В Мариуполе оккупанты с целью деукранизации продлили учебный год до 1 сентября, - советник мэра
Оккупанты продолжают насильственное введение российской учебной программы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. То есть, без каникул. Основная цель - деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут вбивать в голову, преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – говорится в сообщении.
По информации Петра Андрющенко, оккупанты планируют открыть 9 школ.
"На сегодняшний день удалось убедить всего 53 учителя. По 6 учителей на школу - яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе в период оккупации", - добавил он.
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Це значить, що Порошекно був правим, виборюючи і захищаючи ці поняття.
решта знань - тільки псує під'яремних
усе, як Геббельс приписав
Улюблена телеведуча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленського Наталія Сосійчук з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна
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Уважаемые журналисты The Guardian и жена Дениса Прокопенко, пожалуйста, примите к сведению следующее:
1. До сих пор нет никаких конкретных данных о точном количестве похищенных с территории Украины людей;
2. Власти РФ не сообщают об их точном местонахождении;
3. К ним не допущены адвокаты;
4. Все их звонки осуществляются под негласным контролем ФСБ и спецслужб, все разговоры записываются, в ряде случаев звонки осуществляются под непосредственным контролем агентов и сотрудников спецслужб.
Уважаемое издание The Guardian, редакторы и журналисты, когда Вы на основе разговора с женой одного Дениса Прокопенко и ещё 2-3 сообщений от кого-либо делаете вывод, что украинские солдаты находятся в «удовлетворительных условиях», и публикуете это с таким заголовком, то это мягко говоря необоснованно и помогает Российской машине пропаганды и российским силовикам.
Я рекомендую всем, кто пишет по теме, внимательно изучить методы работы российских спецслужб и их негласной агентуры-капо. Посмотрите кадры из одной «областной туберкулезной больницы» в Саратове (ОТБ-1 УФСИН), которая функционировала как пыточный конвейер. Через застенки этого концлагеря прошли тысячи, и тысячи при звонках родственникам и посещениях прокуроров сообщали, что «жалоб нет» и «всё нормально», и лишь потом, благодаря подвигу https://www.facebook.com/profile.php?id=100075074253622&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K*F Сергей Троян , который с риском для жизни вывез элементы секретного архива ФСБ/ФСИН, мы все увидели что скрывалось за всеми этими «нормально» и «жалоб нет».
С 23:36 как раз очень наглядно показано, что делают с теми, кто не подчиняется тоталитарной системе и пытается сохранять достоинство, отказываясь выполнять незаконные приказы капо и силовиков. Их насилуют. Несколько дней подряд. Записи с служебных видеорегистраторов ФСИН по ссылке https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fwa1ACvNAz1s%3Ffbclid%3DIwAR3siDjxCZKZfuEK_lIDtZV4tAHPrAYlX-ndGkpvEHj4F0WS4TleSrMODS0&h=AT0eF-qCxdvVBO9cKCs0HTb1zV20z7bum52DCeAWvE1MoXBcUik4Ef3lpcMYalpSRYmjswmkSKQnphV6L_Cr4cqIlQB2AZ0iIOscaVvApy8ipuryYAAHRieBZN_l4hj-S0xqCKlRZjdJ064SvpuM1cbutw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1LTNp4iBqNj9Zcp00u7IFBOasPNHJEqWjcyihECNDBwm6xwVgrSMAP1JlP__jySC4uWbMxwkVkW4dKPdpOmBzVGGX9wuGOrZFQVprNHSrgg6sjvV5sLQmA7RDWsdc13__PEuWimDbJCRKSe5rfiexeR6CE5Zkr-rxTEadln4gkuaIzZg https://youtu.be/wa1ACvNAz1s
Вместе с тем я не ставлю под сомнение слова именно Дениса Прокопенко, но он не имеет представления о том, что спецслужбы РФ делают с тысячами других военнопленных и какая «док.база» сейчас выбивается из сотен украинцев, чтобы позже того же Дениса т.н. «трибунал» мог приговорить к ВМН.
Понимаю, что тема «горячая», понимаю и то, что хочется верить в лучшее. Но наши источники сообщают об обратном. Идёт «обработка» захваченных украинцев и в эти самые дни и часы со многими из них очень плотно и жёстко «работают» оперативники ФСБ и военные следователи, а в камерах полным ходом идут негласные ОРМ ВКР, НАЗ и НВД, реализуются уже сотни планов оперативных разработок, оформлены и согласованы более 40 планов-легенд и планов по дискредитации и сейчас, возможно впервые в жизни, сотни украинцев столкнулись с ГУЛАГом версии 20.22. И это вызывает у нас тревогу и обоснованные опасения.
Мы продолжаем сбор данных и информации и по мере получения новых фактов будем информировать через наши сайт, Telegram-канал и YouTube-канал https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FGulagu.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ah2LjrhuiFdbGIyQv4JfshTHWrJzgJ13jg8w3EJkZA7Uo8wDjdjqDzus&h=AT2GXNxjRnmNSK_Bg61m2uRzPppYf3w73KrGZ0h2Kmyu5KaizLz2nXmMVjxFdh7FncFPGldzTEY9eMZa-CI5xYEYEDad-5zQQ27B6NhqCC9gS6fjBH4hpLiUDEZZ3_iVNGoTR9zq0aq4tHRYYqyHoolnzg&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1LTNp4iBqNj9Zcp00u7IFBOasPNHJEqWjcyihECNDBwm6xwVgrSMAP1JlP__jySC4uWbMxwkVkW4dKPdpOmBzVGGX9wuGOrZFQVprNHSrgg6sjvV5sLQmA7RDWsdc13__PEuWimDbJCRKSe5rfiexeR6CE5Zkr-rxTEadln4gkuaIzZg Gulagu.net
UPD Гордон: «Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, сообщила, что смогла услышать своего мужа во время короткого разговора по телефону. "Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я", - сказала Екатерина. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать о себе подробнее». Связь не оборвалась. Её оборвали
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