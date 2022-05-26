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Новости Война
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Киссинджер говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины, но сейчас не 1938 год, - Зеленский

кіссинджер

Президент Владимир Зеленский ответил экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру на его предложение отдать часть территорий России взамен на прекращение войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении 25 мая.

"Господин Киссинджер говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене.

Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что начали появляться и "симптоматические редакционные статьи" в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир.

"Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год. И по всем этим геополитическим соображениям тех, кто советует Украине что-то отдать России, "великие геополитики" всегда не хотят видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, и живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности – это не просто слово", - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киссинджер предсказывает России полную изоляцию из-за войны против Украины: "Разделительная линия будет перерисована"

Зеленский (20185) Киссинджер (21) территориальная целостность (208)


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Топ комментарии
+45
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The most miserable, sneaky and completely pointless creature in the whole world politics is Henry Kissinger.
From Vietnam to Cyprus, from Argentina to Israel, this old carrion has left behind himself a huge amount of blood, pain and pent-up problems.
Mummy, go finally to hell!
They have been waiting for you there for quite a long.

Самое ничтожное, подлое и совершенно бессмысленное существо в мировой политике - это Генри Киссинджер.
От Вьетнама до Кипра, от Аргентины до Израиля, эта старая падаль оставила после себя огромное количество крови, боли и отложенных проблем.
Мумия, отправляйся уже, наконец, в ад.
Тебя там давно заждались.

Борис Филатов
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26.05.2022 12:17
+35
а я предлагаю Америке отдать Аляску кацапии, это тоже может прекратить войнуб а заодно и Техас отдать Мексике, так на всякий случай, вдруг Мексика нападет
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26.05.2022 12:13
+35
Влада не влада, але просто так з такими словами на Давос не пускають. Групи, які стоять за Кіссинджером, дуже не хочуть поразки расєї, бо це спричинить хаос і невизначеність.
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26.05.2022 12:19
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"На х@ю" ще місце є, хай підтягуєця...
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26.05.2022 14:34 Ответить
Як він там казав: "Після куштування пекінської качки я підпишу усе, що завгодно" (с) Ну, то дайте йому ту пекінську качку. Взагалі, думав, що він вже давно помер
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26.05.2022 14:39 Ответить
Маразматик которому уже под 100 лет будет учить нас как жить
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26.05.2022 15:11 Ответить
Ця стара деменціальна **** повинна була залишитись в Неметчіні в 1938 то зараз вона б не потякала на цих форума
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26.05.2022 15:20 Ответить
старый ******* выживший из ума
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26.05.2022 15:37 Ответить
уже отдавали в 2014, не помогло...
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26.05.2022 16:05 Ответить
До політичної мумії, в образі, старого, дурноватого єврея, потрібно ставитися, як до мумії, не більше.
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26.05.2022 16:50 Ответить
Киссенджер более 35 лет получает зарплату от рашки. Кроме того у него ФСБешный помошник, который ему готовит выступления. Старый идиот уже не понимает ничего, ему за 90. А если кто хочет умаслить путлера и сохранить его жопу-лица пускай отдаст свою территорию. Рашку надо добивать до конца,иначе через пару-тройку лет всё повторится. Её надо развалить на составляющие и обезоружить, а также запретить ядерное оружие.
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27.05.2022 00:58 Ответить
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