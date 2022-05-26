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Новости Война
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Исключать возможность повторной попытки РФ атаковать Киев и Чернигов нельзя, - Денисенко

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти

Пока не наблюдается концентрация российских войск на границе Украины с Беларусью, но угроза атаки в будущем остается.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, белорусы сейчас ведут обучение и объявляют о том, что через некоторое время снова будут новые учения. Пока мы не видим концентрации российских войск на границе с Беларусью. И говорить о том, что там в ближайшее время существует вероятность того, что россияне начнут какие-то атаки со стороны Беларуси на Чернигов или Киев мы не можем, это не так. Но отбрасывать, к сожалению, в будущем это нельзя", - пояснил Денисенко.

По словам советника главы МВД, сейчас все концентрируется на Донбассе.

"Не хватает у них сил для того, чтобы воевать сразу на многих фронтах. Хотя они провели определенную мобилизацию, определенные части, к сожалению, новые вступили в боевые действия. Но провели мобилизацию прежде всего благодаря ДНР/ЛНР", - добавил он. 

Денисенко также рассказал, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей рашисты постараются начать "мобилизацию". Путин ведь очень боится делать мобилизацию внутри РФ, потому что понимает, что это может вызвать огромную волну возмущений среди россиян.

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Денисенко Вадим (96)


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Топ комментарии
+10
Я не хочу офіційної відповіді,але чи зробили висновки від першого вторгнення?Чи будуються на лінії оборони захисні бліндажі,з товщиною бетонної стелі більше 3 метрів?Чи заміновано шляхи можливого наступу?й т.д.
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26.05.2022 11:27
+9
Не просятся! Не надо рассказывать. Почитай новости: нас прессуют на Донбассе а обещанной помощи толком нет. От поставок некоторых вооружений вообще отказались, чтобы не провоцировать рашку на ответные военные меры. Кто после этого в здравом уме пойдёт умирать просто так?!
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26.05.2022 11:36
+6
Великі прогнозисти...
(18 лютого 2022) Підготовки до вторгнення немає, є масовані провокації - Данілов
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26.05.2022 11:37
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У них не повинно було бути й першої спроби.
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26.05.2022 11:21 Ответить
Ти таке розумне як моя жінка завтра.
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26.05.2022 11:26 Ответить
Після того як встане з мого ліжка і прийде тобі додому мозок цькувати
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26.05.2022 11:34 Ответить
Я не хочу офіційної відповіді,але чи зробили висновки від першого вторгнення?Чи будуються на лінії оборони захисні бліндажі,з товщиною бетонної стелі більше 3 метрів?Чи заміновано шляхи можливого наступу?й т.д.
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26.05.2022 11:27 Ответить
Так от питання №1 на куя розігнали ТрО в Києві? Питання №2, люди просяться і тижнями чекають виклику в воєнкомат на куя підгрібають свякий супермаркетний поанктон у війська, які тікають від призову? Краще хай економіку тримають на своїх плечах.
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26.05.2022 11:31 Ответить
Не просятся! Не надо рассказывать. Почитай новости: нас прессуют на Донбассе а обещанной помощи толком нет. От поставок некоторых вооружений вообще отказались, чтобы не провоцировать рашку на ответные военные меры. Кто после этого в здравом уме пойдёт умирать просто так?!
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26.05.2022 11:36 Ответить
зате вуйки ловлять на заході айтишників по турбазам вручають повістки місцеві кажуть що беруть і з дібетом і з іншими хворобами а в Киіві і інших регіонах люди самі ходять в війскомат їх відпраляють кажуть чекайте все укомплектовано і так вже місяць де ті 700 тисяч на папері?
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26.05.2022 11:37 Ответить
Странная ситуация с военкоматами. Знаю людей которые воевали в АТО и их не берут в армию, хотя они и просятся, но знаю и таких, которым за 40 лет, они никогда не воевали и не служили в армии - а военкомат с них три шкуры спускает чтобы призвать на фронт и здоровые люди в отчаянии в дурку ложаться лишь бы не попасть под мобилизцию..........
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26.05.2022 11:38 Ответить
Така історія, схоже багато де. Бутусов викладував відео підрозділу, що тримає оборону в Сєвєродонецьку. Сказали, що тримаються, але потрібні досвідчені офіцери для нових підрозділів, тому що там багато людей, які не служили. От чому дивуватися тому що люди тікають з позицій, які безперервно криють, якщо вони автомат в руках тримають декілька днів?
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26.05.2022 11:50 Ответить
Великі прогнозисти...
(18 лютого 2022) Підготовки до вторгнення немає, є масовані провокації - Данілов
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26.05.2022 11:37 Ответить
Как и каким образом это сообщение "советника МВД" приблизит или ускорит нашу победу?
Меня больше интересует вопрос: Как поможет борьбе с Мордором, появление на дорогах полицейских с "Трукамами"? В Днепре, например, в последние недели это явление массовое.
Полицейским больше заняться нечем? Кончились мародеры, преступники и любители русского мира?
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26.05.2022 11:39 Ответить
Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что некоторые американские СМИ распространяют "откровенные фейки" относительно угрозы нового вторжения российской армии в Украину.

Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.

Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".

"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
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26.05.2022 11:46 Ответить
Где сейчас этот гаденыш Агрохимия?
Почему так же бойко не раздает интервью?
Может вообще уже смылся или по-прежнему "консультирует" ЗЕ?
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26.05.2022 12:14 Ответить
За то дороги є. Зелений скот. Як миколаєвець "вдячний" за злитий південь.
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26.05.2022 11:56 Ответить
Аналогично. У меня мать теперь бомж, а дядя и вовсе там остался (пока что). Жизнь в приграничье - вот судьба Николаева. Мариуполь тоже когда-то был приграничьем. Где сейчас Мариуполь
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26.05.2022 13:14 Ответить
Глава СНБО Украины Данилов НЕ считает вторжение России неминуемым

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает угрозу неминуемого https://www.dw.com/ru/pochemu-kreml-vedet-delo-k-novoj-vojne/a-60186152 вторжения России в его страну в данный момент маловероятной.

Правительство в Киеве пока не фиксирует критического наращивания российских войск на совместной границе, заявил он в интервью агентству AFP, обнародованном в субботу, 25 декабря.

https://www.dw.com/ru/glava-snbo-ukrainy-danilov-ne-schitaet-vtorzhenie-rossii-neminuemym/a-60254554
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26.05.2022 11:59 Ответить
Не надо пи.теть,никто никого не ловит в супермаркетах и заправках,молодые хрячки призывного возраста почуствовали слабину,шашлык и футбол это их все а еще увеличилось лихачей по ночным улицам.Делаем вывод мобилизация саботируется,вот и прут кацапы особенно на Восоке Донбаса.
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26.05.2022 12:08 Ответить
А ты у нас кто? Шашлычник, лихач или футболист??
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26.05.2022 13:15 Ответить
Я говорю о полномасштабном наступлении. Мы его, еще раз подчеркну, на сегодняшний день не видим", - заявил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство для авиакомпаний, поскольку для этого нет оснований.

"Что касается самолетов. Давайте сразу поставим точки над "i".

Мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований", - заверил Алексей Данилов.

https://www.belta.by/world/view/kiev-ne-vidit-priznakov-podgotovki-vtorzhenija-rossii-na-territoriju-ukrainy-484785-2022/
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26.05.2022 12:09 Ответить
як що там і досі буде прохідний двір ,то ясна річ нападуть 100%, Атроха не зря казав Філатову, що кошти витрачені на укріпрубежі і мінування, це копійкІ в порівнянні з збитками ,який понесло місто Чернігів, це стосується і Харківа
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26.05.2022 12:20 Ответить
У президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.

Об этом он https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/620482912515220 заявил во время брифинга 12 февраля в Херсонской области

Если есть какая-то у вас или у любых людей дополнительная информация о 100-процентном вторжении РФ в Украину, начиная с 16 числа [февраля], давайте, пожалуйста, нам эту информацию», - подчеркнул глава государства.

https://babel.ua/ru/news/76573-my-dolzhny-byt-gotovy-v-******-den-zelenskiy-prokommentiroval-informaciyu-o-vozmozhnom-vtorzhenii-rossii-16-fevralya

Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому детальные планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.
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26.05.2022 12:27 Ответить
а керівник вважає що введення візового режима з рашею зупинить агресора краще ніж обороні споруди і мині поля
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26.05.2022 12:27 Ответить
*******, надо было визовый режим принимать гораздо раньше!!!
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26.05.2022 12:29 Ответить
За и Бали.
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26.05.2022 14:26 Ответить
 
 