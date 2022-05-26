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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг может использовать захваченный украинский катер для провокаций с обстрелом иностранных гражданских судов, - ОК "Південь"

море,навчання,чорне

Один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины российские военные переместили в акваторию Черного моря, на остров Змеиный. Вероятно, катер под украинским флагом может быть использован для провокаций с обстрелом иностранных гражданских судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

"Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный решистами в Бердянске в начале вторжения. По всей вероятности, враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", - говорится в сообщении.

Читайте: Российские оккупанты укрепляют силы на о. Змеиный, - Братчук

армия РФ (19143) Змеиный (180) корабль (2041) Черное море (1478)


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Топ комментарии
+15
Закономерный итог забивания болта на армию последние три года и строительства удобных для росийских танков дорог. Жаль что 73 % зебилов, смотрящих марафон, причину и следствие так и не уловили.
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26.05.2022 08:49
+8
Есть, едешь на любую свежеотремонтированую трасу, ломаешь асфальт, помещаешь его в катапульту и с нее атакуешь катер.
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26.05.2022 08:47
+8
Боневтік бонелох.
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26.05.2022 08:50
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ты чего еще бычков не кормишь, как команда говнокрейсера МАцква?
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26.05.2022 08:48 Ответить
Такі првокації це давня традиція кацапських мерзенних вбивць...
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26.05.2022 08:42 Ответить
протичовнові ракети вже є?
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26.05.2022 08:43 Ответить
Есть, едешь на любую свежеотремонтированую трасу, ломаешь асфальт, помещаешь его в катапульту и с нее атакуешь катер.
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26.05.2022 08:47 Ответить
там хватит одного Байрактара или дрона камикадзе.. чтобы утопить уже глубоко и основательно какие провокации....серьезно??!!! там и пушка то 30 мм и ею.. серьезно на сухогруз....и провокация ......вы что там курите то- там сухогруз сам по себе просто тараном потопить тот катерок..и поплывет дальше...
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26.05.2022 09:55 Ответить
Закономерный итог забивания болта на армию последние три года и строительства удобных для росийских танков дорог. Жаль что 73 % зебилов, смотрящих марафон, причину и следствие так и не уловили.
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26.05.2022 08:49 Ответить
нахрена ты кцпу подпеваешь?
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26.05.2022 08:52 Ответить
Так це одна команда. Ви на дату реєстрації подивіться.
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26.05.2022 08:53 Ответить
наползло рашистов) домой иди, дуня. бобры полоскалку сгрызут
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26.05.2022 08:49 Ответить
Боневтік бонелох.
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26.05.2022 08:50 Ответить
ви не бачите, що то кцп вкидує?
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26.05.2022 08:53 Ответить
Ванька, ты пришел за блинами с лопаты? Тут нет, тебе в русвесну и подобные помойки.
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26.05.2022 09:12 Ответить
Да тот залетный ванька вот пыхтел, старался, тратил свои драгоценные часы на эти высеры - и все равно их удалят и ваньку забанят навсегда.
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26.05.2022 09:11 Ответить
Вот тут не понял: а у нас что, орки захватили катера ВМС? Когда, сколько?
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26.05.2022 08:57 Ответить
затопленньій в порту мариуполя подняли и утянули
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26.05.2022 09:09 Ответить
Нет , читай ниже
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26.05.2022 10:51 Ответить
В Бердянске оставили для кацапов катера ( как и дивизион гиацинтов) целые , не подпалили , не взорвали , не топили , только загрузили один оружием , что было на базе и заминировали от местных - не дай бог жители растянут и будут сопротивление кацапам оказывать . Один из примеров как сдавали юг
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26.05.2022 10:50 Ответить
МБАК "Аккерман", "Вышгород"( в Бердянске), МБАК"Кременчуг" ( в Мариуполе).
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26.05.2022 11:03 Ответить
а чому він був не знищений?
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26.05.2022 09:11 Ответить
******** всё шо можно😢
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26.05.2022 09:21 Ответить
Це завдяки зеленим прокацапським блазням і
73 відсоткам зебілів уставших АТ

ваіни
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26.05.2022 09:49 Ответить
О зебилье под ФСБ ешной ОПой пытается оправдать договорняки оманские , расскажи своё видение почему катера в Бердянске оставили в дар кацапам целыми и неповреждёнными , что это за приказ такой гениальный был?
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26.05.2022 10:57 Ответить
 
 