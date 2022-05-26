Штайнмайер призвал Путина вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским

Россия немедленно прекратит боевые действия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу Кремля Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Штайнмайер также обратил внимание на то, что агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине.

"Проявите уважение к суверенитету Украины. Прекратите страдания и разрушения в Украине. Выведите свои войска. И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским", – обратился он к президенту РФ.

Из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли, отметил он.

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"Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - предупредил Штайнмайер.

Президент Германии также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".