РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11221 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
19 234 161

Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины, - представитель ГУР Скибицкий

розвідка

Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

 "В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из Российской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощную разворачивает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – рассказал Вадим Скибицкий.

Читайте: Россия использовала 60 процентов запасов высокоточного оружия, - представитель ГУР Скибицкий

Сообщается, что в эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

 "Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.

армия РФ (19143) разведка (4171) Запорожская область (3066) Скибицкий Вадим (290) Херсонская область (4740)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+62
Вот идиоты. А могли бы вместо линий обороны дороги асфальтом закатать. Спросили бы Боневтика. Он бы им объяснил, что для обороны асфальт подходит лучше всего.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:03
+54
Оборону 5 років будували, а 3 роки руйнували.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:06
+50
В 2019 там были линии обороны. И обширные минные поля были. Только вот зеленые за 3 года их разрушили. Воровать бабло на большом воровстве оказалось важнее обороны страны и армии.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
кацапская скотина что млять несешь?
показать весь комментарий
26.05.2022 13:52 Ответить
А що так можна було? Побудувати лінію оброни по областях, ще й не одну?
показать весь комментарий
26.05.2022 09:28 Ответить
Він здає Україну.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:28 Ответить
рашисти заміновують українську землю, розміновану і продану їм "зеленими " зрадниками
показать весь комментарий
26.05.2022 09:29 Ответить
да хоть 5 эшалонов как только прийдет тяжелое оружие через месяц 2 все это легко посыпиться Жданов уторм сказал,хватит истерить, да верно, они могут захватить еще и северодонецк и еще некоторые города но потом при нашем наступлении все освободиться и уже сто раз сказали и гидрант в том числе минска3 не будет это для тех кто истерит что подпишут и юг сдадут на данный момент у нас выхода нет как обороняться на столько сколько сможем и при получении оружия идти в контратаку для освобождения
показать весь комментарий
26.05.2022 09:31 Ответить
Да не придёт оно бл*ть! Это сказки все. Дадут ещё может сотню гаубиц. Европа не хочет обострения отношений с рашкой. Сказки про тяжёлые танки будешь детям рассказывать
показать весь комментарий
26.05.2022 10:58 Ответить
иди ты нахрен со своим каломойшей и зеленским кацап епанный
показать весь комментарий
26.05.2022 13:54 Ответить
Ты сначала в паспорт мой загляни говна ты кусок
показать весь комментарий
26.05.2022 16:39 Ответить


Юрий, Арабатская Стрелка и Геническ это один комплект двух последовательных мостов... И один из них был подорван и там раша техника не прошла... На Чонгаре 2 моста авто и один ж/д, плюс дамба с электролиниями... Еще одна дамба в восточной части Сиваша возле Дружелюбовки... И Перекоп.... И плюс к этому все забывают о системе каналов... Северокрымского и Каховского... Там еще куча мостов... Только одним подрывом их, можно было парализовать всю южную рашкинскую группировку...

