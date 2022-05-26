Российские десантники и другие элитные подразделения понесли значительные потери в войне с Украиной, - разведка Британии

Воздушно-десантные силы России (ВДВ) с самого начала российского вторжения в Украину активно участвовали в нескольких операциях, закончившихся тактическими провалами. Элитные российские войска понесли значительные потери.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Эти неудачи включают в себя попытку наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте, остановку движения на Изюмском направлении в апреле, а также неудачи при переправе через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.

По данным разведки, российская доктрина предусматривает привлечение ВДВ в наиболее сложных операциях. 45 000 военнослужащих ВДВ – это в основном контрактники. Его члены имеют элитный статус и получают дополнительную плату.

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"ВДВ привлекают в миссиях, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники, поэтому это привело к тяжелым потерям РФ. Эти показатели, вероятно, отражают стратегически неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе. Неполная занятость ВДВ в Украине показывает, как значительны инвестиции Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предвидеть сопротивление украинцев привела к значительным потерям во многих элитных подразделениях России", - пояснили в Минобороны Британии.