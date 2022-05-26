Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины, - представитель ГУР Скибицкий
Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из Российской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощную разворачивает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – рассказал Вадим Скибицкий.
Сообщается, что в эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.
"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.
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Юрий, Арабатская Стрелка и Геническ это один комплект двух последовательных мостов... И один из них был подорван и там раша техника не прошла... На Чонгаре 2 моста авто и один ж/д, плюс дамба с электролиниями... Еще одна дамба в восточной части Сиваша возле Дружелюбовки... И Перекоп.... И плюс к этому все забывают о системе каналов... Северокрымского и Каховского... Там еще куча мостов... Только одним подрывом их, можно было парализовать всю южную рашкинскую группировку...
Не розумію дебільної упертості із Антонівським мостом, бо якщо би його підірвали на початку війни, не було би ні Миколаєва, ні Вознесенська ні Баштанки. Каховський міст-Гес не має такої пропускної спроможності як Антонівський міст і цю діру можна було артилерією абсолютно запечатати.
Что значит "подтягивают резервы и строят линии обороны"? С каких это пор очевидность стала "разведка сообщает ..."? С таким же успехом могли сообщить, что после весны наступает лето.
Хочу просто сказать спасибо на горизонтальном уровне, потому что наше правительство, похоже, только просить и требовать умеют. Спасибо, друзья.
Такое впечатление, что в наших штабах сами ничего не знают.
Но настораживает следующее, если кто следит не только за высказываниями Арестовича: представители оккупантов в администрации Запорожской и Херсонской областей заявили о желании присоединить территории к Раше.
Долго ждать будем? пока всех патриотов на этих территориях уничтожат? Где обещанное Кимом освобождение Херсона? Где артиллерия и танки с Европы? Почему прокуратура не расследует пропажу гуманитарки и обмундирования, броников? Трудно найти? Так зайдите в любой магазин во Львове - польская гуманитарки на прилавках.
И мы херсонцы прекрасно это видим.
зеленскийпутин
Кто отвечать будет?
Якщо таємні домовленностті з Росією про не наступ і були, то вони наврядчи включали Київ та південь.
Якби все пішло б за ймовірними домовленостями, вихід Россії на межі Луганської і Донецької області ще можливо було якось пояснити, і не втратити своєї позиції на політичні арені у країні.
Але після того як Росія напала на всю Україну, президенту нічого не залишається як відвойовувати втрачені території.
Інакше, як виявилося, дуже складно пояснити громадам, чому спланована оборона півдня й півночі була саме такою.
Перемога, чи відновлення статуса кво на 23.02.22, дало б змогу владі подавити голоси опозиції які підозрюють владу у зраді.
А зараз, коли вже окуповані 20 процентів території України, і вбито десятки тисяч громадян, підтримка войовничого настрою у громадян доволі сильна.
Отже у Зеленського і команди залишається тільки один варіант - вести війну доки не буде умовної чи беззаперечної перемоги.
Чи поки народ України не скаже втомиться від відсутності необхідної зброї і не скаже досить.
До речі захід і розраховує на те, що народ України припинить боротися, і можна буде проголосити мирні перемовини з фіксацією статус кво на сьогодні. Але Америці треба перемога України, але це друга тема.
Цікаво тоді чому досі нам не передали нормальну зброю, як то HIMMARS. Нам давно могли б допомоти Перемогти, але передають з важкого озброєння тільки старий шлак і того мало.
З такою владою і такою гнилою підтримкою західних країн нічого не світить.
Ваше останнє укріплення буде в Криму в Сімферополі на вул Рози(Люксембург)....
і то буде останнє.....
Слава Україні!!!
Крим --- це Україна!!!