показать весь комментарий
26.05.2022 09:32 Ответить
та зрозуміло - все йде до заморозки війни, ХНР і Мінськ-3. Зараз їх там хрєн вибєш та по суті ніхто цього і не хоче вже. Бойові дії на Півдні відсутні- позиційні перестрілки як в ОРДЛО останні роки.... Так з пуйлом до війни і домовлялись напевно. По суті Пуйло досяг того мінімуму про що говорили. Південь і коридор до Криму є. Судячи по останнім новинам вони на кордонах Луганської області...Донецька область то мабудь також справа кількох тижнів. Кажете все нормально??? Шашлички???
показать весь комментарий
26.05.2022 09:35 Ответить
Сомневаюсь, что на Донецкую область им сил хватит, раз уже в ход старые танки пошли. Но... Зная ЗЕ, все равно становится страшно
показать весь комментарий
26.05.2022 09:40 Ответить
Судячи з того, якими темпами і в яких кількостях надається зброя, то на заході теж не дуже хочуть якогось перелому.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:50 Ответить
Та підірвіть ви вже той Антонівський міст біля Херсону і зразу ж закінчаться розмови про ХНР і утворитться здоровенний котлище на правому березі Дніпра. Орки самі побіжать до Нової Каховки, де залишиться єдиний міст, що буде з"єднувати правий і лівий береги Дніпра.
Не розумію дебільної упертості із Антонівським мостом, бо якщо би його підірвали на початку війни, не було би ні Миколаєва, ні Вознесенська ні Баштанки. Каховський міст-Гес не має такої пропускної спроможності як Антонівський міст і цю діру можна було артилерією абсолютно запечатати.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:40 Ответить
Чем взрывать тот мост и чем идти в наступление запад дал заднюю
показать весь комментарий
26.05.2022 09:45 Ответить
Боюсь у нас немає катапульт такого розміру щоб кинути шмати асфальту які здатні розвалити той міст.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:20 Ответить
А що так можна було? Але ж шашлички на травневі важливіше.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:41 Ответить
Москалі в умовах повномасштабної війни вже третю лінію оборони розбудовують а зелені пітараси знаючі з літа що кацапи готуються нападати не побудували жодної
показать весь комментарий
26.05.2022 09:45 Ответить
Измена родине ?
показать весь комментарий
26.05.2022 10:00 Ответить
В кацапів зуби як в акули, зігнуті назад, що в пащу потрапляє, назад тільки силою з м.ясом та кров.ю.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:47 Ответить
подавитесь вы кацапы украинским дикобразом
показать весь комментарий
26.05.2022 13:57 Ответить
йшов четвертий місяць другої фази війни москалів проти України. Мости на півдні України ДО ЦИХ ПІР НЕ ПІДІРВАНО!!!!
показать весь комментарий
26.05.2022 09:50 Ответить
Разведка жжет!
Что значит "подтягивают резервы и строят линии обороны"? С каких это пор очевидность стала "разведка сообщает ..."? С таким же успехом могли сообщить, что после весны наступает лето.
показать весь комментарий
26.05.2022 09:50 Ответить
Мені цікаво одне... А чи будують першу лінію оборони на звільнених територіях? Чи там лісники з мисливцями знову будуть відгрібати?
показать весь комментарий
26.05.2022 09:57 Ответить
Не зрозумів ! Чи ми будем спостерігати чи будем наносити удари !
показать весь комментарий
26.05.2022 09:58 Ответить
Гур відлили додатково 1,2 млрд грн. І вони їх пpoйобyють.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:06 Ответить
Litve liudi sobirajet dengi dlia pokubki Bayraktarov i potom podarit Ukraine.Vot za 8 casov sobrali bolse1mln evro,V minutu postupajet primerno 1600 evro.Eto poka tolko liudi dajut,potom i kompaniji dolzni potianutsia
показать весь комментарий
26.05.2022 10:09 Ответить
Литва, примите слова благодарности. Вы очень сильно нам помогаете, причем и до войны чувствовалась ваша поддержка.

