Возобновляемая энергетика может лечь в основу послевоенного восстановления Украины, - глава ДТЭК Тимченко
Украина может стать лидером развития чистой энергетики, и возобновляемая энергетика может лечь в основу плана восстановления страны после войны.
Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время выступления на Всемирном экономическом форуме (WEF), передает Цензор.НЕТ.
"Украина может стать лидером развития чистой энергетики. Более того, эта идея может лечь в основу плана восстановления Украины после войны. И именно этого боится путин, что Украина будет не просто успешна, а станет примером в развитии новой чистой энергетики, создания "зеленой", инновационной экономики, а также станет частью европейской энергетической системы безопасности", - отметил Максим Тимченко.
Глава ДТЭК отметил, что расширение энергетического сотрудничества между ЕС и Украиной, которое будет ориентировано на развитие возобновляемых источников энергии, водородных технологий и систем накопления энергии, сможет существенно усилить энергетическую безопасность ЕС.
По словам Тимченко, 16 марта произошло историческое для Украины событие – в разгар войны Украина присоединилась к энергетической сети ЕС, что стало практическим евроинтеграционным шагом, к которому Украина готовилась несколько лет.
"Следующие важные даты и решения на этом пути – это начало коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС. Это нужно и выгодно не только для Украины, которая находится в состоянии войны и нуждается в финансах, а также нужно и для ЕС, который может получить дополнительный источник энергии и частично заменить российские энергоресурсы", - отметил глава ДТЭК.
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Логіки в міркуваннях ахметовських підстилок з ДТЕКу взагалі не бачу ніякої.
Навпаки, є родовища кам'яного і бурого вугілля на підконтрольних Україні територіях, далеко від зони активних бойових дій. І вони повинні працювати на заміщення обсягів споживання Україною імпортного рашистського газу. Щоб українці провели наступні зиму в теплі з опаленням, не замерзли і були здоровими.
Страшний сон ***** це якщо Україна переведе свої ТЕЦ та котельні на торф і вугілля (там де це можливо) і навчиться виготовляти бензин з вугілля. Якщо пуйло наносить ракетні удари по нафтопереробній інфраструктурі України, то він саме того й чекає, щоб українець відмовився від приватного автомобіля, замерз взимку без опалення (задля "збереження довкілля" буцімто) і ходив пішки.
А всі оті "всесвітні економічні форуми" хай ідуть за рашистським кораблем, разом із такою самою *************-комуняцькою ВООЗ.
До речі, рашисти не просто так наносять ракетні удари по тваринницьких фермах і хлібоприймальним підприємствах. Вони це роблять абсолютно свідомо. Їхня мета - новий Голодомор в Україні.
Хто б сумнівався, краще хай відсидить у казеному домі, там є за що.