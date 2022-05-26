"Россияне бросают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить", - Камышин
"Укрзализныця" ежедневно тратит 100 литров топлива на один вагон-рефрижератор, в котором хранятся тела российских военных.
"Укрзализныця" ежедневно тратит 100 литров топлива на один вагон-рефрижератор, в котором хранятся тела российских военных. Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в интервью "Медузу", сообщает Цензор.НЕТ.
Камышин подчеркнул, что в настоящее время в разных городах, где проходили активные боевые действия, в вагонах-рефрижераторах хранятся 270 тел российских солдат.
"Россияне бросают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить – чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру", – заявил глава правления УЗ.
Он также добавил, что даже если россиянам не нужны тела своих солдат, в компании не могут просто взять их и выбросить.
"Мы к россиянам мертвых относимся лучше, чем они к нам живы", - подчеркнул Камышин.
Он также отметил, что компания ждет пока российские власти или их родственники заберут погибших. Кроме того, российским матерям, которые приедут в Украину забирать тела своих сыновей, "Укрзализныця" готова предоставить бесплатные билеты.
"Сделаем все бесплатно: довезем-увезем, отдадим. Нам чужого не нужно", - сказал председатель правления "Укрзализныци".
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Весь этот биомусор прикопать и залить бетоном.
куму это нам? тебе козломордое там ***** показуют, вот и дрочи там не отвлекайся лапоть
Есть вариант, отправить все это, друзьям путлера, на пример в Германию, Италию, Венгрию, пусть они передадут сами, ну или содержат из своих карманов
Ну или хотя бы батьке, зачем сжигать такой ценный ресурс, в военное время, 100л на вагон/в день, а сколько таких вагонов по стране ...
АМОРАЛЬНО робити такі витрати палива в умовах тотального дефіцита такого ресурсу як дизельне пальне!
Якби УЗ була ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ, - можна було б просто покрутити пальцем біля скроні, але ж це ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО, яке функціонує, зокрема, за МОЇ ГРОШІ!!!
Я просто й безкомпромісно ЗАБОРОНЯЮ у такий спосіб марнувати МОЇ ГРОШІ.
Зі своєї зарплати витрачай гроші на солярку, "гуманіст" хєров, Олександр Камишин.
ну наприклад " бурятський супчик для вівчарок"...
Або "підмосковний фарш для пікінесів"...
А шо, хоч якийсь толк буде з уродов...
Тогда все ДОХЛЫЕ КАЦАПЫ в один холодильник INDESIT влезут.
500 литров это оху#енный котлован вырыть можно и засыпать этот скотомогильник.
Ну после его ответа на петицию его ненавидят и проклинают но пока 50% я в их числе . Осталось 50% верующих но их все меньше . Настроение у всех кто не пенсионер , бежать и никогда больше не возвращаться. Думаю останется максимум 15 млн . Это мне пишу люди
Пропоную утилізацію проводити методом глибокого заморожування, потім мерзле тіло дробиться на дрібні кристали, розморожується до -2С і пресується в кубік 20 х 20 х 20 см. Пакується в поліетиленову коробку, маркирується.
Потрібно передати цю процедуру бізнесменам, вони такий бізнес розкрутять, що будут нашим хлопцям на передку доплачувати за поставку сировини.
Лайфхак, *****: склали орків в яму, облили розпалювачем, підпалили и най горить!
Якщо ми не будемо злими і не покинемо бути, курво, такими добренькими, то спалять вже нас!!!
В канаву... нехай буде "органіка"....хоча...кацап смердить...