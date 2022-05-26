РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10740 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
58 579 181

Россия ожидает, что Украина примет ее требования и смирится с оккупацией своих территорий: "Надо признавать ситуацию де-факто", - Песков

песков

В Кремле ожидают, что власти Украины примут требования РФ и "осознают де-факто" оккупацию своих территорий.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире российской радиостанции "Маяк", сообщает Цензор.НЕТ.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания де-факто существующей ситуации", - сказал он.

На уточняющий вопрос ведущей, идет ли речь о территориальных уступках, Песков ответил: "Это не территориальные уступки. Киев должен признать ситуацию де-факто и трезво ее оценить".

Читайте: Кремль обвинил Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса

Песков (1852) россия (95308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+112
вот мы тебя кастрируем и ты будешь де-факто правильным руzzим!.....
показать весь комментарий
26.05.2022 14:22
+101
есть ли в мире более мерзкий народец чем русские
показать весь комментарий
26.05.2022 14:23
+101
Де-ю́ре россия идет на *** с территорий и платит репатриации
показать весь комментарий
26.05.2022 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Peskow -Debil Kon4ennij !
показать весь комментарий
26.05.2022 15:14 Ответить
Не признали под Киевом, не признаем и во всей Украине. А письков вместе со всей бандой маньяка *********** может просто подрочить.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:18 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 15:22 Ответить
А я очікую (думаю, не оди я), що то витріщене чмо змінить (вимушено) прізвище на Безпіськов
показать весь комментарий
26.05.2022 15:27 Ответить
В министерстве обороны страны-агрессора России открыто анонсировали новые удары по украинским городам. В ведомстве заявили, что ВСУ якобы прячут технику в медицинских учреждениях нескольких городов на Донбассе. Таким образом россияне заранее пытаются оправдать свои военные преступления

Вероятнее всего, целью следующих ударов российских оккупантов станут именно эти места. Соответствующее сообщение минобороны РФ разместило на своем канале в https://t.me/mod_russia/16125 Telegram в среду, 25 мая.

Речь идет про:

поликлинику № 3 в Краматорске (Донецкая область), где, как утверждают пропагандисты, размещена бронетехника и артиллерия украинских военных;

городскую больницу № 1 в Лисичанске (Луганская область), где "размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии";

противотуберкулезный диспансер и центральную городскую больницу в Славянске (Донецкая область). Согласно выдумкам России, там ВСУ "оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО";

здание онкологического диспансера в Одессе, где "ВСУ оборудовали опорный пункт".
показать весь комментарий
26.05.2022 15:30 Ответить
Де-факто, сил просуватися долі немає.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:32 Ответить
Кёниг фон ***************

Абсолютно ясная гибридная атака РФии по теме "Минск 3".
Говорящие головы вкидывают тему.
Боты, тролли, журналюги работают.
Нужен ответ дипломатии, минстец и ясный меседж:
Людей под Бучи не отдадим.
Победили Гитлера, победим и путина.
Помогайте.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:41 Ответить
Якось це підозріло - стаття у NYT, заява Пєскова, якісь неформальні домовленості у обмеженні постачання зброї до України, США не дають М270 з ракетами ATACMS, про ударні БПЛА взагалі нічого не чути, військова допомога США скоротилися з $1.8 до $1.2 млрд у місяць. Збіг - не думаю.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:38 Ответить
Тебя беспокоит почему мало дают оружия? А они что обязаны? Если быдло хотело дороги шашоыки на 9 мая, то США причем.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:14 Ответить
це шантаж та тиск *****, Зеленськицй піддався й маємо наслідки.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:31 Ответить
З якого такого говнорупора ти це почув????
показать весь комментарий
26.05.2022 17:07 Ответить
То что они делали и без тебя знаем.А то,что делаешь ты называется скрытым сепаром.Или ты думаешь,что умней других.
показать весь комментарий
27.05.2022 01:02 Ответить
піськов -ПНХ.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:40 Ответить
де факто - россия это Российская область в составе Украины. Транзит всех добываемых вами энергоресурсов только через Меня в Киеве. Признаем ситуацию де-факто. Точка
показать весь комментарий
26.05.2022 15:50 Ответить
Може вже час іпанути по мацкві чи піддеру? (було б бажання.., чи яйця).
показать весь комментарий
26.05.2022 16:06 Ответить
Здохни ти криса смердюча разом з своім господарем ,смерть рашиським окупантам.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:16 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 16:24 Ответить
власть много чего может, но народ хочет жить как в Европе в свободном Донецке и в Крыму.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:40 Ответить
...уточняю в украинском Крыму.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:19 Ответить
Когда мокши начинают петь про договорняк, значит дела не очень. А это именно про договорняк и никак про ультиматум
показать весь комментарий
26.05.2022 16:41 Ответить
схоже кремль розуміє що довго у такому стані він не протримається, тож починаеться торг з позиції сили доки ця позиція зберігається. далі буде злам і підуть підковерні домовленості із заходом, спочатку з евроблядями, а потім із сша, але остане слово має бути за нами і я соподіваюсь це буде слово українського народу, а не клоуна-малороса "сайдемся пасиридтине"
показать весь комментарий
26.05.2022 16:43 Ответить
В идеале надо дожимать. Но есть ли силы и возможности. Вопрос( Если нет, тогда очередное перемирие, выборы нормального президента, армия и очередной виток к которому точно нужно подготовиться а не так как обычно
показать весь комментарий
26.05.2022 16:44 Ответить
Болт тебе в дупу! Срань мокшанская! И ношеные трусы тети Фейги в грызло!
показать весь комментарий
26.05.2022 16:53 Ответить
Кацап,нах... -це туди
показать весь комментарий
26.05.2022 16:57 Ответить
России - страна педофилов и насильников: доказано статистикой и наукой https://incident.obozrevatel.com/crime/vojna-protiv-rossii/rossii-strana-pedofilov-i-nasilnikov-dokazano-statistikoj-i-naukoj.htm
показать весь комментарий
26.05.2022 17:04 Ответить
паРаша це країна без майбутнього, бо це кончена країна і ії скоро не буде, це надихає.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:06 Ответить
Так Зе давно згоден, бо сам у долі з кремлем.
Інаеше логіку впускання кацапів в Україну з Криму не зрозуміти
показать весь комментарий
26.05.2022 17:05 Ответить
Заява виглядає як "крок на зустріч" бажанням Зеленського на перемовини і мир, бо перемога нашому вилупку не потрібна.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:18 Ответить
Російська Федерація розпочала операцію з внутрішньої дестабілізації в Україні.

