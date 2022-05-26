Страны НАТО договорились не поставлять в Украину некоторое вооружение, чтобы не разозлить РФ, - СМИ
Между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружения.
Об этом пишет со ссылкой на источники немецкое издание ZEIT ONLINE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным этого СМИ, в НАТО существует опасение, что РФ может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну и принять ответные военные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись.
По информации парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ), об этой неформальной договоренности знают в Берлине.
"Комитет по обороне был полностью проинформирован об этом в середине мая", – сказал пресс-секретарь по оборонной политике парламентской группы СДПГ Вольфганг Гельмих.
По словам представителя НАТО, все решения о поставках являются делом отдельных стран-членов. Пока они соблюдали неформальные договоренности, в том числе из-за опасений, что они не получат полной поддержки своих партнеров из альянса в случае нападения России.
По этой причине Польша, например, больше двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину советских истребителей МиГ-29, отмечает агентство.
Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Тод Дэниел Уолтерс еще в марте заявил, что поставки МиГ-29 являются "сценарием высокого риска", поскольку могут быть неправильно расценены Москвой и привести к эскалации между Россией и НАТО.
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@Rydyi_Mars
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https://twitter.com/Rydyi_Mars/status/1529724735256465410 4 ч
Зеленский: Мир оказался не готов к украинской смелости. Ну да после 28 лет многовекторности, продажности национальных политиков и всяких там Минсков, кто бы мог ожидать от нового политического руководства Украины такой решительности отстаивать интересы страны.
Сцук.Оказывается, европейские терпилы добились того, чтобы в НАТО существовал негласный договор не поставлять танки и авиацию Украине. Настояли, конечно же, немцы. И с этими странами и Францией Порошенко строил коалицию и 5 лет кричал лозунги про НАТО..
За ці три місяці, поки Україна, стікаючи кров'ю бореться за своє життя, Захід, зокрема Штати, практично вирішили питання про перерозподіл світової економіки і торгівлі, зокрема енергоносіями.
Але є слово "практично", тобто не до кінця.
Щоб політики в тій же Європі, були більш слухняними, їм потрібно показувати більше крові.
Нашої крові!
Тому, поки Штати не вирішать ВСІ свої завдання, стосовно перерозподілу світової економіки, поки Україну будуть тримати на голодному пайку (мається на увазі зброя), щоб цього було достатньо не для перемоги, а для обезкровлення Раші.
Швидке закінчення війни не потрібне насамперед Штатам.
Так, в Європі це розуміють, але ж інтереси різні.
Європейці звикли працювати в РФ де немає конкуренції і є бездонний ринок, а тепер їм доведеться шукати нові ринки, де є зубасті конкуренти.
Але страх, з одного боку від поведінки РФ, а з іншого від санкцій США, вимушує їх "петляти" між США і РФ.
От тому, Європа, знаходячись по сусідству "допомагає" Україні "із під палиці".
Ну а Штати тримають руку на пульсі і підтримують неспішний перебіг конфлікту.
А потерпає Україна, в якої точно не має вибору - свобода або рабство чи смерть.
Але ми переможемо, не за Захід, а за власну землю.
Слава Україні!
Ну, типу не дали, то не дали. Ок