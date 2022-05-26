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Новости Агрессия России против Украины Война
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США не будут отменять санкции против России в обмен на доступ к украинским портам, - Прайс

зерно,порт

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США исключают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.

Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, когда мы слышали разные обещания и предложения из России", - сказал Прайс.

Он назвал ужасным, что Россия стремится использовать продукты питания и энергию как оружие.

"Скорейшее решение проблемы роста цен на сырье, рост цен на продовольствие во всем мире – это прекращение россиянами этой жестокой войны, прекращение Россией блокады портов Украины, прекращение нападений на зерновые элеваторы, прекращение нападений на суда с зерном", - добавил Прайс.

Он отверг утверждение России о том, что эти санкции против нее вызвали продовольственный кризис, заявив, что Россия занимается дезинформацией.

Также читайте: В Британии отвергли идею ослабления санкций в обмен на коридор для экспорта урожая из Украины

порт (732) россия (95441) санкции (11276) США (26528) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+13
Амерам-черговий респект...
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26.05.2022 09:29
+5
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26.05.2022 09:32
+5
припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", - додав Прайс. Джерело:

Так каZZапсіни тільки з елеваторами, цивільними і цивільними суднами вміють воювати. Це підла, огидна нація!
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26.05.2022 09:48
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Амерам-черговий респект...
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26.05.2022 09:29 Ответить
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26.05.2022 09:32 Ответить
Навіщо ця інформативна атака про голодних світу і зерно України. Нагодують,а ось готувати людей до можливого розмінування портів, не потрібно. Не робіть вброси під егідою оп,бо часто інформація надумана.
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26.05.2022 09:41 Ответить
А що була така думка?
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26.05.2022 09:43 Ответить
Московїя сама виставила свою згоду та цю умову.
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26.05.2022 10:13 Ответить
Закройте уже трындеж про порты ‼️‼️‼️
Так как россия использовала более полутысячи старых советских морских мин на минрепах (якорные мины), которые во время штормов срываются и неконтролируемо дрейфуют. Минирование Черного моря сделало невозможным судоходство в регионе.
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26.05.2022 09:46 Ответить
https://flot2017.com/luchshaya-oborona-napadenie-rossiya-raskruchivaet-fejk-s-obvineniem-ukrainy-v-prodovolstvennom-krizise-dokumenty/
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26.05.2022 09:49 Ответить
Полезные санкции сделали рабZeю богатой с импортозамещением...
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26.05.2022 09:46 Ответить
припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", - додав Прайс. Джерело:

Так каZZапсіни тільки з елеваторами, цивільними і цивільними суднами вміють воювати. Це підла, огидна нація!
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26.05.2022 09:48 Ответить
І нехай повернуть зерно де взяли.
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26.05.2022 09:52 Ответить
Имея колосальное превосходство в море и в воздухе и так сцикливо себя вести, нет слов от такой срусости, вот кто раззодоривает Кремль западная трусость
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26.05.2022 09:50 Ответить
Американцы, не тупите)) Мавзолейная параша это планетарная чума, она рано или поздно придёт к вам, как гнойник, который ждёт своего часа. Да, ампутация кацапов это ***** и дорого, но это жизненная необходимость.
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26.05.2022 09:52 Ответить
РабZeя усіх нагодує Боярішніком Валєжніком та мавзолєєм чЛєніна...за одну п'ятирічку Сраліна...зачекайте трішечки... будь ласочка...
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26.05.2022 10:03 Ответить
для чего проводить учения в черном море си бриз и другие учения с нато смысл тогда? мнимые противники как уничтожить как разблокировать как нанести удар все это на учениях отрабатываеться и когда нужно использовать все это на практике когда есть угроза для мира реальная запад ссыться для чего вообще учения нато и наших проводились в черном море? просто так от нечего делать?
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26.05.2022 10:06 Ответить
Злой сарказм..
Зе любыми путями хоче другу каденцию...для этого пойдт на любую авантюру включая фейковый пиар...а уничтожив Костяк патриотов Украины на фронте...это простая задача...Увы...так что 73% получить на выборах не проблема...
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26.05.2022 10:14 Ответить
В январе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на столицу.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
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26.05.2022 10:15 Ответить
Встретившись с Зеленским лично, передал ему «самые детальные планы нападения России, в том числе, данные о наступлении на столицу». В частности - касательно намерений российского военного руководства «атаковать с территории Белоруссии через Чернобыльскую зону отчуждения». А также - «захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на украинскую столицу».
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26.05.2022 10:17 Ответить
 
 