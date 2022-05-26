В руках Украины есть мощный рычаг влияния на Венгрию - нефтепровод "Дружба", - Зеркаль
Венгрия воспользовалась войной России против Украины, фактически прибегая к шантажу Европейского Союза.
Об этом чрезвычайный и полномочный посол, советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается Венгрии, то Венгрия воспользовалась ситуацией, и фактически мы и Европейский Союз предоставили ей такую возможность", – сказала она.
"Их аппетит по фондам Европейского Союза растет каждый день. И они решили, что у них наступило такое звездное время, когда они могут требовать все, что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство", - возмутилась Зеркаль.
Она выразила сожаление, что Венгрии разрешили это сделать.
"Фактически Европейской комиссии пришлось вносить изменения в свою политику и разрешить осуществлять инвестиции, использовать европейские средства даже на строительство нового нефтепровода, не говоря уже о переоборудовании нефтеперерабатывающих заводов", - сказала она.
"Но это еще не все. Конечно, они получают все средства, которые были заморожены по другим программам. И это действительно грустно, потому что в руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", - сказала советница министра.
Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".
"И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось (нефтепроводом. – Ред.). Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", - подчеркнула Зеркаль.
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І не тільки на території України,а й Белорусі!
Кто говорит "закрыть"?
А случитчя может всякое - например оползень склона и повреждение трубы.
Президент из нее получился бы отличный
https://mobile.twitter.com/C0TUS/status/1529147216295780352 24 мая
Пару тижнів тому Угорщина провела цікаву спецоперацію.
Роми українського Закарпаття з угорськими паспортами були масово закинуті у Чехію, що практично привело до колапсу структур, які опікуються біженцями з України.
Роми окупували вокзали Праги, Острави, Брно.
Нічого не нагадує?
Урсула заявила, что если Европа перестанет покупать у Рашки нефть, то те дороже станут продавать в Азию, и больше денег у Путина будет на войну с нами.
Поэтому нужно пересмотреть санкции в отношении запрета на покупку нефти.
Они там вообще охренели? Израиль запретил немцам поставлять снаряды, изготовленные по их технологии. Евросоюз продолжает покупать нефть и газ.
Почему не перекрываем нефтепровод?
По тій же причині що не побудували нафтогазовий термінал, знищили в угоду РФ всі нафтопереробні заводи, дивом що в кременчуці...
По тій же причині що в країні де можливий морский конфлікт ніхто не розробляв протикорабельні ракети а ППО продавали аборигенам.... Ющ торговець, розвалив все ППО в Україні... Так сук... патріот Ющ наніс найбільший урон нашому ППО...
Родили якось Нептун, так Нептун це не якесь ноухау України це радянська ракета і її аж 5 років "розробляли" тому що нах... нікому не треба було, дали якесь обмежене фінансування з допомоги в 35 ярдів баксів яку ми отримали з 2014 по 2019 році... А з 2019 взагалі зарізали нах...
А виробництво клістронів для нашої авіації навіть ніхто і не збирався робити.... Чи ви думаєте що в першу ніч війни літаки просто так не могли крилаті ракети збити.... тому що в клістронів є термін експлуатації.... натомість клепали нікому не потрібні катери??? і що ці катери помогли???
Патронний завод, завод ***********... нах... просто давай все розкрадем... А скільки воєнних складів взірвали.... Зараз набіжуть боти що то з безпілотника з безпілотника 9 підривів , 9 підривів фашисти навіть зараз не можуть родити з безпілотників, а взірвала ДРГ тому що всім було пох... на ті склади... і там не було нормальної охорони...
на заході дивляться на Україну як на чорну диру із ненажерливими українськими олігархами... де всі гроші пропадають, а для того щоб щось було ніхто не хоче щось робити а тупо іде і просить знову грошей...
Оружия не дают, но хлеб им подавай!
Путлер будет аплодировать стоя
В Европейский союз будет вбит клин
В НАТО будет вбит клин
Венгрия приняла более 600 000 наших беженцев. Венгрия имеет право их выгнать, если мы Венгрии нефтепровод перекроем?
Венгрия с 24.02 направила в Украину гуманитарной помощи на сумму более 5 млн. евро.
Война идет не в Венгрии, а в Украине. И помощь нужна не им, а нам. Венгрия - часть ЕС. Вот пусть ЕС с Венгрией и разбирается. Нам свое делать надо.
Пилять, а Украина шо, не присоединалась к нефтяному эмбарго? Зеленскому Орбан запрещает?