один вопрос? Ты не представляешь сколько рекламы помоги армии , только за какой хрен ? У военных ничего нет , их одевают простые люди . Почему не государство ? И почему государство ещё и просит помочь ? Тем временем эпицентр набит брониками по 12 тыс ! С бензином полная жопа , его просто нет . Дефицит.
Ну после его ответа на петицию его ненавидят и проклинают но пока 50% я в их числе . Осталось 50% верующих но их все меньше . Настроение у всех кто не пенсионер , бежать и никогда больше не возвращаться. Думаю останется максимум 15 млн . Это мне пишу люди
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26.05.2022 10:05 Ответить
Це- Стокгольмський синдром, інакше не можна зрозуміти такі діі
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26.05.2022 10:07 Ответить
Потрібно провести конкурс на утилізацію орків. Відбір зразків для ДНК. Утилізація і зберігання залишків.
Пропоную утилізацію проводити методом глибокого заморожування, потім мерзле тіло дробиться на дрібні кристали, розморожується до -2С і пресується в кубік 20 х 20 х 20 см. Пакується в поліетиленову коробку, маркирується.
Потрібно передати цю процедуру бізнесменам, вони такий бізнес розкрутять, що будут нашим хлопцям на передку доплачувати за поставку сировини.
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26.05.2022 10:12 Ответить
Ну це вже просто повний *******, шановні. Ми тут стоїмо тижнями в чергах на АЗС за паливом, яке ви витрачаєте на ссяних орків, серйозно? У нас країна ***** для кого, для нас чи для орків???
Лайфхак, *****: склали орків в яму, облили розпалювачем, підпалили и най горить!
Якщо ми не будемо злими і не покинемо бути, курво, такими добренькими, то спалять вже нас!!!
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26.05.2022 10:15 Ответить
спалюємо 100 літрів, що зберігати тіла ворогів? тобто, крадете?
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26.05.2022 10:32 Ответить
якась безглузда толерантність,чи то спеціально роблять,щоб наживатися на цьому, бо можна кожного дня списувати тисячі тонн палива. Якась країна суцільної толераньності під час кровопролитної страшної війни, Президент весь час мріє про перемовини з путлером ,ми боїмося вдарити по інфраструкткрі ворога на його території, бережемо трупи орків, а в цей час кожної хвилини рашисти нещадно знищують нашу націю.
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26.05.2022 10:52 Ответить
якась безглузда толерантність,чи то спеціально роблять,щоб наживатися на цьому, бо можна кожного дня списувати тисячі тонн палива. Якась країна суцільної толераньності під час кровопролитної страшної війни, Президент весь час мріє про перемовини з путлером ,ми боїмося вдарити по інфраструкткрі ворога на його території, бережемо трупи орків, а в цей час кожної хвилини рашисти нещадно знищують нашу націю.
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26.05.2022 10:54 Ответить
Нахрена???
В канаву... нехай буде "органіка"....хоча...кацап смердить...
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26.05.2022 12:23 Ответить
затолкать на территорию к лукашенко и оставить..даже с вагонами
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26.05.2022 12:40 Ответить
Закопуйте їх.
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26.05.2022 12:55 Ответить
Голодним африканцям відправте, порадуйте оон
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26.05.2022 20:49 Ответить
это что за д**илизм? вообще ***нулись?!
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26.05.2022 21:03 Ответить
 
 