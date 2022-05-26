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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 600 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1315 танков и 3235 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 мая потери личного состава противника составляют около 29 600 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1315 (+10) ед.

боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) ед.

артиллерийских систем – 617 (+11) ед.

РСЗО - 201 (+0) ед.

средства ПВО – 93 (+0) ед.,

самолетов – 206 (+0) ед.

вертолетов – 170 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),

крылатые ракеты – 114 (+2),

корабли /катера - 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 2225 (+8) ед.

специальная техника – 47 (+3).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 600 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1315 танков и 3235 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - отметили в Генштабе.

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6168) уничтожение (6803) техника (1732) потери (4364)


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Топ комментарии
+8
бонжорно рузге бонжорно
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26.05.2022 11:30
+8
вам посылка от вашего мальчика !
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26.05.2022 11:35
+5
Щось уже цілий тиждень 29 т. Напевно раніше трохи перебільшували з втратами.
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26.05.2022 11:33
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Больше больше 200х орков бы
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26.05.2022 11:24 Ответить
Що тут можна сказати.Якщо 30 тисяч вбитих,то поранених нехай ще 30,тоді залишилося ще 100,котрі чекають на західну артилерію.
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26.05.2022 11:25 Ответить
итальяно прибыли уже насыпают
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26.05.2022 11:33 Ответить
там побольше 100 000. Так как еще есть и чвк, дыровцы, лнеровцы.. причем Попасную взяли именно чвк (согласно сводок КУпера)
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26.05.2022 11:33 Ответить
Поранених приблизно втричі більше за 200-х. 30+90=120 тис.
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26.05.2022 11:52 Ответить
Та + мясо лыдыныры ещё сколько
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26.05.2022 11:25 Ответить
думаю - это статистика по всех, никто это дерьмо на сорта не разделяет..
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26.05.2022 12:41 Ответить
бонжорно рузге бонжорно
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26.05.2022 11:30 Ответить
Одна?
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26.05.2022 11:41 Ответить
их нам 70штук отгрузили прямо из Италии с бк и автотранспортом
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26.05.2022 12:32 Ответить
Дай Господи,щоб В ТЄМУ !
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26.05.2022 13:17 Ответить
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26.05.2022 11:32 Ответить
Щось уже цілий тиждень 29 т. Напевно раніше трохи перебільшували з втратами.
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26.05.2022 11:33 Ответить
При таком интенсивном наступлении, слишком мало дохлых орков и уничтоженной техники.
Надеюсь причина не в отсутствии снарядов
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26.05.2022 11:34 Ответить
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26.05.2022 11:34 Ответить
вам посылка от вашего мальчика !
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26.05.2022 11:35 Ответить
надо на гроб поставить стиральную машинку
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26.05.2022 11:36 Ответить
так там мальчик в стиральной машинке упакован
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26.05.2022 11:37 Ответить
Надо хоронить в коробках из-под стиральных машин.
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26.05.2022 11:46 Ответить
там методология подсчета идет по докладам и отчетам разведки
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26.05.2022 11:36 Ответить
Невірно розумієш
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26.05.2022 11:57 Ответить
Ти що пробуєш сіяти недовіру до генштабу? Линяй звідси провокатор.
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26.05.2022 12:04 Ответить
Заметили, а растет кол-во уничтоженых орко-пушек? ВСУ таки насыпают ванькам
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26.05.2022 12:33 Ответить
 
 