Про це https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1529752761159630849 написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Питання внутрішньої дестабілізації України через російську агентуру - питання номер один для рф. Зараз відбувається операція під умовною назвою "хамелеон", коли російська агентура маскується під націонал-патріотів", - зазначив Данілов. Чи відноситься Андрій Єрмак до російської агентури в цій операції?
показать весь комментарий
26.05.2022 17:19 Ответить
Настоящие враги - патриоты. Настоящие патриоты - враги. Смотри не перепутай.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:21 Ответить
Данилов,ти ворог, чи націонал-патріот?
З'ясуй своє місце в " спец.операції"
показать весь комментарий
26.05.2022 22:25 Ответить
мертвечук, вже націонал-патріот???
показать весь комментарий
26.05.2022 22:28 Ответить
Кроме их самих ни от кого политических заявлений не наблюдается
показать весь комментарий
26.05.2022 23:04 Ответить
Ми тверезо оцінимо будемо вбивати кожного путінця а тебе собака на мавзолеї за яйця підвісимо а потім підірвимо.Собаки ви так і не зрозуміли простого вас чекає смерть ! Ви на чеченців будите молитися ще.Війна закінчиться а вас нищити пачками !
показать весь комментарий
26.05.2022 17:23 Ответить
Та ну нах...
Цє як боксер, який в першому раунді виграв по очькам, та й пропонує супернику припинити боксувати всі залишившися раунди, бо він вже рахує шо переміг...
Вчить українську мову, півні москальскі!
показать весь комментарий
26.05.2022 17:25 Ответить
Росія чекає . . .

