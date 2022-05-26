"Путин серьезно ведет мирные переговоры только тогда, когда понимает, что ему не удалось прорвать украинскую оборону, – Шольц
Путин не сможет выиграть войну на Украине. Он уже провалил свои стратегические цели.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время заключительного дня международного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, российская агрессия не может толероваться.
"Нам нужно дать Путину понять, что он не может диктовать мир, что Украина его не примет. Путин серьезно ведет переговоры о мире только тогда, когда он понимает, что ему не удалось прорвать украинскую оборону", - подчеркнул Шольц.
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+16 noct gok
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+10 Тетяна Тать
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+7 Сергей Гусаченко #510887
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тільки зброю до України обіцяє а не передає
такі ви всі класні - Італія, Німеччина, Франція
Бучу собі в хату не хочете закликати, а?
у який небудь пригород Парижу Берліну або Риму?
раша ж може повторити, нє?
бо правильні слова і правильні дії то не то саме.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/22/exclusive-france-germany-evaded-arms-embargo-sell-weapons-russia/
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Регистрация: 26.05.2022
Какие могут быть переговоры ? Где ГААГА ?
Дідусе Байдене, де MRLS?