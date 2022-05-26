Вернувшиеся с войны оккупанты жалуются на голод, вшей и отсутствие горючего
Солдаты оккупационной армии и их родные рассказывают об отсутствии у захватчиков самого необходимого и одного хлеба с банкой тушенки на десять бойцов в день.
Их слова записало издание "Сибирь. Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.
Жительница Улан-Удэ Екатерина рассказала, что ее сын отправился на войну весом под 100 кг, вернулся – вдвое худее.
"Буханка хлеба и банка тушенки в день на взвод из десяти здоровых парней неделю примерно получали. Потом стало больше – две булки и две банки тушенки", - рассказывает она.
Другая Екатерина, с Урала, рассказала о скитаниях своего мужа – оккупанта-ОМОНовца.
"Их первую же неделю как-то так подбили, что вся техника сгорела и все припасы, они ночевали на земле, экономили еду, через неделю побрились все наголо, потому что вши замучили, а помыться было нечем. Буквально ничего не осталось. Он уехал чуть ли не в летнем обмундировании, а в конце февраля морозы там ударили, пневмонию на ногах перенес", - жалуется жена оккупанта.
Чтобы компенсировать проблемы армии с логистикой и финансированием, российские власти принудительно собирают с граждан средства "в помощь" захватчикам. Родители детей-инвалидов говорят, что их принуждают сдавать по 300-500 рублей. Иногда учителя самовольно передают "на армию" деньги, собранные на нужды класса.
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Там навіть цукерки "Рошен", як він каже, мають бути. Але не доходять до передової. )))
Як цукерки "Рошен" опиняються у кацапських наборах для зольдатен? Може, крадені з території України?
http://polit.reactor.cc/user/Hlopchyk
А больше и не нужно: дохнут кацапы в Украине такими темпами, что и то не сжирают.
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
История повторяется с болезненной остротой.
Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР."
Пройшло більше 70 років І що в Росії змінилося? Лише те, що зараз росіяни не тільки не знають, але й знать не хочуть, як вони погано живуть І абсолютно не мають бажання зробить це життя кращим …
-Мамаша, я єщьо і украінцев убівал...
-Ета само собою ти же салдат-асвабадітєль, воєнскій долг.. но пахудал та как, бєдааа...
москальські здихали від голоду і холоду , щоб ви ще будучи живими
заздрили мертвим 😡