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Россияне приговорили своего военного к 13 годам за решеткой за шпионаж в пользу Украины

руслан,артиков

Военнослужащий РФ признан виновным в государственной измене и в шпионаже в пользу Украины. Ему приговорили к 13 годам заключения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на росСМИ.

Старший лейтенант Руслан Артыков задержан еще в 2019-м. В СИЗО он находился почти три года за то, что выполнял задачи Главного управления разведки Минобороны Украины.

Обвинение утверждает, что Артыков собирал для Главного управления разведки украинского Минобороны сведения военного характера по вооруженным силам России, "утечка которых за границу может нанести ущерб обороноспособности государства".

Читайте: В Латвии обвиняемого в шпионаже в пользу РФ осудили на 5 лет

Военный суд лишил Артыкова звание старшего лейтенанта и приговорил к 13 годам в исправительной колонии строгого режима.

Суд был закрыт. После него сообщили, что подсудимый признался в содеянном и признал свою вину.

Руслану Артыкову 31 год. Он был контрактником и служил в 175 бригаде управления Южного военного округа. Местом его дислокации был город Аксай Ростовской области.

Смотрите: Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем. ФОТО

россия (95441) шпионаж (1383)


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Топ комментарии
+12
Ну після 2019 у нас і Лукашенко став другом президента і вагнерівці невинними.
Тьфу *****. Проїбали все за 2 роки. Ну якщо головний зеленої розвідки живе рід одним дахом х накркоторговцем з росії і є лобістом Харківських угод 2010.
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26.05.2022 10:49
+11
а те ,що головним розвідником України при зелені став лобіст Харківських угод 2010 вам нічого не говорить?
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26.05.2022 10:50
+7
Наши наверное в прессе похвалили за информацию.
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26.05.2022 10:38
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Хто здав?
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26.05.2022 10:37 Ответить
Скорее фсб или контрразведка вычислила
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26.05.2022 10:46 Ответить
а те ,що головним розвідником України при зелені став лобіст Харківських угод 2010 вам нічого не говорить?
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26.05.2022 10:50 Ответить
Так же как и Вагнеравцями и с крымским перешейком основные герои за кадром. Короче точно попередники это всё Порошенко
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26.05.2022 10:56 Ответить
Наши наверное в прессе похвалили за информацию.
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26.05.2022 10:38 Ответить
Ця інформація уже є як роздуми про відхід на другі позиції для подальших стратегічних рішень. Дочекаємось офіціала. Бережіть себе і Україну
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26.05.2022 10:54 Ответить
Ну після 2019 у нас і Лукашенко став другом президента і вагнерівці невинними.
Тьфу *****. Проїбали все за 2 роки. Ну якщо головний зеленої розвідки живе рід одним дахом х накркоторговцем з росії і є лобістом Харківських угод 2010.
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26.05.2022 10:49 Ответить
если действительно работал на нас, тогда его можно обменять,
у нас до сих пор действует много кацапской гундяйской агентуры.
для этого козлин нужно сначала запретить/посадить.
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26.05.2022 10:51 Ответить
як щодо зґвалтування немовлят, скільки років тюрми за це дає Росія. 0 ?
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26.05.2022 11:02 Ответить
Просто всі забули. Він не один був викритий. Після приходу зелених посипалась вся наша агентура у рашці й лугандоні.
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26.05.2022 11:29 Ответить
Зелене ДБР, коли прочитали номери клістронів.
Як варіант.
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26.05.2022 12:28 Ответить
Агентура кдб - фсб в Україні досі сильна, знищувати і знищувати.
Жаль росіянина який на нас працював, у таких як він є майбутнє
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26.05.2022 14:30 Ответить
 
 