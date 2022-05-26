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Новости Война
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Страны НАТО договорились не поставлять в Украину некоторое вооружение, чтобы не разозлить РФ, - СМИ

нато

Между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружения.

Об этом пишет со ссылкой на источники немецкое издание ZEIT ONLINE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным этого СМИ, в НАТО существует опасение, что РФ может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну и принять ответные военные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись.

По информации парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ), об этой неформальной договоренности знают в Берлине.

"Комитет по обороне был полностью проинформирован об этом в середине мая", – сказал пресс-секретарь по оборонной политике парламентской группы СДПГ Вольфганг Гельмих.

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По словам представителя НАТО, все решения о поставках являются делом отдельных стран-членов. Пока они соблюдали неформальные договоренности, в том числе из-за опасений, что они не получат полной поддержки своих партнеров из альянса в случае нападения России.

По этой причине Польша, например, больше двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину советских истребителей МиГ-29, отмечает агентство.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Тод Дэниел Уолтерс еще в марте заявил, что поставки МиГ-29 являются "сценарием высокого риска", поскольку могут быть неправильно расценены Москвой и привести к эскалации между Россией и НАТО.

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Германия (6920) НАТО (9929) оружие (10195) помощь (7749)


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https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского диктатора Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины, пишет DW. Ведь из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли.

"Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - отметил Штайнмайер.

И все? Будут и дальше лишь громкие увещевания Путлера, который сейчас фактически шантажирует весь мир и начал третью мировую войну, но в гибридном стиле? Да, Путин готов уморить голодом сотни миллионов людей по всему миру. Да, он создает энергетический кризис и это тоже его оружие. И у цивилизованного мира есть выбор - либо соглашаться и дальше оставаться жертвами шантажа Путина, либо врезать этому новоявленному Гитлеру. Наотмашь. Как? Для начала деблокировать наши порты. Силы и возможности у коллективного Запада есть. Осталось проявить политическую волю. А с уровнем мощи России уже всё всем понятно. Особенно после того, как "вторая армия мира" взяла Киев за 3 дня. Теперь генералы РФ думают не о том, как они будут завоевывать Варшаву, Лондон и Берлин, а о том, чем бы им взять Бахмут, Светлодарск и Лисичанск, но при этом не отгребсти так же, как на реке Северный Донец недавно. А Запад уже увидел чего стоит та самая хваленная военная мощь РФ. Поэтому необходима просто политическая воля и реальное желание поставить ботексную кремлядь на место, а не пытаться дать ему возможность сохранить лицо.

И чем дольше коллективный Запад тянет с принятием такого решения - тем больше будет цена, которую в итоге мир заплатит за усмирение Путина и его толпы одичалых. Время летит. И цена растёт каждый день. Не только цена на зерно, газ и бензин, но и цена, которую платит Украина жизнями своих сыновей и дочерей за возможность сдерживать войска беснующегося ботексного подонка. И

чем скорее к коллективному Западу придёт понимание абсолютной безальтернативности таких действий против путинского режима, тем больше жизней во всем мире удастся сохранить.
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26.05.2022 12:50
+49
Бздуны.

Эрдоган поставил эффективные Байрактары и срать на пуйло хотел.
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26.05.2022 12:51
+29
Як казали ізраїльтяни "Військову справу можна мати лише з США "
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26.05.2022 12:52
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А зеленського і його шоблу чому забули?
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27.05.2022 17:10 Ответить
странам нАТо плевать на то что будет дальше с Украиной и украинским народом . а у нас война из за того что некоторые ублюдки в Украине сильно хотели в нАто .
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26.05.2022 15:20 Ответить
марсианин

@Rydyi_Mars

·
https://twitter.com/Rydyi_Mars/status/1529724735256465410 4 ч

Зеленский: Мир оказался не готов к украинской смелости. Ну да после 28 лет многовекторности, продажности национальных политиков и всяких там Минсков, кто бы мог ожидать от нового политического руководства Украины такой решительности отстаивать интересы страны.
Сцук.Оказывается, европейские терпилы добились того, чтобы в НАТО существовал негласный договор не поставлять танки и авиацию Украине. Настояли, конечно же, немцы. И с этими странами и Францией Порошенко строил коалицию и 5 лет кричал лозунги про НАТО..
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26.05.2022 15:20 Ответить
Потрібно розуміти, що Захід притримується тези, озвученої ще Ф. Енгельсом "Війна це продовження економіки".
За ці три місяці, поки Україна, стікаючи кров'ю бореться за своє життя, Захід, зокрема Штати, практично вирішили питання про перерозподіл світової економіки і торгівлі, зокрема енергоносіями.
Але є слово "практично", тобто не до кінця.
Щоб політики в тій же Європі, були більш слухняними, їм потрібно показувати більше крові.
Нашої крові!
Тому, поки Штати не вирішать ВСІ свої завдання, стосовно перерозподілу світової економіки, поки Україну будуть тримати на голодному пайку (мається на увазі зброя), щоб цього було достатньо не для перемоги, а для обезкровлення Раші.
Швидке закінчення війни не потрібне насамперед Штатам.
Так, в Європі це розуміють, але ж інтереси різні.
Європейці звикли працювати в РФ де немає конкуренції і є бездонний ринок, а тепер їм доведеться шукати нові ринки, де є зубасті конкуренти.
Але страх, з одного боку від поведінки РФ, а з іншого від санкцій США, вимушує їх "петляти" між США і РФ.
От тому, Європа, знаходячись по сусідству "допомагає" Україні "із під палиці".
Ну а Штати тримають руку на пульсі і підтримують неспішний перебіг конфлікту.
А потерпає Україна, в якої точно не має вибору - свобода або рабство чи смерть.
Але ми переможемо, не за Захід, а за власну землю.
Слава Україні!
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26.05.2022 15:21 Ответить
все вірно - як кажуть добре жар загрібати чужими руками ....- в нашому випадку судьбою України та Людей....- але у них вічні інтереси - гео політика ....біда що наші корумповані керманиці у всі роки повелись на цю фуйню...- тому то їм і надавали можливість красти ......- слабо дати необхідну зброю- вигіднішше довготривалий конфлікт і обезкровлення кацапії....- але що із Україною буде....90- ті скоро раем будуть згадуватися....
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26.05.2022 18:45 Ответить
Карл фон Клаузевіц:" війна - це продовження ПОЛІТИКИ іншими засобами"
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26.05.2022 19:30 Ответить
Франция, Германия и другие страны им подобные, это виляющие хвостом сучки, трусливые, злопамятные и циничные. Как вспомню эту Меркель, аж передергивает от отвращения.
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26.05.2022 15:55 Ответить
Україні треба постачати усе що Україна замови, не треба дивитись що рашка скажить, це я говорю як громадянин Німеченни.
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26.05.2022 16:36 Ответить
вы в меньшинстве...
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26.05.2022 21:11 Ответить
Я думав вже і коню зрозуміло, що Україні передали десятки літаків і гелікоптерів...
Ну, типу не дали, то не дали. Ок
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26.05.2022 16:41 Ответить
Тоді Україна повинна розірвати будапештський меморандум та вийти з Договору про неросповсюдження ядерної зброї.
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26.05.2022 18:03 Ответить
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