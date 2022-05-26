США не будут отменять санкции против России в обмен на доступ к украинским портам, - Прайс
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США исключают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.
Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, когда мы слышали разные обещания и предложения из России", - сказал Прайс.
Он назвал ужасным, что Россия стремится использовать продукты питания и энергию как оружие.
"Скорейшее решение проблемы роста цен на сырье, рост цен на продовольствие во всем мире – это прекращение россиянами этой жестокой войны, прекращение Россией блокады портов Украины, прекращение нападений на зерновые элеваторы, прекращение нападений на суда с зерном", - добавил Прайс.
Он отверг утверждение России о том, что эти санкции против нее вызвали продовольственный кризис, заявив, что Россия занимается дезинформацией.
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Так как россия использовала более полутысячи старых советских морских мин на минрепах (якорные мины), которые во время штормов срываются и неконтролируемо дрейфуют. Минирование Черного моря сделало невозможным судоходство в регионе.
Так каZZапсіни тільки з елеваторами, цивільними і цивільними суднами вміють воювати. Це підла, огидна нація!
Зе любыми путями хоче другу каденцию...для этого пойдт на любую авантюру включая фейковый пиар...а уничтожив Костяк патриотов Украины на фронте...это простая задача...Увы...так что 73% получить на выборах не проблема...
Об этом сообщает Wall Street Journal.