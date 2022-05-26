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Новости Война
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"Путин серьезно ведет мирные переговоры только тогда, когда понимает, что ему не удалось прорвать украинскую оборону, – Шольц

путін

Путин не сможет выиграть войну на Украине. Он уже провалил свои стратегические цели.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время заключительного дня международного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, российская агрессия не может толероваться.

"Нам нужно дать Путину понять, что он не может диктовать мир, что Украина его не примет. Путин серьезно ведет переговоры о мире только тогда, когда он понимает, что ему не удалось прорвать украинскую оборону", - подчеркнул Шольц.

Также читайте: Шольц заявил, что не понимает стран, которые поддерживают Россию: "Это неприемлемо"

путин (31191) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+16
Зверніть увагу як ці паскуди кажуть про оборону, але нічого не кажуть про повернення территорій, 100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії. Україні варто вже навчитися жорстоко присікати подібні вислови.
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26.05.2022 13:51
+10
класний чувак Шольц, гарні речі каже
тільки зброю до України обіцяє а не передає

такі ви всі класні - Італія, Німеччина, Франція

Бучу собі в хату не хочете закликати, а?
у який небудь пригород Парижу Берліну або Риму?
раша ж може повторити, нє?

бо правильні слова і правильні дії то не то саме.
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26.05.2022 13:53
+7
Не "100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії." Это зеленая гнида шла на выборы с лозунгом "Договоримся посередине", но так и не сказала посередине чего. Как себя чувствуте, 73% нелохи? Проклятый Запад во всем виноват? Это он хотел поссорить Украину и рабссею?
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26.05.2022 13:59
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Зверніть увагу як ці паскуди кажуть про оборону, але нічого не кажуть про повернення территорій, 100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії. Україні варто вже навчитися жорстоко присікати подібні вислови.
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26.05.2022 13:51 Ответить
Не "100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії." Это зеленая гнида шла на выборы с лозунгом "Договоримся посередине", но так и не сказала посередине чего. Как себя чувствуте, 73% нелохи? Проклятый Запад во всем виноват? Это он хотел поссорить Украину и рабссею?
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26.05.2022 13:59 Ответить
Шольца інколи "пробиває" на розумні думки
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26.05.2022 14:39 Ответить
Тільки й того
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26.05.2022 16:02 Ответить
іноді ж може щось розумне сказати
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26.05.2022 13:52 Ответить
класний чувак Шольц, гарні речі каже
тільки зброю до України обіцяє а не передає

такі ви всі класні - Італія, Німеччина, Франція

Бучу собі в хату не хочете закликати, а?
у який небудь пригород Парижу Берліну або Риму?
раша ж може повторити, нє?

бо правильні слова і правильні дії то не то саме.
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26.05.2022 13:53 Ответить
Ексклюзив: Франція та Німеччина ухилилися від ембарго на постачання зброї Росії
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/22/exclusive-france-germany-evaded-arms-embargo-sell-weapons-russia/
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26.05.2022 14:04 Ответить
Франція та Німеччина озброїли Росію на 273 мільйони євро (230 мільйонів фунтів стерлінгів) військової техніки, яка зараз, ймовірно, використовується в Україні, показав аналіз ЄС, яким поділилися з The Telegraph.
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26.05.2022 14:05 Ответить
"капітан очевидність" детектед
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26.05.2022 13:53 Ответить
Шольц,шо дурнувате дитинча
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26.05.2022 13:54 Ответить
У нас в Україні уже кожна бабця це знає
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26.05.2022 13:54 Ответить
Но не каждый немецкий путинферштеер. Впрочем, им хоть кол на голове теши...
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26.05.2022 14:39 Ответить
шо там цей левачок кучерявий базікає, коли жодного танку чи бмп не відправив падло,косить під дурачка який за україну а насправді просто платить бабки путіну а нам не дає зброї, і дехто каже треба бути дипломатичними і все такі а реально по факту - зараз вони союзники путіна і тільки суспільство німецькее їх штурхає
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26.05.2022 13:54 Ответить
Не варто друкувати висказування різних істот , які є таємно рашкоприхільниками
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26.05.2022 14:01 Ответить
Тримайте шпульца за яйця, бо він зара кремль візьме
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26.05.2022 14:03 Ответить


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Регистрация: 26.05.2022
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26.05.2022 14:09 Ответить
Шольц, Вы явно офуели ! Какие переговоры ? 22000 мирных мариупольцев погибло
Какие могут быть переговоры ? Где ГААГА ?
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26.05.2022 14:08 Ответить
Якщо ***** насправді однією ногою у могилі то скоріж за все до дупи йому ті поступки.
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26.05.2022 14:09 Ответить
Шольце, де ************** 2000?
Дідусе Байдене, де MRLS?
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26.05.2022 14:10 Ответить
Штольц где наши БМП в количестве 100 штук?
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26.05.2022 14:18 Ответить
він і поляків з Леопардами кинув
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26.05.2022 15:05 Ответить
Шольц, лицемір. Каже гарно, але як до діла навіть поляків з танками кинув, вже не говорячи про обіцяну зброю для України
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26.05.2022 14:19 Ответить
Треба виходити з оточення, поки є можливість, бо інакше, свинособаки будуть тримати наших в заручниках. А так відійдемо, то далі будемо їх кошмарити та знесилювати. Котли зараз не наразі !
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26.05.2022 14:19 Ответить
Шольц. А що ти гнидо зробив для того щоб вони не могли прорвати оборону України? То танки в поганому стані, то вирішив не поспішати з наданням БМП, то немає *********** до ЗУ, то із 100 САУ дозволив надати аж 7 і ті досі не надав.
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26.05.2022 14:19 Ответить
Шо ти мелеш,ковбаснику…Пуйло навіть тоді,коли програє,веде перемовини для перегрупування і концентрації нових сил.
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26.05.2022 14:23 Ответить
Усі говорять про мавпячу віспу, а тут вірус Шольца-Макрона набирає обертів у Європі.
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26.05.2022 14:24 Ответить
умнечать мы все умейем, хеР Шльц. ты луччи с поставками оружия не тяни резину
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26.05.2022 15:39 Ответить
 
 