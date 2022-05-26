Исключать возможность повторной попытки РФ атаковать Киев и Чернигов нельзя, - Денисенко
Пока не наблюдается концентрация российских войск на границе Украины с Беларусью, но угроза атаки в будущем остается.
Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Действительно, белорусы сейчас ведут обучение и объявляют о том, что через некоторое время снова будут новые учения. Пока мы не видим концентрации российских войск на границе с Беларусью. И говорить о том, что там в ближайшее время существует вероятность того, что россияне начнут какие-то атаки со стороны Беларуси на Чернигов или Киев мы не можем, это не так. Но отбрасывать, к сожалению, в будущем это нельзя", - пояснил Денисенко.
По словам советника главы МВД, сейчас все концентрируется на Донбассе.
"Не хватает у них сил для того, чтобы воевать сразу на многих фронтах. Хотя они провели определенную мобилизацию, определенные части, к сожалению, новые вступили в боевые действия. Но провели мобилизацию прежде всего благодаря ДНР/ЛНР", - добавил он.
Денисенко также рассказал, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей рашисты постараются начать "мобилизацию". Путин ведь очень боится делать мобилизацию внутри РФ, потому что понимает, что это может вызвать огромную волну возмущений среди россиян.
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(18 лютого 2022) Підготовки до вторгнення немає, є масовані провокації - Данілов
Меня больше интересует вопрос: Как поможет борьбе с Мордором, появление на дорогах полицейских с "Трукамами"? В Днепре, например, в последние недели это явление массовое.
Полицейским больше заняться нечем? Кончились мародеры, преступники и любители русского мира?
Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.
Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".
"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
Почему так же бойко не раздает интервью?
Может вообще уже смылся или по-прежнему "консультирует" ЗЕ?
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает угрозу неминуемого https://www.dw.com/ru/pochemu-kreml-vedet-delo-k-novoj-vojne/a-60186152 вторжения России в его страну в данный момент маловероятной.
Правительство в Киеве пока не фиксирует критического наращивания российских войск на совместной границе, заявил он в интервью агентству AFP, обнародованном в субботу, 25 декабря.
https://www.dw.com/ru/glava-snbo-ukrainy-danilov-ne-schitaet-vtorzhenie-rossii-neminuemym/a-60254554
Он также сообщил, что Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство для авиакомпаний, поскольку для этого нет оснований.
"Что касается самолетов. Давайте сразу поставим точки над "i".
Мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований", - заверил Алексей Данилов.
https://www.belta.by/world/view/kiev-ne-vidit-priznakov-podgotovki-vtorzhenija-rossii-na-territoriju-ukrainy-484785-2022/
Об этом он https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/620482912515220 заявил во время брифинга 12 февраля в Херсонской области
Если есть какая-то у вас или у любых людей дополнительная информация о 100-процентном вторжении РФ в Украину, начиная с 16 числа [февраля], давайте, пожалуйста, нам эту информацию», - подчеркнул глава государства.
https://babel.ua/ru/news/76573-my-dolzhny-byt-gotovy-v-******-den-zelenskiy-prokommentiroval-informaciyu-o-vozmozhnom-vtorzhenii-rossii-16-fevralya
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому детальные планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.