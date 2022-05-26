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Новости Агрессия России против Украины Война
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Возобновляемая энергетика может лечь в основу послевоенного восстановления Украины, - глава ДТЭК Тимченко

дтек

Украина может стать лидером развития чистой энергетики, и возобновляемая энергетика может лечь в основу плана восстановления страны после войны.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время выступления на Всемирном экономическом форуме (WEF), передает Цензор.НЕТ.

"Украина может стать лидером развития чистой энергетики. Более того, эта идея может лечь в основу плана восстановления Украины после войны. И именно этого боится путин, что Украина будет не просто успешна, а станет примером в развитии новой чистой энергетики, создания "зеленой", инновационной экономики, а также станет частью европейской энергетической системы безопасности", - отметил Максим Тимченко.

Глава ДТЭК отметил, что расширение энергетического сотрудничества между ЕС и Украиной, которое будет ориентировано на развитие возобновляемых источников энергии, водородных технологий и систем накопления энергии, сможет существенно усилить энергетическую безопасность ЕС.

По словам Тимченко, 16 марта произошло историческое для Украины событие – в разгар войны Украина присоединилась к энергетической сети ЕС, что стало практическим евроинтеграционным шагом, к которому Украина готовилась несколько лет.

"Следующие важные даты и решения на этом пути – это начало коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС. Это нужно и выгодно не только для Украины, которая находится в состоянии войны и нуждается в финансах, а также нужно и для ЕС, который может получить дополнительный источник энергии и частично заменить российские энергоресурсы", - отметил глава ДТЭК.

Читайте: Украина готова поставлять "зеленую" энергию в Европу, заменяя энергоресурсы из РФ, - глава ДТЭК Тимченко

ДТЭК (520) Тимченко (17) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+7
Україна багато ким могла стати,якби не корупціонери та кремлівські гниди!!!)))
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26.05.2022 13:17
+6
тоді якого хера бородата бабуся бубочки вигнала звідси канадську провідну у світі кампанію з відновлюваної енергетики?
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26.05.2022 13:25
+5
А зелена пліснява вважала що майбутнє в портнерстві з кремлем та бульбонією,в імпорті їх електроенергії!! Де там Херус подівся,десь разом з Каклетою Україну борнить в Закарпатті???))
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26.05.2022 13:22
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Правила форума Совет форумчан
Україна багато ким могла стати,якби не корупціонери та кремлівські гниди!!!)))
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26.05.2022 13:17 Ответить
А зелена пліснява вважала що майбутнє в портнерстві з кремлем та бульбонією,в імпорті їх електроенергії!! Де там Херус подівся,десь разом з Каклетою Україну борнить в Закарпатті???))
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26.05.2022 13:22 Ответить
тоді якого хера бородата бабуся бубочки вигнала звідси канадську провідну у світі кампанію з відновлюваної енергетики?
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26.05.2022 13:25 Ответить
Дійство відбувається за сценарієм!!!)))
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26.05.2022 13:31 Ответить
Бо канадці працюють по закону, а не по понятіям.
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26.05.2022 13:52 Ответить
Ход на опережение, Ринатушка уже в предвкушении гешефта от зеленой энергии. Только в ЕС дураков нет, там никто за нее не будет платить так как было с украинского бюджета по зеленому тарифу
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26.05.2022 13:28 Ответить
думаю через таких як бабуся сюди ще років 20 х"р хто зайде...
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26.05.2022 13:28 Ответить
Якщо пуйло боїться розвитку в Україні так званої "чистої енергетики", собівартість якої в рази вища за традиційну викопну (атомну, вугільну, нафтогазову) то для чого він тоді наносить ракетні удари по нафтобазах???

Логіки в міркуваннях ахметовських підстилок з ДТЕКу взагалі не бачу ніякої.

Навпаки, є родовища кам'яного і бурого вугілля на підконтрольних Україні територіях, далеко від зони активних бойових дій. І вони повинні працювати на заміщення обсягів споживання Україною імпортного рашистського газу. Щоб українці провели наступні зиму в теплі з опаленням, не замерзли і були здоровими.
Страшний сон ***** це якщо Україна переведе свої ТЕЦ та котельні на торф і вугілля (там де це можливо) і навчиться виготовляти бензин з вугілля. Якщо пуйло наносить ракетні удари по нафтопереробній інфраструктурі України, то він саме того й чекає, щоб українець відмовився від приватного автомобіля, замерз взимку без опалення (задля "збереження довкілля" буцімто) і ходив пішки.
А всі оті "всесвітні економічні форуми" хай ідуть за рашистським кораблем, разом із такою самою *************-комуняцькою ВООЗ.
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26.05.2022 13:32 Ответить
По нафтобазам стреляют, что бы лишить экономику и армию логистики.
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26.05.2022 13:47 Ответить
Це само собою. Але я про те, що особи (особливо з "всесвітнього економічного форуму"), які закликають Україну відмовитись від викопного палива як такого замість того, щоб шукати альтернативні джерела задоволення потреб економіки України у викопному паливі, підспівують ********* в унісон.

До речі, рашисти не просто так наносять ракетні удари по тваринницьких фермах і хлібоприймальним підприємствах. Вони це роблять абсолютно свідомо. Їхня мета - новий Голодомор в Україні.
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26.05.2022 14:07 Ответить
Ахметка вже готовий освоювати гроші, нова квартира за 400 мільйонів зелених для личинки сама себе не купить.
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26.05.2022 13:39 Ответить
особенно в Херсонской области ,где было много мощностей возобновляемой энергетики
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26.05.2022 13:48 Ответить
Ренатік губа не дура, вже шукає собі місце під сонцем у післявоєнній Україні.
Хто б сумнівався, краще хай відсидить у казеному домі, там є за що.
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26.05.2022 13:50 Ответить
І такі ціни, будемо тільки на свята освітлення вдома вмикати.
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26.05.2022 13:52 Ответить
Та да. Так тебе корпорашки и позволят
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26.05.2022 13:54 Ответить
Ніяких, зе тарифів немає бути!!!
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26.05.2022 14:15 Ответить
Без "зеленого тарифу" їхня відновлювана енергетика гівна варта.
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26.05.2022 15:17 Ответить
Особливо гідро та атомна,це доречі теж зелені,в них нема шкідливих викидів !!!)))
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26.05.2022 15:34 Ответить
А звідки у ДТЕК гідро і атомні?!
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26.05.2022 19:45 Ответить
допоки у нас олігархічна еконіміка і влада, у нас весь час будуть війни і злидні
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26.05.2022 15:24 Ответить
зелёная энергия такая же предательская как и зеленожопые. Не те широты и климат для производства, убыточное го*но.
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26.05.2022 15:32 Ответить
 
 