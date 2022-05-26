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Новости Агрессия России против Украины Война
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Турция ведет переговоры с Украиной и РФ по коридору для экспорта зерна, - Reuters

зерно

Власти Турции ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

На Россию и Украину приходится около трети мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис. 

"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины", – заявил чиновник.

По его словам, переговоры все еще продолжаются. В заблокированных после начала российского вторжения в украинских портах находится более 20 миллионов тонн зерна.

Читайте: Украина не сможет полноценно заменить морской экспорт зерна сухопутным, - британская разведка

зерно (1067) россия (95308) Турция (3369) Украина (44907) экспорт (874)


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Топ комментарии
+7
Хочете допомогти, допоможіть зброєю!
Після перемоги, Україна відновить постачання зерна в необхідному обсязі.
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26.05.2022 13:59
+6
А где АЗОВЦЫ ? Тоже переговоры вели. И где ?

вы этим зерном уже всех достали ‼️‼️‼️ Украинцам зерна хватает .

А вот небо над Украиной надо закрыть, чтобы и у других зерно появилось
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26.05.2022 14:04
+5
Вы что, вообще дурные вывозить зерно и продовольствие во время войны?! И так фуры 20-ти километровыми колоннами стоят с зерном на молдавской границы, да еще 20 миллионов тонн вывезти, чтобы мы с голоду умерли? Люди в оккупации голодные, без света и газа в подвалах, а мы Африку кормить плывем... Если нам не дают нормальное оружие - пусть африканцам отдадут МИГи 29-е и "Леопарды"
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26.05.2022 14:03
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Хочете допомогти, допоможіть зброєю!
Після перемоги, Україна відновить постачання зерна в необхідному обсязі.
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26.05.2022 13:59 Ответить
хоть понимаешь, какую чухню сейчас написал?
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26.05.2022 14:16 Ответить
Про Байрактар ни разу не слышал, рашотроллик?
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26.05.2022 14:30 Ответить
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/3/8/9/16802983.jpg https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/3/8/9/16802983.jpg

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26.05.2022 13:59 Ответить
Вы что, вообще дурные вывозить зерно и продовольствие во время войны?! И так фуры 20-ти километровыми колоннами стоят с зерном на молдавской границы, да еще 20 миллионов тонн вывезти, чтобы мы с голоду умерли? Люди в оккупации голодные, без света и газа в подвалах, а мы Африку кормить плывем... Если нам не дают нормальное оружие - пусть африканцам отдадут МИГи 29-е и "Леопарды"
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26.05.2022 14:03 Ответить
Економіка не може стояти - треба торгувати. 20 млн - це на експорт вже були призначені.
В такій ситуації ніякого голоду не буде. Мінус 10-20 марок різних продуктів.
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26.05.2022 14:34 Ответить
Може воно й так, але де гарантії, що рашисти не *********** елеватори з тим зерном, що залишилося чи дадуть повноцінно зібрати те, що вдалося посіяти?
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26.05.2022 16:56 Ответить
А где АЗОВЦЫ ? Тоже переговоры вели. И где ?

вы этим зерном уже всех достали ‼️‼️‼️ Украинцам зерна хватает .

А вот небо над Украиной надо закрыть, чтобы и у других зерно появилось
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26.05.2022 14:04 Ответить
22000 мариупольцев погибало !!!! Какое, БЛИН, зерно ⁉️У

Між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких видів озброєння.

За даними німецького новинного агентства dpa, це пов'язано з ризиком прямої воєнної конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати, пише https://www.zeit.de/news/2022-05/25/nato-staaten-durch-absprachen-krieg-mit-russland-verhindern ZEIT ONLINE .

https://www.unian.ua/war/u-nato-domovilisya-utrimatisya-vid-postachannya-deyakih-vidiv-***********-ukrajini-cherez-strah-pered-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11842173.html
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26.05.2022 14:07 Ответить
БЕНИАН
нахера Вы тащите сюда это говно??
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26.05.2022 14:09 Ответить
поправочка, пока что хватает. вы уверены что осенью соберут урожай? и по какой цене он будет? сейчас куча людей без работы сидит, а учитывая цены на горючку, по какой цене хлеб и макаронные изделия осенью будут? в таких условиях наоборот надо планировать резервы на несколько лет, а не продавать
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26.05.2022 14:09 Ответить
Это все пиар компания для раши, которая под шумок хочет повывозить краденное зерно и металл из Мариуполя
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26.05.2022 14:04 Ответить
Эрдоган был пойман на горячем, пропускал тишком-нишком суда в Сирию со спижженным у нас зерном, ну и самой Турции что-то там перепадало. Теперь, что бы не выглядеть совсем плохо, и избежать еще одной волны голодных сирийских беженцев, решил канализировать процесс в легальное русло.
Теперь не хватало еще, что бы путин через Эрдогана выторговывал у нашей инфантильной власти очередных политических уступок взамен этого коридора.
А на конвой кораблей стран НАТО Реджеп конечно пойтить никак не могёт, иначе теряется еще один рычаг для постановки скандинавов в позу раком.
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26.05.2022 14:07 Ответить
никакого зерна без разблокировки портов вывозить нельзя,никаких корридоров-только разблокировка
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26.05.2022 14:10 Ответить
тільки разблокіровка для нас зараз- це паска для України, тому що кацапи для розрядження можуть охоче зробити це, і Захід швиденько розслабиться. І почне пресувати нас вже - зніме санкції з "миротоврцев" та вже Україна буде погана, тому що не враховує гешефта розвинутого миру. Ні, та ще раз, ні! Тупо тягнути так само, як зі зброєю - "Авжеж, зараз, проблеми з логістікою! Що ви кажете, так потрібно наразі - ми працюємо!"
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26.05.2022 18:09 Ответить
Наразі в Україні є дуже вагомий важіль впливу задля швидкого та безумовного отримання потребних нам РСЗВ та іншого озброєння і це - наше зерно.Зерно в обмін на зброю. Захід все більше побоюється початку голода та повʼязанного тиску мігрантів на кордонах! Будь ласка - але виконуйте наші вимоги без додаткових тупих промов що до замирення рашистів!
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26.05.2022 14:23 Ответить
ПРОПОНУЮ ПРОДАВАТИ ЗЕРНО В ОБМІН ВИСОКОТОЧНУ ЗБРОЮ З ЗАХОДУ, НА МІГІ,
ПЕТРІОТИ, ТОМАГАВКИ, БРОНЕТРАНСПОРТЕРИ, БО КІНЦЯ КРАЯ ЦІЙ ВОЛОКІТІ НЕ
БУДЕ ВИДНО
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26.05.2022 14:23 Ответить
Хай кацапи розміновують все Чорне море і морські виходи з Одеси - це головна вимога України.
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26.05.2022 14:25 Ответить
Зерно в обмен на оружие! И нахер всех!
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26.05.2022 14:37 Ответить
Говоря другими словами, Турция переговаривается с кацапами об Украине. Мечта *****.
Ещё момент: компенсируют ли небольшие поставки Байрактаров (36 штук, если не ошибаюсь) отказ Турции от санкций против параши и морские и авиарейсы в оккупированный Крым с 2014 года?
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26.05.2022 14:37 Ответить
Никакого зерна не давать пока США не поставит обещанные дальнобойные системы
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26.05.2022 15:06 Ответить
 
 