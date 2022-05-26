РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10740 посетителей онлайн
Новости
2 688 25

ЕС все еще может согласовать нефтяное эмбарго. Если не получится – рассмотрит другие инструменты, – министр экономики ФРГ Хабек

нафта,ембарго

ЕС все еще может заключить соглашение по эмбарго на российскую нефть в ближайшие дни или рассмотрит "другие инструменты", если не будет достигнуто соглашение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

По его словам, все страны ЕС должны уменьшить свою нефтяную зависимость.

"Это включает Венгрию. Если вы возьмете это за основу обсуждения, то договоренность должна быть возможной. Если вы включите другие темы в вопрос о нефтяном эмбарго, это будет очень и очень тяжело", - пояснил министр.

"Я знаю, что продолжаются интенсивные дискуссии. Через пять дней у нас будет следующий Совет ЕС, я предполагаю, что это коридор, в котором либо будет достигнуто соглашение, либо придется рассмотреть другие инструменты", - добавил Хабек.

Он не уточнил, какими могут быть другие инструменты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Импорт углеводородов из РФ нужно прекратить, иначе одной рукой мы поддерживаем Украину, а другой – финансируем продолжение войны Путина, – вице-президент Домбровскис

нефть (1917) Евросоюз (17052) эмбарго (226) Хабек (46)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
26.05.2022 14:11
+8
А тим часом йшов четвертий місяць війни
показать весь комментарий
26.05.2022 14:09
+4
надо будет в договоре с РФ обязательно прописать сервитут к дороге на чоп
показать весь комментарий
26.05.2022 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тим часом йшов четвертий місяць війни
показать весь комментарий
26.05.2022 14:09 Ответить
Своя сорочка ближче то тіла.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 14:11 Ответить
Хороша ідея. І всі щасливі
показать весь комментарий
26.05.2022 14:15 Ответить
Яка різниця між Угорщиою і Білоруссю?
показать весь комментарий
26.05.2022 15:09 Ответить
надо будет в договоре с РФ обязательно прописать сервитут к дороге на чоп
показать весь комментарий
26.05.2022 14:12 Ответить
ЄС діє як мокре горить.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:13 Ответить
Вводите уже и начинайте строить другие цепочки поставок, чтобы после войны ни в коем случае не восстанавливать поставки из оркостана, иначе все повторится опять(
показать весь комментарий
26.05.2022 14:13 Ответить
Мало им рассказывают украинские посольства про зверства руснии стирание городов с лица земли ‼️‼️
показать весь комментарий
26.05.2022 14:14 Ответить
Вы там не сильно спешите в своих Европах, времени ещё полно. И вооружать нас не спешите, чтобы путина не злить. Мы всего лишь платим нашими жизнями за нашу И ВАШУ свободу, Поэтому, конечно же, не поступайтесь своими экономическими интересами.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:18 Ответить
Не вірю жодному слову Європи. З огляду на всю ситуацію з постачанням зброї та санкціями, можна зробити висновок,що мадяри просто лялька в руках європейців аби мати виправдання. Ви навіть не уявляєте,любі українці, наскільки ми одинокі у своїй боротьбі…
показать весь комментарий
26.05.2022 14:19 Ответить
уявляємо....
показать весь комментарий
26.05.2022 19:52 Ответить
«Інші інструменти»?. Це ваша срака,панове европейці.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:20 Ответить
Надо пойти другим путём - никому зерно не везти.
Пусть будет голод в Африке .
Пусть голодные массы ломануться в Германию и Францию . А там тоже зерна на всех не хватает
Может тогда на эмбарго ЕС решиться ?
Может и небо над Украиной закроют , чтобы зерно росло не среди снарядов ?
показать весь комментарий
26.05.2022 14:21 Ответить
ЄС - европідари, якщо ембарго не погодить
показать весь комментарий
26.05.2022 14:24 Ответить
Нетепровод подпортить
показать весь комментарий
26.05.2022 14:30 Ответить
Пора уже санкции против путинского холуя орбана и против Венгрии вводить. Сколько можно тянуть кота за яйца? Венгры в который раз связали свою судьбу со стороной зла, значит, после этой войны, Румыния прирастет теритроией Венгрии =)
показать весь комментарий
26.05.2022 14:33 Ответить
Позор. Какая близорукость и безпринципность.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:47 Ответить
Европа импотенты, А наш напульён - маладец, Строил дороги вместо покупки оружия и подготовки к войне. И ввел эмбарго на нефть и топливо из кацапии и другим предлагает. Теперь у нас нет топлива, но зато есть дорог аж 70%
показать весь комментарий
26.05.2022 16:02 Ответить
Вірно с казано... В нас нема палива, але є дороги, на яких може не бути нас.
показать весь комментарий
27.05.2022 00:07 Ответить
Най спершу Україна прикрутить вентиль на трубі до венгрів, може Орбан стане більш відкритий до пропозицій.
показать весь комментарий
27.05.2022 00:05 Ответить
 
 