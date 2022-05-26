Киссинджер говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины, но сейчас не 1938 год, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский ответил экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру на его предложение отдать часть территорий России взамен на прекращение войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении 25 мая.
"Господин Киссинджер говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене.
Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - подчеркнул глава государства.
Также президент отметил, что начали появляться и "симптоматические редакционные статьи" в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир.
"Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год. И по всем этим геополитическим соображениям тех, кто советует Украине что-то отдать России, "великие геополитики" всегда не хотят видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, и живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности – это не просто слово", - подытожил Зеленский.
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The most miserable, sneaky and completely pointless creature in the whole world politics is Henry Kissinger.
From Vietnam to Cyprus, from Argentina to Israel, this old carrion has left behind himself a huge amount of blood, pain and pent-up problems.
Mummy, go finally to hell!
They have been waiting for you there for quite a long.
Самое ничтожное, подлое и совершенно бессмысленное существо в мировой политике - это Генри Киссинджер.
От Вьетнама до Кипра, от Аргентины до Израиля, эта старая падаль оставила после себя огромное количество крови, боли и отложенных проблем.
Мумия, отправляйся уже, наконец, в ад.
Тебя там давно заждались.
Борис Филатов