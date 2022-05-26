РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10873 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 663 58

Штайнмайер призвал Путина вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским

штайнмайер

Россия немедленно прекратит боевые действия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу Кремля Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Штайнмайер также обратил внимание на то, что агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине.

"Проявите уважение к суверенитету Украины. Прекратите страдания и разрушения в Украине. Выведите свои войска. И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским", – обратился он к президенту РФ.

Из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли, отметил он.

Также читайте: Сейчас не время искать пути для "сохранения лица Путина", - президент Европарламента Метсола

"Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - предупредил Штайнмайер.

Президент Германии также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".

Автор: 

Германия (6943) путин владимир (31231) Штайнмайер Франк-Вальтер (517)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
к чему публиковать эти заявления. немецкое лицемерие просто зашкаливает.
показать весь комментарий
26.05.2022 08:09
+11
100-я серия из мыльной оперы " Шольцу и Макрону ссы в глаза, а там..."
показать весь комментарий
26.05.2022 08:11
+6
показать весь комментарий
26.05.2022 08:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
к чему публиковать эти заявления. немецкое лицемерие просто зашкаливает.
показать весь комментарий
26.05.2022 08:09 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 08:19 Ответить
ти демонструєш свою свинособачу суть, м'ясо рашистське
показать весь комментарий
26.05.2022 08:42 Ответить
Зараз покличемо!
показать весь комментарий
26.05.2022 09:02 Ответить
дунька, ты математику в ********************* учила?
показать весь комментарий
26.05.2022 08:40 Ответить
Орки толпой у линии разграничения. ВСУ рассредоточенны по ВСЕЙ стране
показать весь комментарий
26.05.2022 08:41 Ответить
Ванька рашистский, тебя же всё равно здесь забанят, гарантированно. Зачем ты время свое тратишь на свои высеры?
показать весь комментарий
26.05.2022 08:36 Ответить
дуня, тьі что, уже кадьірку обслужила? швабру отполировала?
показать весь комментарий
26.05.2022 08:43 Ответить
Швайнмахєру треба на колінах просити миру в *****, як казав ЗЄ, зазираючи в очко
показать весь комментарий
26.05.2022 09:57 Ответить
Це ж формулу цього ****** просували зелені у верховній раді. Ще одна Меркель
показать весь комментарий
26.05.2022 08:09 Ответить
Фотошопні війська щось свіженьке здатні намалювати?
показать весь комментарий
26.05.2022 08:56 Ответить
Чим важчою буде ситуація на фронті тим більше буде закликів до капітуляції, покидькам плювати що тут відбувається, що роблять рашисти й як страждають українці, вони втомилися й хочуть назад своє спокійне сите життя.
показать весь комментарий
26.05.2022 08:18 Ответить
Ванька, ты опять обосрался на своем вранье. Ракета прилетела именно по торговому центру и несколько других по частному сектору, инфа почти из первых рук.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:18 Ответить
Ты что тут забыл, *******?
показать весь комментарий
26.05.2022 08:25 Ответить
100-я серия из мыльной оперы " Шольцу и Макрону ссы в глаза, а там..."
показать весь комментарий
26.05.2022 08:11 Ответить
Как забавно - аншлюс Германии и Австрии (параша и белораша), "расчленили" Чехословакию (Украина)...шо дальше?

А перед этим Англия в 1919 поставляла вооружение в Польшу и ЗУНР...вот только ЗУНР передавалось вооружение устаревшего образца - ОПЯТЬ ЗАБАВНО

Исторический иронический ФАРС
показать весь комментарий
26.05.2022 08:17 Ответить
Этот Штангенциркуль уже всё у Куйла измерил своим ртом. Остановился посередине.
показать весь комментарий
26.05.2022 08:18 Ответить
Даже всхрюкнуть не успеваешь)))
показать весь комментарий
26.05.2022 08:20 Ответить
Очередной пук-пук-пук!!!
показать весь комментарий
26.05.2022 08:19 Ответить
В Молдове есть человек, которого посадили за кражу того самого 1 миллиарда.
Он единственный обвиненный и осуждённый.
Простому народу не объяснили, что одному человеку не под силу вывести в Молдове из банковской системы такую сумму, но то такое.
К чему это я, ах да

У вас тоже по этому делу осудят одного +- человека и все поверят, что это было реально провернуть без крыши во власти
показать весь комментарий
26.05.2022 08:30 Ответить
"Тема важлива і актуальна" (c)
показать весь комментарий
26.05.2022 08:21 Ответить
Німці вже не ті, але все ще проти поляків і українців, але з нерушимою дружбою з москалями. Отут вони ті самі фашисти.
показать весь комментарий
26.05.2022 08:24 Ответить
дуня, не пьіжься, у тебя портянки из кирзачей торчат и рыло бухое
показать весь комментарий
26.05.2022 08:44 Ответить
И вонь от него специфическая - кацапская, хуже козлиной.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:29 Ответить
Хочет сохранить Путину лицо ?!
показать весь комментарий
26.05.2022 08:26 Ответить
штайнмаєри, шольци, макрони та ніхамери знову ж в 1001-раз "ГЛИБОКО СТУРБОВАНІ"....
а УКРАЇНІ своє робити: нищити окупантів та 5-у колону!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
26.05.2022 08:48 Ответить
Заклики це добре, але проблема в тому, що рашенфашист свій мініпісюн ложив на ті заклики
показать весь комментарий
26.05.2022 08:49 Ответить
Штайнмаєр сцикун і дебіл.
показать весь комментарий
26.05.2022 08:49 Ответить
ПРОСТО ЭТОТ ДОЛБЕНЬ ПЫТАЕТСЯ СЕБЯ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ. ЗАЧЕМ ЕГО РЕКЛАМИРОВАТЬ,ВСЕ РАВНО РЕЗУЛЬТАТУ БУДЕТ 0. ХУ...ЛУ ПОХ... АФРИКА И НЕГРЫ,КОГДА ИДЕТ УБИЙСТВО УКРАИНЦЕВ
показать весь комментарий
26.05.2022 08:55 Ответить
Реакція флюгерів, мені завжди цікава.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:07 Ответить
Думаю, всем понятно, что адекватные лидеры должны делать не такие, мягко говоря, наивные обращения, а думать как разблокировать миллионы тонн зерна
показать весь комментарий
26.05.2022 09:01 Ответить
" Шо , опять?" "Так це вже було"
показать весь комментарий
26.05.2022 09:18 Ответить
А, этого ДЕБИЛА Штанмаера, ПСИХИАТОРЫ давно проверяли ?????
По мне, так его уже давно пора какими-то сильнодействующими психотропами в ПЕРДУЛЬНИК колоть.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:42 Ответить
Це говорить лише про те , що правляча еліта Німеччини відноситься до України і того, що відбувається несерйозно
показать весь комментарий
26.05.2022 09:58 Ответить
Он шо в детском саду , А ***** , такой , о простите, Франк , конечно, уже вывожу , сейчас, только паспорта, раздам На *** цитировать этого педика
показать весь комментарий
26.05.2022 11:23 Ответить
Нехай ще до духа гітлера звернеться.
показать весь комментарий
26.05.2022 11:35 Ответить
 
 