Ну чекай. А ми тим часом тобі лапті сплетемо . . .
показать весь комментарий
26.05.2022 17:28 Ответить
Де Fuck-то кремль має дістати ударів ЗСУ до крайньої цеглини . До такого ФАК-ту нехай курва шикуються...
показать весь комментарий
26.05.2022 17:35 Ответить
Всё идёт по Оманскому плану зеле-ввх - вон и люся сегодня рассказала о ещё одном ******. Людей призванных на службу сейчас и идущих на ротацию ни как не обучили, они не прошли боевое слаживание, нет тяжёлого вооружения - ни птрк ни нашего ни импортного, дали - форму, каску, автомат и два рожка и всё. И отправили на Луганский фронт. По приезду люди просто ушли. Поймали, сейчас в СИЗО - это ответ почему безумная вносила в раду проект закона о расстрелах на месте. Очень всё хреново - а как люся и ********** рассказывали о вот-вот начнущихся контрнаступлениях.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:40 Ответить
люсю слушали только идиоты, которые - мову, армію, віру на хлеб никак не могли намазать! Все у них должно намазыватся на хлеб...так теперь еще и хлеба нету
показать весь комментарий
26.05.2022 18:34 Ответить
Де-факто:
Забирайте свої 30к смердючих трупів і ПІШЛИ НАХ! услід за своїм кораблем!!!
показать весь комментарий
26.05.2022 17:56 Ответить
Рашка идёт в дупу. Там ей самое место. Украина суверенна и неделима. Крым это тоже Украина
показать весь комментарий
26.05.2022 18:30 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 18:39 Ответить
Хоча Зеля і нікчемний гівнокомандувач, але боїться реакції народу. А 82% проти капітуляції. Тому на відміну Порошенка Зеленський на це ніколи не піде навіть якщо на цьому і байден наполягатиме.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:49 Ответить
А Порошенко был за капитуляцию? Разверни свою мысль, ******** зелёный
показать весь комментарий
26.05.2022 19:05 Ответить
Мудак ти тупорилий, заткнися вже зі своїм порошенко, який підписав 2 капітуляції та привчав народ що "ніззя сопротівлятся расії, лише дипломатія. Не чинили опір агресору, торгували з ним, стугни та нові танки продавали замість того, щоб робити вся для армії - в результаті отримали ганьбу та через 8 років нову війну. Так, не пощастило нам що баригу і зрадника змінили на клоуна, який виявився таким само зрадником та баригою. Але те що зеленський - лайно не відміняє того що порошенко таке саме лайно.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:41 Ответить
Лайно скрізь бачить тільки лайно. Так, москалку ?
показать весь комментарий
27.05.2022 06:49 Ответить
Ладно,хер с тем Порошенко он уже не президент.А теперь точно так же по полочкам,что сделал за все это время Зеля для обороноспособности страны?
показать весь комментарий
30.05.2022 08:23 Ответить
Коли,де і що здав Порошенко?А тепер давай повернемо все навпаки:на відміну від Зеленського,який здав без жодного пострілу Херсон і область,впустив орків до Маріуполя,відкрив дорогу до Миколаїва,Порох звільнив 3/4 територій Луганської і Донецької обл. які були окуповані ще до його вступу на президентський пост
показать весь комментарий
26.05.2022 19:11 Ответить
Порошенку в отличии орт Зеленского не давали оружия. Смысл не сдаваться без оружия??
показать весь комментарий
26.05.2022 23:05 Ответить
песок отсосёшь сперва ты у доходяги,а затем его очередь у тебя ,после сбора окурков и ******.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:09 Ответить
Большой и толстый в зад Пескову и путину!
показать весь комментарий
26.05.2022 19:26 Ответить
Сосиски ***
показать весь комментарий
26.05.2022 19:28 Ответить
Фактично військові злочинці займаються (шантажем та) терором на міждержавному рівні.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:28 Ответить
*** вам а не ваші умови, ушльопки
показать весь комментарий
26.05.2022 19:31 Ответить
Сегодня нет хороших новостей, и даже самые яркие генераторы оптимизма погрустнели. Давайте разберемся, что происходит.
За три месяца войны противнику не удалось окружить силы ООС, отрезать Украину от моря, взять Киев и оставить украинцев поддержки Запада. Ни одна из трех декларируемых Путиным задач: "помощи народным республикам", "денацификации" и "демилитаризации" Украины не выполнена.
Из-под Киева, из Черниговской, Сумской областей враг позорно бежал. Мы так думаем. В самом деле - противник очень быстро осознал свои ошибки, сделал правильные выводы, и сконцентрировал все силы на Донбассе.
А на второстепенных направлениях перешел к обороне, продолжая наносить беспокоящие удары, чтобы сковать наши войска, не дать возможности перебросить резервы. Теперь еще и Лукашенко перебросил свою марионеточную армию в нашу границу с той же самой целью.
К сожалению, мы плохо подготовились к решающим боям, расслабились (многие решили, что война уже почти закончилась), не обеспечили военный паритет на Донбассе.
Нация, успокоенная словами о грядущем контрнаступлении (вот-вот только техника западная придёт), не готова сопротивляться по-настоящему - ни к жизни, а к смерти, как в первые дни, недели войны.
