"Россияне бросают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить", - Камышин

"Укрзализныця" ежедневно тратит 100 литров топлива на один вагон-рефрижератор, в котором хранятся тела российских военных.

"Укрзализныця" ежедневно тратит 100 литров топлива на один вагон-рефрижератор, в котором хранятся тела российских военных. Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в интервью "Медузу", сообщает Цензор.НЕТ.

Камышин подчеркнул, что в настоящее время в разных городах, где проходили активные боевые действия, в вагонах-рефрижераторах хранятся 270 тел российских солдат.

"Россияне бросают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить – чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру", – заявил глава правления УЗ.

Он также добавил, что даже если россиянам не нужны тела своих солдат, в компании не могут просто взять их и выбросить.

"Мы к россиянам мертвых относимся лучше, чем они к нам живы", - подчеркнул Камышин.

Он также отметил, что компания ждет пока российские власти или их родственники заберут погибших. Кроме того, российским матерям, которые приедут в Украину забирать тела своих сыновей, "Укрзализныця" готова предоставить бесплатные билеты.

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"Сделаем все бесплатно: довезем-увезем, отдадим. Нам чужого не нужно", - сказал председатель правления "Укрзализныци".