Хочу просто сказать спасибо на горизонтальном уровне, потому что наше правительство, похоже, только просить и требовать умеют. Спасибо, друзья.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:46 Ответить
Uze 1.5mln sobrali,nadejus sobirut gde to 20mln evro i kupit Bayraktari, s turkami uze dogovorilis.Nuzno ot turkov MRLS polucit u nix oni na 165 kilometrov streliajet.Oni tak nedast no prodat mozet i prodali
показать весь комментарий
26.05.2022 11:52 Ответить
U turkov takyje jest ATACMS BLK 1A oni do 165 kilometrov strelajet i ocen tocno
показать весь комментарий
26.05.2022 11:54 Ответить
спасибо Вам! нам очень тяжело, и ваша помощь и поддержка - это почти единственное что у нас есть....
показать весь комментарий
26.05.2022 20:50 Ответить
А мы сколько построили линий обороны?Или мы можем только наблюдать и констатировать факты.А потом заявят-там всё разрушено,защищать нету смысла поэтому отступили.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:12 Ответить
Не буде крисчанського мосту - не буде багаторівневих ліній оборони. Або, хоча б чонгарського. Його ж можна постійно руйнувати, як рашня руйнує міст біля Одеси?
показать весь комментарий
26.05.2022 10:14 Ответить
Опять какая то информационная хрень. То рашисты готовятся к наступлению, то к обороне.
Такое впечатление, что в наших штабах сами ничего не знают.
Но настораживает следующее, если кто следит не только за высказываниями Арестовича: представители оккупантов в администрации Запорожской и Херсонской областей заявили о желании присоединить территории к Раше.
Долго ждать будем? пока всех патриотов на этих территориях уничтожат? Где обещанное Кимом освобождение Херсона? Где артиллерия и танки с Европы? Почему прокуратура не расследует пропажу гуманитарки и обмундирования, броников? Трудно найти? Так зайдите в любой магазин во Львове - польская гуманитарки на прилавках.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:18 Ответить
а хто такий кім?начштаба,шоб такі заяви робить.хай риє окопи і будує 3-ю лінію вкруг Миколаєва
показать весь комментарий
26.05.2022 10:51 Ответить
Ніхто південь України не здасть. А для більш широкого наступу птрібно накопичити багато зброї якої в Україні бракує. А що дали б ті укріплення для України якщо замало зброї. Все залежить в термінах поставок зброї. Треба розуміти що не сьогодні і не завтра завершиться війна. І те що тут пишуть що хтось в чомусь винен - важко таке читати. Ніхто нікому не винен а треба розуміти що війна могла статися будь-якої миті . Ви почитайте які танки пригнали рашисти до запорізької області так їх багато алеж вони не такі ефективні як *******. Високоточна техніка справді закінчується. Не треба мати гарячу голову як кацапи які лізуть на пролом заради якоїсь сумнівної перемоги. Для перемоги потрібен час адже життя кожного воїна треба берегти. Це війна на виснаження сил. Виснажуть основні сили противника Україна наразі має 700 тисяч але треба їх берегти. Невже ви думаєте що ті Укріплення зброя НАТО не зруйнує. Все що людина будує може і зруйнувати. А з високоточною зброєю не буде проблем пробити ті оборонні укріплення. Оборонні укріплення не будують на швидку руку для цього довгий час. Тож не треба чекати над швидких дій. Вітчизняна війна тривала 4 роки . Просто в людей не витримує психіка. Нехай хоть і сотню будують -все можна зруйнувати.Була високоточна зброя і щоб її багато було.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:26 Ответить
Дякую за розумні слова. Вперше тут помічаю, що хтось згадував про 1941-45, а звільнення України тривало десь рік або більше.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:29 Ответить
Це все правильно - але якби не було зради на Чонгарі, то і не треба було б так багато Вам тут букв витрачати, аби виправдати бездарність або зраду нашого теперішнього керівництва.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:32 Ответить
Конечно никто юг Украины не сдаст. Его уже сдали

И мы херсонцы прекрасно это видим.
показать весь комментарий
26.05.2022 13:19 Ответить
а вы "херсонцы" за кого голосовали? ась? ну так вас же предупреждали или Порошенко или зеленский путин
показать весь комментарий
26.05.2022 14:00 Ответить
Байрактарам роботи додасться
показать весь комментарий
26.05.2022 10:27 Ответить
Одни зрадники тут,капец.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:28 Ответить
а шо ты хотел, чтобы тут пели дифирамбы за хорошие дороги? Кое-кто старательно и последовательно избегает ответственности и валит все грехи на папередников, на ковид, на рашку, или просто на "********" (с) Абдристович.

Кто отвечать будет?
показать весь комментарий
26.05.2022 10:52 Ответить
Тобто - ми не могли будувати там лінії оборони - бо там голий степ (!) , а кацапи за місяць вже ТРЕТЮ лінію оборони будують. І ще хтось мені скаже що це не зрада ?!
показать весь комментарий
26.05.2022 10:29 Ответить
Нажаль, Зе команда і Україна з ними опинилася дуже в скрутні ситуації.

Якщо таємні домовленностті з Росією про не наступ і були, то вони наврядчи включали Київ та південь.

Якби все пішло б за ймовірними домовленостями, вихід Россії на межі Луганської і Донецької області ще можливо було якось пояснити, і не втратити своєї позиції на політичні арені у країні.

