В руках Украины есть мощный рычаг влияния на Венгрию - нефтепровод "Дружба", - Зеркаль

Венгрия воспользовалась войной России против Украины, фактически прибегая к шантажу Европейского Союза.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол, советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается Венгрии, то Венгрия воспользовалась ситуацией, и фактически мы и Европейский Союз предоставили ей такую возможность", – сказала она.

"Их аппетит по фондам Европейского Союза растет каждый день. И они решили, что у них наступило такое звездное время, когда они могут требовать все, что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство", - возмутилась Зеркаль.

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Она выразила сожаление, что Венгрии разрешили это сделать.

"Фактически Европейской комиссии пришлось вносить изменения в свою политику и разрешить осуществлять инвестиции, использовать европейские средства даже на строительство нового нефтепровода, не говоря уже о переоборудовании нефтеперерабатывающих заводов", - сказала она.

"Но это еще не все. Конечно, они получают все средства, которые были заморожены по другим программам. И это действительно грустно, потому что в руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", - сказала советница министра.

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Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".

"И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось (нефтепроводом. – Ред.). Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", - подчеркнула Зеркаль.