ЕС, США и Великобритания создали консультативную группу по расследованию преступлений РФ в Украине

Европейский Союз, США и Великобритания создали Консультативную группу по преступлениям, связанным со зверствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), для координации усилий по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях во время масштабной войны России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, соответствующее заявление распространил Государственный департамент США.

"ACA усилит нынешние усилия ЕС, США и Великобритании по привлечению к ответственности за зверства в контексте агрессивной войны России против Украины. Группа будет продвигать обязательства, взятые на себя ЕС, США и Британией, чтобы продемонстрировать международную поддержку и солидарность в этот решающий исторический момент для Украины", – говорится в сообщении.

Главной миссией ACA будет поддержка подразделений Офиса Генерального прокурора Украины по расследованию военных преступлений.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, комментируя создание группы, заявил, что очень важно обеспечить, чтобы все виновные в ужасающих зверствах, совершенных во время неспровоцированной военной агрессии России в Украине, предстали перед судом. "За военные преступления не может быть безнаказанности", – подчеркнул Боррель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что эта инициатива будет "прямо поддерживать усилия Офиса Генпрокурора по документированию, хранению и анализу доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных российскими военнослужащими в Украине".

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