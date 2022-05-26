Враг может использовать захваченный украинский катер для провокаций с обстрелом иностранных гражданских судов, - ОК "Південь"

Один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины российские военные переместили в акваторию Черного моря, на остров Змеиный. Вероятно, катер под украинским флагом может быть использован для провокаций с обстрелом иностранных гражданских судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

"Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный решистами в Бердянске в начале вторжения. По всей вероятности, враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", - говорится в сообщении.

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