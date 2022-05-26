В Мариуполе оккупанты с целью деукранизации продлили учебный год до 1 сентября, - советник мэра

Оккупанты продолжают насильственное введение российской учебной программы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. То есть, без каникул. Основная цель - деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут вбивать в голову, преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – говорится в сообщении.

По информации Петра Андрющенко, оккупанты планируют открыть 9 школ.

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"На сегодняшний день удалось убедить всего 53 учителя. По 6 учителей на школу - яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе в период оккупации", - добавил он.