Турция ведет переговоры с Украиной и РФ по коридору для экспорта зерна, - Reuters
Власти Турции ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
На Россию и Украину приходится около трети мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.
"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины", – заявил чиновник.
По его словам, переговоры все еще продолжаются. В заблокированных после начала российского вторжения в украинских портах находится более 20 миллионов тонн зерна.
Топ комментарии
+7 Kucher
показать весь комментарий26.05.2022 13:59
+6 Sophia-Maria Duglass
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+5 Іван Іванов #482249
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Після перемоги, Україна відновить постачання зерна в необхідному обсязі.
В такій ситуації ніякого голоду не буде. Мінус 10-20 марок різних продуктів.
вы этим зерном уже всех достали ‼️‼️‼️ Украинцам зерна хватает .
А вот небо над Украиной надо закрыть, чтобы и у других зерно появилось
Між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких видів озброєння.
За даними німецького новинного агентства dpa, це пов'язано з ризиком прямої воєнної конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати, пише https://www.zeit.de/news/2022-05/25/nato-staaten-durch-absprachen-krieg-mit-russland-verhindern ZEIT ONLINE .
https://www.unian.ua/war/u-nato-domovilisya-utrimatisya-vid-postachannya-deyakih-vidiv-***********-ukrajini-cherez-strah-pered-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11842173.html
нахера Вы тащите сюда это говно??
Теперь не хватало еще, что бы путин через Эрдогана выторговывал у нашей инфантильной власти очередных политических уступок взамен этого коридора.
А на конвой кораблей стран НАТО Реджеп конечно пойтить никак не могёт, иначе теряется еще один рычаг для постановки скандинавов в позу раком.
ПЕТРІОТИ, ТОМАГАВКИ, БРОНЕТРАНСПОРТЕРИ, БО КІНЦЯ КРАЯ ЦІЙ ВОЛОКІТІ НЕ
БУДЕ ВИДНО
Ещё момент: компенсируют ли небольшие поставки Байрактаров (36 штук, если не ошибаюсь) отказ Турции от санкций против параши и морские и авиарейсы в оккупированный Крым с 2014 года?