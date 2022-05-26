Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины, - представитель ГУР Скибицкий

Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из Российской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощную разворачивает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – рассказал Вадим Скибицкий.

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Сообщается, что в эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.