Але після того як Росія напала на всю Україну, президенту нічого не залишається як відвойовувати втрачені території.
Інакше, як виявилося, дуже складно пояснити громадам, чому спланована оборона півдня й півночі була саме такою.

Перемога, чи відновлення статуса кво на 23.02.22, дало б змогу владі подавити голоси опозиції які підозрюють владу у зраді.
А зараз, коли вже окуповані 20 процентів території України, і вбито десятки тисяч громадян, підтримка войовничого настрою у громадян доволі сильна.

Отже у Зеленського і команди залишається тільки один варіант - вести війну доки не буде умовної чи беззаперечної перемоги.
Чи поки народ України не скаже втомиться від відсутності необхідної зброї і не скаже досить.

До речі захід і розраховує на те, що народ України припинить боротися, і можна буде проголосити мирні перемовини з фіксацією статус кво на сьогодні. Але Америці треба перемога України, але це друга тема.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:37 Ответить
Зеленський сподівається, що українці самі все розрулять, а він через 1+1 все припише собі та залишиться у владі. До речі, може спрацювати. Наш мудрий нарід досі дивиться ТБ.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:49 Ответить
Але Америці треба перемога України, але це друга тема

Цікаво тоді чому досі нам не передали нормальну зброю, як то HIMMARS. Нам давно могли б допомоти Перемогти, але передають з важкого озброєння тільки старий шлак і того мало.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:55 Ответить
Я думаю що про Херсон ,як і раніше про Крим , можна забути вже. А про Маріуполь взагалі нічого не кажу.
З такою владою і такою гнилою підтримкою західних країн нічого не світить.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:56 Ответить
иди ты на хрен кацап епанный
показать весь комментарий
26.05.2022 14:01 Ответить
Да ты шо! Я очнь удивлен! Спасибо за ценную информацию. Сообщите, пожалуста, когда орки начнут строить четвертую линию обороны.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:57 Ответить
Жарим шашлыки и не беспокоимся... Кто ответит за сдачу Юга. Сколько ляжет бойцов... Пипец
показать весь комментарий
26.05.2022 11:02 Ответить
Пішли вони нах і з третьою і з четвертою лінією, все це муйня хорошу артилерію і все це коту під хвіст з мінімальними втратами! А представникам гур потрібно менше *********,а більше роботою займатись одні ***** письменники!!!
показать весь комментарий
26.05.2022 12:02 Ответить
Будуйте, будуйте"строители")))
Ваше останнє укріплення буде в Криму в Сімферополі на вул Рози(Люксембург)....
і то буде останнє.....
Слава Україні!!!
Крим --- це Україна!!!
показать весь комментарий
26.05.2022 12:27 Ответить
Це ви про психлікарню?
показать весь комментарий
26.05.2022 12:36 Ответить
Шановні, пора вимагати імпічменту зеленського! Воно не справляється з обов'язками( це якщо дипломатично називати весь цей піздець )! Бо інакше ми і далі будемо сидіти і констатувати лінії оборони і перемоги рашистів!!!
показать весь комментарий
26.05.2022 12:42 Ответить
О его антиконституционных законах вообще молчу) Уверен что они к этому ******* и привели
показать весь комментарий
26.05.2022 13:21 Ответить
Нажаль, в даному випадку росiйське керiвництво виявилося розумнiшим та бiльш далекоглядним за украiнське
показать весь комментарий
26.05.2022 13:12 Ответить
У мене питання до скотів у владі. А де наші лінії оборони були на небезпечних напрямках? Як же я ненавиджу владну шоблу яка здала сотні тисяч громадян України, які платили податки, щоб їх захистила державна структура...
показать весь комментарий
26.05.2022 13:52 Ответить
Французы тоже строили линию Мажино 15 лет, а немцы в 1940г. взяли и обошли эту линию и окружили большую часть французской армии вместе с их укреплениями. У немцев тогда были в основном легкие танки, зато они применяли их так эффективно, как никто не применял. То есть вопрос не только в новых вооружениях, но и в умелом использовании этих вооружений, неожиданном для противника.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 