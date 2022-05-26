Страны НАТО договорились не поставлять в Украину некоторое вооружение, чтобы не разозлить РФ, - СМИ

Между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружения.

Об этом пишет со ссылкой на источники немецкое издание ZEIT ONLINE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным этого СМИ, в НАТО существует опасение, что РФ может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну и принять ответные военные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись.

По информации парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ), об этой неформальной договоренности знают в Берлине.

"Комитет по обороне был полностью проинформирован об этом в середине мая", – сказал пресс-секретарь по оборонной политике парламентской группы СДПГ Вольфганг Гельмих.

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По словам представителя НАТО, все решения о поставках являются делом отдельных стран-членов. Пока они соблюдали неформальные договоренности, в том числе из-за опасений, что они не получат полной поддержки своих партнеров из альянса в случае нападения России.

По этой причине Польша, например, больше двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину советских истребителей МиГ-29, отмечает агентство.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Тод Дэниел Уолтерс еще в марте заявил, что поставки МиГ-29 являются "сценарием высокого риска", поскольку могут быть неправильно расценены Москвой и привести к эскалации между Россией и НАТО.

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