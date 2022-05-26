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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские десантники и другие элитные подразделения понесли значительные потери в войне с Украиной, - разведка Британии

армія,росії

Воздушно-десантные силы России (ВДВ) с самого начала российского вторжения в Украину активно участвовали в нескольких операциях, закончившихся тактическими провалами. Элитные российские войска понесли значительные потери.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Эти неудачи включают в себя попытку наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте, остановку движения на Изюмском направлении в апреле, а также неудачи при переправе через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.

По данным разведки, российская доктрина предусматривает привлечение ВДВ в наиболее сложных операциях. 45 000 военнослужащих ВДВ – это в основном контрактники. Его члены имеют элитный статус и получают дополнительную плату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 450 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1305 танков и 3213 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

"ВДВ привлекают в миссиях, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники, поэтому это привело к тяжелым потерям РФ. Эти показатели, вероятно, отражают стратегически неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе. Неполная занятость ВДВ в Украине показывает, как значительны инвестиции Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предвидеть сопротивление украинцев привела к значительным потерям во многих элитных подразделениях России", - пояснили в Минобороны Британии.

армия РФ (19143) Великобритания (4945) Минобороны (9306) внешняя разведка (375) потери (4379)


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Топ комментарии
+5
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26.05.2022 10:20
+3
Читила в коментах на ньюсру?
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26.05.2022 10:11
+2
Забыли про Васильков упомянуть. Там их как в тире расстреляли
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26.05.2022 10:12
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А елітні з України охороняють Київ. Там їх знання і досвід як ніколи потрібні. Читала в коментах, що багато їх відкупилось від Донбасу. Це видно і по розвідці і по СБУ. Є групи спеців,але мало. Мости, газопооводи, зрадники ,наявність цього підверджує ті коменти
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26.05.2022 10:08 Ответить
Читила в коментах на ньюсру?
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26.05.2022 10:11 Ответить
Не знаю як зараз, а до 2014 року у нас потеційних резервістів силових структур, спецназівців, армійських спеціалістів були сотні тисяч, віком до 45 років. Але мало хто з них хотів захищати Україну і розумів за що треба воювати.
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26.05.2022 10:21 Ответить
Ні,на блогах Залужного і Бутусова. Якщо я бот,то докажіть зворотнє
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26.05.2022 10:46 Ответить
багато охороняють і де саме?
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26.05.2022 10:16 Ответить
Судячи з коментів цієї вівці, це - кацапська консерва. Що не комент, то "усьо пропало"...
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26.05.2022 10:30 Ответить
Те що я читаю і спілкуюсь більше вас,а також маю голову для аналізу,а не образ,говорить,що ваш диван десь у Донецьку. Не все пропало,а пропаде,якщо і надалі Україну будуть здавати,а не захищати. Вам брехня до душі,мені ні. Україна понад усе
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26.05.2022 10:50 Ответить
Тобто ти вже стверджуєш, що я пишу тобі, тупа вівця, з Донецька? Ні, тупа вівця. Я пишу тобі з вільної та незалежної України. З деокупованої її частини. І я знаю, як б'юьтся наші хлопці, щоб ти, тупа вівця, жила у вільній країні. Хоча ти вже звалила за кордорн та сереш, падло, на нашу армію. То чи ти - не кацапська консерва?
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26.05.2022 11:06 Ответить
Заводь свій диван та їдь на передок. Подивишся: що і до чого. Читала вона. Вівця тупа...
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26.05.2022 10:28 Ответить
Елитное кацапское дерьмо
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26.05.2022 10:09 Ответить
Це "Елитное кацапское дерьмо", напічкане метамфетаміном, в поєднанні з військовою підготовкою, може наробити чимало лиха.
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26.05.2022 10:22 Ответить
Забыли про Васильков упомянуть. Там их как в тире расстреляли
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26.05.2022 10:12 Ответить
В чём инструментальность этой информации?
Как эта информация поможет победить Мордор?
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26.05.2022 10:16 Ответить
На рашке дуроков много ещё на соберают.
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26.05.2022 10:19 Ответить
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26.05.2022 10:20 Ответить
Ваня пораскинул мозгами и понял, что домой не поедет. )))
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26.05.2022 10:31 Ответить
Що мені з їхніх дохлих "дісантніків" - чому у нас вже 20 % території окуповано - ось що мені болить !
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26.05.2022 10:44 Ответить
Это же не бухать в фонтанах и не бутылки об голову разбивать…
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26.05.2022 11:17 Ответить
Мобілізовані військовослужбовці національно гвардії у Львівській області охороняють трубопроводи та об"єкти структури по яких кацапи поставляють газ та нафту в ЄС,-питання від кого і для чого і хто їм за це платить,спершу це охороняли місцева ТО,тепер своїх синків туди влаштували високопосадовці,а чого-ж і служив в ЗСУ під час війни і буде учасником військових дій і прильотів не має бо кацап по своїх грошах стріляти не буде,це не маразм це вигода ....
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26.05.2022 12:28 Ответить
 
 