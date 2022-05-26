Штайнмайер призвал Путина вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским
Россия немедленно прекратит боевые действия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу Кремля Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Штайнмайер также обратил внимание на то, что агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине.
"Проявите уважение к суверенитету Украины. Прекратите страдания и разрушения в Украине. Выведите свои войска. И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским", – обратился он к президенту РФ.
Из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли, отметил он.
"Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - предупредил Штайнмайер.
Президент Германии также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".
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А перед этим Англия в 1919 поставляла вооружение в Польшу и ЗУНР...вот только ЗУНР передавалось вооружение устаревшего образца - ОПЯТЬ ЗАБАВНО
Исторический иронический ФАРС
Он единственный обвиненный и осуждённый.
Простому народу не объяснили, что одному человеку не под силу вывести в Молдове из банковской системы такую сумму, но то такое.
К чему это я, ах да
У вас тоже по этому делу осудят одного +- человека и все поверят, что это было реально провернуть без крыши во власти
а УКРАЇНІ своє робити: нищити окупантів та 5-у колону!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
По мне, так его уже давно пора какими-то сильнодействующими психотропами в ПЕРДУЛЬНИК колоть.