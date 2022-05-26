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Новости Война
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Вернувшиеся с войны оккупанты жалуются на голод, вшей и отсутствие горючего

оккупант,ворог,враг,окупант

Солдаты оккупационной армии и их родные рассказывают об отсутствии у захватчиков самого необходимого и одного хлеба с банкой тушенки на десять бойцов в день.

Их слова записало издание "Сибирь. Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Жительница Улан-Удэ Екатерина рассказала, что ее сын отправился на войну весом под 100 кг, вернулся – вдвое худее.

"Буханка хлеба и банка тушенки в день на взвод из десяти здоровых парней неделю примерно получали. Потом стало больше – две булки и две банки тушенки", - рассказывает она.

Другая Екатерина, с Урала, рассказала о скитаниях своего мужа – оккупанта-ОМОНовца.

"Их первую же неделю как-то так подбили, что вся техника сгорела и все припасы, они ночевали на земле, экономили еду, через неделю побрились все наголо, потому что вши замучили, а помыться было нечем. Буквально ничего не осталось. Он уехал чуть ли не в летнем обмундировании, а в конце февраля морозы там ударили, пневмонию на ногах перенес", - жалуется жена оккупанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские десантники и другие элитные подразделения понесли значительные потери в войне с Украиной, - разведка Британии

Чтобы компенсировать проблемы армии с логистикой и финансированием, российские власти принудительно собирают с граждан средства "в помощь" захватчикам. Родители детей-инвалидов говорят, что их принуждают сдавать по 300-500 рублей. Иногда учителя самовольно передают "на армию" деньги, собранные на нужды класса.

армия РФ (18994)


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Топ комментарии
+17
Сльози мєшают мнє ґаваріть... Як же їм важко. Як і нашим вухам,що ледь не відриваються від локшини...
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26.05.2022 11:51
+10
Ну щоб зліші були до ворога та мирного населення. Це сталінщина.
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26.05.2022 11:48
+9
«И все же порядок вещей нелеп…»

История повторяется с болезненной остротой.

Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР."
Пройшло більше 70 років І що в Росії змінилося? Лише те, що зараз росіяни не тільки не знають, але й знать не хочуть, як вони погано живуть І абсолютно не мають бажання зробить це життя кращим …
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26.05.2022 12:43
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Правила форума Совет форумчан
Ну щоб зліші були до ворога та мирного населення. Це сталінщина.
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26.05.2022 11:48 Ответить
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26.05.2022 12:49 Ответить
Сльози мєшают мнє ґаваріть... Як же їм важко. Як і нашим вухам,що ледь не відриваються від локшини...
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26.05.2022 11:51 Ответить
А на які же ж кошти має існувати «друга армія світу», як не на кровні «народні». Так хизуєтеся своїм «ура-поцреотізмам», треба ж за базар відповідати діями. В совку голодаючим неграм теж збирали по школах
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26.05.2022 11:51 Ответить
І "гумдопомогу" для кацапських окупантів, за свідченням одного з них, розкрадають по дорозі.
Там навіть цукерки "Рошен", як він каже, мають бути. Але не доходять до передової. )))
Як цукерки "Рошен" опиняються у кацапських наборах для зольдатен? Може, крадені з території України?
http://polit.reactor.cc/user/Hlopchyk
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26.05.2022 11:52 Ответить
одного хлеба с банкой тушенки на десять бойцов в день Источник:

А больше и не нужно: дохнут кацапы в Украине такими темпами, что и то не сжирают.
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26.05.2022 12:00 Ответить
Так все вірно, окупаційна орда має бути на самозапезпеченні. На те й розрахунок командування вс рф.
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26.05.2022 12:03 Ответить
все проблемы исчезли
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26.05.2022 12:07 Ответить


Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
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26.05.2022 12:09 Ответить
«И все же порядок вещей нелеп…»

История повторяется с болезненной остротой.

Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР."
Пройшло більше 70 років І що в Росії змінилося? Лише те, що зараз росіяни не тільки не знають, але й знать не хочуть, як вони погано живуть І абсолютно не мають бажання зробить це життя кращим …
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26.05.2022 12:43 Ответить
Кажуть, ніби росія найбагатша країна світу?
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26.05.2022 12:11 Ответить
Бла-бла-бла. Кацы наступают, мы отступаем. Голодные, холодные, больные, кривые - но наступают.
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26.05.2022 12:15 Ответить
Не кізді , лошара 😠а бери в руки зброю і гайда в окопи ‼️
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26.05.2022 14:44 Ответить
Стойко переносить вошей военной службы! Пусть свой устав читают, маменькины сырки ***********.
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26.05.2022 12:18 Ответить
Для того щоб ефективно знищити ворога логічно хнищувати його склади з їжею - а там де є небезпека захоплення теж требя знищити щоб не дісталася ворогу . Це -практика другої світової війни. Треба голодом їх заморити.
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26.05.2022 12:20 Ответить
ЗАБЕРІТЬ з собою і УКРАЇНСЬКИХ ГНИД !!!
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26.05.2022 12:39 Ответить
Слідкуйте щоб наших годували добре і всім забезпечували. Кацапи *****.
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26.05.2022 12:56 Ответить
-Ти пасматрі, пахудал та как, до 50 кг

-Мамаша, я єщьо і украінцев убівал...
-Ета само собою ти же салдат-асвабадітєль, воєнскій долг.. но пахудал та как, бєдааа...
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26.05.2022 12:56 Ответить
шкода що повернулись а не здохли
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26.05.2022 14:14 Ответить
Кацапи , щоб вас всіх там холера взяла і воші заїли , щоб ви всі тварюки
москальські здихали від голоду і холоду , щоб ви ще будучи живими
заздрили мертвим 😡
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26.05.2022 14:42 Ответить
 
 