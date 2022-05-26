Россияне приговорили своего военного к 13 годам за решеткой за шпионаж в пользу Украины

Военнослужащий РФ признан виновным в государственной измене и в шпионаже в пользу Украины. Ему приговорили к 13 годам заключения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на росСМИ.

Старший лейтенант Руслан Артыков задержан еще в 2019-м. В СИЗО он находился почти три года за то, что выполнял задачи Главного управления разведки Минобороны Украины.

Обвинение утверждает, что Артыков собирал для Главного управления разведки украинского Минобороны сведения военного характера по вооруженным силам России, "утечка которых за границу может нанести ущерб обороноспособности государства".

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Военный суд лишил Артыкова звание старшего лейтенанта и приговорил к 13 годам в исправительной колонии строгого режима.

Суд был закрыт. После него сообщили, что подсудимый признался в содеянном и признал свою вину.

Руслану Артыкову 31 год. Он был контрактником и служил в 175 бригаде управления Южного военного округа. Местом его дислокации был город Аксай Ростовской области.

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