Нам придётся ещё вкусить горечь поражений, избавиться от эйфории, и провести свою работу над ошибками - найти правильные, быстрые, эффективные управленческие решения, которые мобилизуют все силы на борьбу с врагом. И наказать виновных в бездействии и саботаже, избавиться от глупцов.
Это первоочередная задача для президента, как верховного главнокомандующего, его Ставки, Генерального штаба, руководителей всех силовых структур. Нужны реальные и нетривиальные планы по разгрому врага. И эти планы, задачи не могут зависеть только от сроков поступления западной помощи. Действовать надо немедленно.
Победа будет. Но она будет стоить дорого. С каждым днём промедления всё дороже.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:54 Ответить
Никто из уважающих себя не расслаблялся. Все действия врага живо напоминают демонстрацию кинохроники взад. Высшую стадию -взятие Киева уже видели, дальше Чернигов, Сумы, Харьков,Охтырка, Ни колаев,Вознесенск,Запорожье а потом "взад" Изюм,Авдеевка, Славянск,Краматорск и Наконец Северодонецк - самая восточная точка генплана войны от Путина. Это не беспокоящие удары с целью отвлечения внимания и расстягивание резервов, все это от безысходности и потере нерва войны. Вся мышиная возня "друзей ефрейтора Путина" как в мире так и в Украине по времени и месту была запланирована на момент поражения Украины зеркально как Минск -2. Не срослось. И шас хреновато себя чувствует Пу 1,царь Крайнего Востока Европы и доброй доли Азии ( за Лениным ) Потрясает угрозой голода в среди своих симпатяг Африки и Азии.
В чем орки сильны это в пропаганде (выкатывании сумасбродных наративов). Это все не лежит в материальной плоскости, за это в морду лица немедленно получить невозможно. такой же сумасброд Никитка Хрущев в далекие 60 тоже выкатывал - давай закатим Западу ежа под зад. И шо ? ЗЩакатили ? Хрущеву выкатили в октябре 1964 за позор октября 1962. А позор был в том, что когда ракеты убирали с Кубы, америкосы каждый корабль проверяли и пересчитывали ракеты.
показать весь комментарий
27.05.2022 01:06 Ответить
Избавиться от глупцов? Зеля будет избавляться,который сам затащил во власть этих дегенератов??
показать весь комментарий
30.05.2022 08:32 Ответить
Замість "здачі" ********* має чекати на серійне виробництво в Україні ракет "Грім" та "Сапсан". А це "******* всім їхнім сподіванням"...
показать весь комментарий
26.05.2022 20:16 Ответить
де факто - вывезите ***** свои трупы...смердят же
де-юре - ихтамнет???
показать весь комментарий
26.05.2022 20:54 Ответить
де-факто, Кладбище в Забайкалье, где захоронены рашистские 200-е с фронтов Украины.
показать весь комментарий
26.05.2022 21:10 Ответить
А они их еще и хоронили?
показать весь комментарий
26.05.2022 22:22 Ответить
Вася! я вчора матюкався, як міг Був на одному заболоченому лугу Є у мене там місцина хитро-заповідна Я її знайшов років з десять тому Там росте багато орхідей (наших поліських) А трохи пізніше визріває багато польової суниці Прийшов - а посеред лужка "асвабадитель" валяється ! Вже добре обгризений звіриною і напіврозкладений Так що в цьому році я там ні бульб орхідей для "похідного печива" не наберу - воно добре сили відновлює в походах - малий товариша це печиво називає "ельфійські путліби" (начитався Толкієна ) ні суниць для внуків За літо труп згниє, земля поживу вбере - тоді приберу кістки і в болото викину А по орхідеї та суниці приїду наступного року - повинні вродить після "удобрення" непогано!
показать весь комментарий
26.05.2022 22:04 Ответить
ершик энд ***** де-факто де-дебило...
показать весь комментарий
26.05.2022 21:42 Ответить
Де-факто иди *****.
показать весь комментарий
26.05.2022 22:05 Ответить
сказал, закурил и постучал копытами
показать весь комментарий
26.05.2022 22:10 Ответить
Україна чекає, коли москалі заб'ють ***** і його посіпак, заберуться з нашої землі і будуть чемно виплачувати репарації.
показать весь комментарий
26.05.2022 22:21 Ответить
При чому тут ліліпутін ?
Це ідея всіх московитів на всі часи грабувати і вбивати сусідів.
Тому з путіним чи без, а кацапи війну будуть продовжувати
доки ми не знищемо московію як державу і імперію.
показать весь комментарий
27.05.2022 00:08 Ответить
На московії дефолт гарантований через місяць, ото й завили пси на болоті. Платити по зовнішнім боргам будуть холуї своїм/награбованим майном.
показать весь комментарий
26.05.2022 22:37 Ответить
колапс ********* наближається семикілометровими кроками!
показать весь комментарий
26.05.2022 22:56 Ответить
А УКРАЇНА ЧЕКАЄ ЩО паРАША РОЗВАЛИТЬСЯ І ЦЕ БУДЕ СКОРІШЕ
показать весь комментарий
27.05.2022 00:06 Ответить
дайте зброї!
показать весь комментарий
27.05.2022 01:51 Ответить
Як же я ненавиджу всю цю кацапську мерзоту.
показать весь комментарий
27.05.2022 06:18 Ответить
Две ****** в рот Пескову
показать весь комментарий
27.05.2022 06:44 Ответить
*** сосать селедкой пахло?
показать весь комментарий
27.05.2022 07:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 