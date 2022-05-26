Киссинджер говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины, но сейчас не 1938 год, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ответил экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру на его предложение отдать часть территорий России взамен на прекращение войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении 25 мая.

"Господин Киссинджер говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене.

Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что начали появляться и "симптоматические редакционные статьи" в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир.

"Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год. И по всем этим геополитическим соображениям тех, кто советует Украине что-то отдать России, "великие геополитики" всегда не хотят видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, и живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности – это не просто слово", - подытожил Зеленский.

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